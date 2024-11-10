Steam Deck ve ROG Ally rakibi: Ayaneo 3'ün ilk tanıtımı yapıldı

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Tam Boyutta Gör Steam Deck ve Nintendo Switch'in ardından taşınabilir el konsolu pazarındaki yükseliş sürüyor. Üstelik bu rekabete MSI, Ayaneo, AOKZOE ve Asus gibi markalar da dahil olmaya başladı. Şimdi bu isimler arasından Ayaneo, merakla beklenen AYANEO 3 modelini tanıtmaya başladı. Peki yenilenen konsolu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber bakalım.

Ayaneo 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo 2S'in halefi niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LCD veya OLED (HDR destekli) ekran opsiyonları ile sunulacak. Ayrıca her iki sürüm de yüksek yenileme hızına sahip ancak 90 Hz, 120 Hz ya da 144 Hz gibi spesifik değer paylaşılmadı. Karşılaştırmak adına Ayaneo 2S'in daha uzun pil süreleri için 60Hz ekranla satışa çıktığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör El konsolunun kalbinde ise AMD Ryzen 7 8840U ya da Ryzen AI 9 HX 370 APU seçenekleri yer alıyor. Bunlar arasından halihazırda birçok el konsolunda bulunan AMD Ryzen 7 8840U, 8 adet Zen 4 çekirdeği ve RDNA3 tabanlı Radeon 780M GPU'ya sahip. Daha güncel Ryzen AI 9 HX 370 ise, 12 adet Zen 5 çekirdeği, XDNA 2 tabanlı NPU ve RDNA 3.5 mimarisine dayanan Radeon 890M GPU ile geliyor. Dolayısıyla AI görevlerini çok daha verimli bir şekilde halledebilecek.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan AYANEO 3, şirketin iddiasına göre daha ergonomik bir gövdeyle geliyor. Dahası yeni bir arka düğme tasarımına sahip ve bunlar arasında tetik kilidi etkinleştirme seçeneği de olacak. Bir diğer gelişme ise, ses bölümünde. AYANEO, yeni cihazın "beklentilerin ötesinde sürükleyici ses" deneyimi sunacağını söylüyor.

Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Şimdilik bildiğimiz her şey bu kadar. AYANEO henüz AYANEO 3'ün fiyatı ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak, bu bilgileri muhtemelen önümüzdeki günlerde alacağız. Hatırlamak gerekirse, Ayaneo 2S, AMD Ryzen 7 7840U işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneği ile 999 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkmıştı.

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