Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerini bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği yeni kampanya dönemi dört gün sürecek ve 27 Ocak TSİ 21.00'da sona erecek.
Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.
- Hitman 2 %67 indirimle 33,80 TL
- Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
- Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL
- Mortal Kombat 11 %60 indirimle 40,80 TL
- Hellblade: Senua's Sacrifice %66 indirimle 16,66 TL
- Civilization VI %75 indirimle 54,75 TL
- Life is Strange 2 %75 indirimle 5,99 TL
- Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
- Start Wars Jedi: Fallen Order %20 indirimle 319,20 TL
- Dying Light %66 indirimle 20,39 TL
- Celeste %66 indirimle 10,54 TL
- Red Dead Redemption II %20 indirimle 239,20 TL
- Dishonored 2 %75 indirimle 28,74 TL
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition %50 indirimle 57,49 TL
- Worms W.M.D %75 indirimle 16,24 TL
- The Forest %45 indirimle 17,60 TL
- Shadow Warrior 2 %75 indirimle 14,75 TL
- Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition %75 indirimle 7,81 TL
- Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Online Edition %62 indirimle 79,67 TL
- Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 81,65 TL
- Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
- XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
- Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
- Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
- Jurassic World: Evolution %70 indirimle 51,30 TL
- Assassin's Creed Odyssey %60 indirimle 123,60 TL
- Doom %70 indirimle 29,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
- Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
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