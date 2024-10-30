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    Steam Cadılar Bayramı indirimleri: Öne çıkan oyunlar

    Steam'de Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. Bu kapsamda birçok AAA yapımda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İşte indirime giren tüm oyunlar...          
    Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı: %90'a varan fırsat Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam‘de Cadılar Bayramı İndirimleri veya yeni adıyla "Steam Çığlık Festivali 3D" 28 Ekim'de başladı. Böylelikle korku ve karanlık temalı yapımlar başta olmak üzere yüzlerce oyun düşük fiyatla buluştu. İşte Steam Cadılar Bayramı indirimleri sırasında göze çarpan oyunlar…

    Steam Cadılar Bayramı indirimleri

    Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 4 Kasım 21:00'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Sons of Forest 14.99 dolar yerine 8.24 dolar, Resident Evil 4 29.99 dolar yerine 14.99 dolar, The Last of Us 59.99 dolar yerine 35.99 dolardan satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Marvel’s Spider-Man Remastered, Dead by Daylight, Batman: Arkham Knight, Sons of the Forest, 7 Days to Die, Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition gibi başarılı yapımlar bulunuyor. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...

    Steam Cadılar Bayramı indirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us™ Part I 35.99$ 59.99$ -%40
    Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundle 99.99$ 9.99$ -%90
    Resident Evil Village 29.99$ 11.99$ -%60
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99$ 22.19$ -%63
    Hunt: Showdown 1896 14.99$ 11.24$ -%25
    Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ -%60
    Devil May Cry 5 22.49$ 7.42$ -%67
    Resident Evil 2 29.99$ 7.49$ -%75
    Little Nightmares I & II 12.99$ 3.24$ -%75
    Dead Rising 3 22.49$ 4.49$ -%80
    Don't Starve Together 6.59$ 2.24$ -%66
    Killing Floor 2 Ultimate Edition 29.99$ 5.99$ -%80
    The Forest 10.49$ 2.49$ -%80
    Sons Of The Forest 14.99$ 8.24$ -%45
    The Walking Dead: Telltale Starter Pack 34.46$ 6.65$ -%81
    Vampyr 27.99$ 5.59$ -%80
    Marvel’s Spider-Man Remastered 59.99$ 35.99$ -%40
    Batman™: Arkham Knight 19.99$ 3.99$ -%80
    7 Days to Die 20.99$ 16.79$ -%20
    Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99$ 15.99$ -%60
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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