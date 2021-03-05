Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı

Steam platformunda kontrolcü kullanan oyuncu sayısı açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre bugüne kadar 48 milyondan fazla oyuncu Steam'de bir kontrolcü kullanarak oyun oynadı. Steam ayrıca her gün toplam kullanıcı sayısının yaklaşık %10'unun kontrolcüyle oyun oynadığını söyledi.İlginizi Çekebilir Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor
Oyun türlerine göre oranlar değişiyor
Kontrolcü kullanım oranı elbette oyun türlerine göre değişiklik gösteriyor. Strateji türü oyunlarında oranın %1'in altında olduğu belirtildi. Diğer taraftan spor ve dövüş oyunlarında %70'in üzerinde, yarış oyunlarında %90'ın üzerinde, üçüncü-şahış aksiyon oyunlarında %40-%50 civarında, FPS oyunlarında ise %7-%8 aralığında oranlar tespit edilmiş.
Valve ayrıca kontrolcü türüne göre kullanım dağılımı gösteren standart bir grafik de sundu. Steam'de en çok Xbox kontrolcülerinin kullanıldığı, sonrasında ise PlayStation kontrolcüsünün ikinci sırada yer aldığı belirtildi.
Valve'nin paylaştığı rakamlar daha çok geliştiricilere yönelik. Özellikle de kontrolcü kullanımının yüksek olduğu oyun türlerinde geliştiricilerin daha iyi kontrolcü desteği sunması bekleniyor. Steam'in bu alanda geliştiricilere sunduğu API'lerin en iyi şekilde kullanılması durumunda hem geliştiricilerin hem de oyuncuların bundan faydalanacağı belirtiliyor.
Valve konuyla ilgili,"Son olarak, eğer size bir şey tavsiye edecek olsaydık bu kesinlikle, oyunculara oyunda basmaları için gösterilen buton simgelerinin oyun içinde uygun PlayStation kontrolcüsü simgeleriyle gösterilmesi olurdu. Simgeleri kendiniz oluşturabileceğiniz gibi Steam Girdisi API'ı entegrasyonuyla birlikte hâlihazırda gelen simgeleri de kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kaynakça https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/3061855517864424915 https://www.pcgamer.com/48-million-players-use-controllers-on-steam/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Darksiders, Hades ve benzeri oyunlarda çok keyifli, tv ye de bağlandın mı tadından yenmez.
Steam reiz bi güzellik yapmış ayrıca, her kolu destekliyor. hatta steam den almadığın oyunları bile steam listene ekliyorsun o oyunlara da kol desteği veriyor.
yoksa bluetooth kolu geri gönderecektim, tak kullan olmuyormuş