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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı

    Steam'de bugüne kadar 48 milyon oyuncu bir oyunda kontrolcü kullandı. Ayrıca günlük oyun oturumlarının yaklaşık %10'unda kontrolcü kullanılıyor. Oranlar oyun türüne göre değişiklik gösteriyor.
    05 Mart 2021, 19:30 (2 gün)
    2,5b
    2
    16
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı
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    Steam platformunda kontrolcü kullanan oyuncu sayısı açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre bugüne kadar 48 milyondan fazla oyuncu Steam'de bir kontrolcü kullanarak oyun oynadı. Steam ayrıca her gün toplam kullanıcı sayısının yaklaşık %10'unun kontrolcüyle oyun oynadığını söyledi.  

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    Oyun türlerine göre oranlar değişiyor

    Kontrolcü kullanım oranı elbette oyun türlerine göre değişiklik gösteriyor. Strateji türü oyunlarında oranın %1'in altında olduğu belirtildi. Diğer taraftan spor ve dövüş oyunlarında  %70'in üzerinde, yarış oyunlarında %90'ın üzerinde, üçüncü-şahış aksiyon oyunlarında %40-%50 civarında, FPS oyunlarında ise %7-%8 aralığında oranlar tespit edilmiş. 

    Valve ayrıca kontrolcü türüne göre kullanım dağılımı gösteren standart bir grafik de sundu. Steam'de en çok Xbox kontrolcülerinin kullanıldığı, sonrasında ise PlayStation kontrolcüsünün ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

    Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı
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    Valve'nin paylaştığı rakamlar daha çok geliştiricilere yönelik. Özellikle de kontrolcü kullanımının yüksek olduğu oyun türlerinde geliştiricilerin daha iyi kontrolcü desteği sunması bekleniyor. Steam'in bu alanda geliştiricilere sunduğu API'lerin en iyi şekilde kullanılması durumunda hem geliştiricilerin hem de oyuncuların bundan faydalanacağı belirtiliyor.

    Valve konuyla ilgili,"Son olarak, eğer size bir şey tavsiye edecek olsaydık bu kesinlikle, oyunculara oyunda basmaları için gösterilen buton simgelerinin oyun içinde uygun PlayStation kontrolcüsü simgeleriyle gösterilmesi olurdu. Simgeleri kendiniz oluşturabileceğiniz gibi Steam Girdisi API'ı entegrasyonuyla birlikte hâlihazırda gelen simgeleri de kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



    Kaynakça https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/3061855517864424915 https://www.pcgamer.com/48-million-players-use-controllers-on-steam/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırft xbox da fps oynayanlara özenerek joypad aldım. BR tipi oyunlarda değil düşmanı vurmak istediğim yöne bakmak ölüm oldu. Alışkanlıkları değişirmek zor, o aletle canavar gibi oynayan insanlar var, takdir ediyorum.
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence de en iyisi kalvye fare. Kol ile nişan almak işkence gibi.
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence mouse ve klavyenin verdiği keskinlik hiç bir şeyde yok valla
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    dyddsul ( Yalçın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun kolu aimasist sayesinde avantajlı oluyor apexte.
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    dere.beyi (sert dert) 2 gün ( Mesaj Silindi ) dyddsul
    sistem klavye ile pad kullananları eşleştiriyor mu ?
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    korhan4045 (Korhan Çetin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) dyddsul
    BF 1 oynarken aim assisti kapatıyorum, assist ile daha zor geliyor bana adam vurmak çünkü kafaya aim aldırmıyor assist daha çok vucuda yardımcı oluyor bu da TTK hızını düşüruyor ve vurulma olasılıgını arttırıyor. Ama apex hiç oynamadım kol ile nasıldır bilmiyorum
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bende 1 -2 aydır kol olayına geçtim,
    Darksiders, Hades ve benzeri oyunlarda çok keyifli, tv ye de bağlandın mı tadından yenmez.
    Steam reiz bi güzellik yapmış ayrıca, her kolu destekliyor. hatta steam den almadığın oyunları bile steam listene ekliyorsun o oyunlara da kol desteği veriyor.
    yoksa bluetooth kolu geri gönderecektim, tak kullan olmuyormuş
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kontrolcü ile oynamak çok çok keyifli ve kolay. Strateji dışında klavye tuş kombinasyonu gerektiren oyun değil ise oyun kolu ile oynamamak saçmalık. Hele ki oyun kollarının oldukça uygun fiyata düştüğü düşünülünce. Ben yine de Xbox oyun kolu kullandıklarından şüpheliyim zira Win10 üzerinde Logitech oyun kolunu misal Xbox olarak tanıtarak oynamanız gerekiyor.
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    ErkanSYK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    %7-8 FPS türü oynayanların kafasını yaşamak isterdim :)
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ErkanSYK
    Profesyonel apexlegends oyuncusu pc de ShivFPS çoğu kez xbox kontrolcüsü ile oynuyor ve klavye mause ile neredeyse aynı performansta oynuyor.Bu tamamen beceriyle alakalı bir durum.Oynamasını bilen adam her türlü oynar yeterki öğrenmek için çaba sarfedin.
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    fukarakoala 1 gün ( Mesaj Silindi ) ErkanSYK
    1998 yılından beri playstation 1 ile baslayan oyun hayatımda alısınca sorun olmuyor.Bilgisayar ile daha cok oyun oynarsanız ona alısırsınız.
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    speed001 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz daha profesyonel bir dashboard olsa Steam'de Xbox veya PlayStation menüleri harmanlanarak oluşturulabilir.
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