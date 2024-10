Steam Cadılar Bayramı indirimleri: Öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam‘de Cadılar Bayramı İndirimleri veya yeni adıyla "Steam Çığlık Festivali 3D" 28 Ekim'de başladı. Böylelikle korku ve karanlık temalı yapımlar başta olmak üzere yüzlerce oyun düşük fiyatla buluştu. İşte Steam Cadılar Bayramı indirimleri sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 4 Kasım 21:00'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Sons of Forest 14.99 dolar yerine 8.24 dolar, Resident Evil 4 29.99 dolar yerine 14.99 dolar, The Last of Us 59.99 dolar yerine 35.99 dolardan satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Marvel’s Spider-Man Remastered, Dead by Daylight, Batman: Arkham Knight, Sons of the Forest, 7 Days to Die, Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition gibi başarılı yapımlar bulunuyor. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...

