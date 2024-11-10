Steam Deck ve ROG Ally rakibi: Ayaneo 3'ün ilk tanıtımı yapıldı

Ayaneo 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo 2S'in halefi niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LCD veya OLED (HDR destekli) ekran opsiyonları ile sunulacak. Ayrıca her iki sürüm de yüksek yenileme hızına sahip ancak 90 Hz, 120 Hz ya da 144 Hz gibi spesifik değer paylaşılmadı. Karşılaştırmak adına Ayaneo 2S'in daha uzun pil süreleri için 60Hz ekranla satışa çıktığını hatırlatalım.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan AYANEO 3, şirketin iddiasına göre daha ergonomik bir gövdeyle geliyor. Dahası yeni bir arka düğme tasarımına sahip ve bunlar arasında tetik kilidi etkinleştirme seçeneği de olacak. Bir diğer gelişme ise, ses bölümünde. AYANEO, yeni cihazın "beklentilerin ötesinde sürükleyici ses" deneyimi sunacağını söylüyor.
Şimdilik bildiğimiz her şey bu kadar. AYANEO henüz AYANEO 3'ün fiyatı ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak, bu bilgileri muhtemelen önümüzdeki günlerde alacağız. Hatırlamak gerekirse, Ayaneo 2S, AMD Ryzen 7 7840U işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneği ile 999 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über