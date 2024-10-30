Steam Cadılar Bayramı indirimleri: Öne çıkan oyunlar

Steam Cadılar Bayramı indirimleri
Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 4 Kasım 21:00'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Sons of Forest 14.99 dolar yerine 8.24 dolar, Resident Evil 4 29.99 dolar yerine 14.99 dolar, The Last of Us 59.99 dolar yerine 35.99 dolardan satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Marvel’s Spider-Man Remastered, Dead by Daylight, Batman: Arkham Knight, Sons of the Forest, 7 Days to Die, Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition gibi başarılı yapımlar bulunuyor. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|35.99$
|59.99$
|-%40
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundle
|99.99$
|9.99$
|-%90
|Resident Evil Village
|29.99$
|11.99$
|-%60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99$
|22.19$
|-%63
|Hunt: Showdown 1896
|14.99$
|11.24$
|-%25
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$
|-%60
|Devil May Cry 5
|22.49$
|7.42$
|-%67
|Resident Evil 2
|29.99$
|7.49$
|-%75
|Little Nightmares I & II
|12.99$
|3.24$
|-%75
|Dead Rising 3
|22.49$
|4.49$
|-%80
|Don't Starve Together
|6.59$
|2.24$
|-%66
|Killing Floor 2 Ultimate Edition
|29.99$
|5.99$
|-%80
|The Forest
|10.49$
|2.49$
|-%80
|Sons Of The Forest
|14.99$
|8.24$
|-%45
|The Walking Dead: Telltale Starter Pack
|34.46$
|6.65$
|-%81
|Vampyr
|27.99$
|5.59$
|-%80
|Marvel’s Spider-Man Remastered
|59.99$
|35.99$
|-%40
|Batman™: Arkham Knight
|19.99$
|3.99$
|-%80
|7 Days to Die
|20.99$
|16.79$
|-%20
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99$
|15.99$
|-%60
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D