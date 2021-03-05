Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı

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Steam platformunda kontrolcü kullanan oyuncu sayısı açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre bugüne kadar 48 milyondan fazla oyuncu Steam'de bir kontrolcü kullanarak oyun oynadı. Steam ayrıca her gün toplam kullanıcı sayısının yaklaşık %10'unun kontrolcüyle oyun oynadığını söyledi.

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Oyun türlerine göre oranlar değişiyor

Kontrolcü kullanım oranı elbette oyun türlerine göre değişiklik gösteriyor. Strateji türü oyunlarında oranın %1'in altında olduğu belirtildi. Diğer taraftan spor ve dövüş oyunlarında %70'in üzerinde, yarış oyunlarında %90'ın üzerinde, üçüncü-şahış aksiyon oyunlarında %40-%50 civarında, FPS oyunlarında ise %7-%8 aralığında oranlar tespit edilmiş.

Valve ayrıca kontrolcü türüne göre kullanım dağılımı gösteren standart bir grafik de sundu. Steam'de en çok Xbox kontrolcülerinin kullanıldığı, sonrasında ise PlayStation kontrolcüsünün ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

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Valve'nin paylaştığı rakamlar daha çok geliştiricilere yönelik. Özellikle de kontrolcü kullanımının yüksek olduğu oyun türlerinde geliştiricilerin daha iyi kontrolcü desteği sunması bekleniyor. Steam'in bu alanda geliştiricilere sunduğu API'lerin en iyi şekilde kullanılması durumunda hem geliştiricilerin hem de oyuncuların bundan faydalanacağı belirtiliyor.

Valve konuyla ilgili,"Son olarak, eğer size bir şey tavsiye edecek olsaydık bu kesinlikle, oyunculara oyunda basmaları için gösterilen buton simgelerinin oyun içinde uygun PlayStation kontrolcüsü simgeleriyle gösterilmesi olurdu. Simgeleri kendiniz oluşturabileceğiniz gibi Steam Girdisi API'ı entegrasyonuyla birlikte hâlihazırda gelen simgeleri de kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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