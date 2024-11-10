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    Steam Deck ve ROG Ally rakibi: Ayaneo 3'ün ilk tanıtımı yapıldı

    Taşınabilir el konsolu pazarının tanınan isimlerinden Ayaneo, Ayaneo 3 modelini tanıtmaya başladı. İşte Steam Deck ve ROG Ally'ın yeni rakibi, Ayaneo 3 özellikleri 
    Steam Deck ve ROG Ally rakibi: Ayaneo 3'ün ilk tanıtımı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ve Nintendo Switch'in ardından taşınabilir el konsolu pazarındaki yükseliş sürüyor. Üstelik bu rekabete MSI, Ayaneo, AOKZOE ve Asus gibi markalar da dahil olmaya başladı. Şimdi bu isimler arasından Ayaneo, merakla beklenen AYANEO 3 modelini tanıtmaya başladı. Peki yenilenen konsolu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber bakalım.

    Ayaneo 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo 2S'in halefi niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LCD veya OLED (HDR destekli) ekran opsiyonları ile sunulacak. Ayrıca her iki sürüm de yüksek yenileme hızına sahip ancak 90 Hz, 120 Hz ya da 144 Hz gibi spesifik değer paylaşılmadı. Karşılaştırmak adına Ayaneo 2S'in daha uzun pil süreleri için 60Hz ekranla satışa çıktığını hatırlatalım. 

    Steam Deck ve ROG Ally rakibi: Ayaneo 3'ün ilk tanıtımı yapıldı Tam Boyutta Gör
    El konsolunun kalbinde ise AMD Ryzen 7 8840U ya da Ryzen AI 9 HX 370 APU seçenekleri yer alıyor. Bunlar arasından halihazırda birçok el konsolunda bulunan AMD Ryzen 7 8840U, 8 adet Zen 4 çekirdeği ve RDNA3 tabanlı Radeon 780M GPU'ya sahip. Daha güncel Ryzen AI 9 HX 370 ise, 12 adet Zen 5 çekirdeği, XDNA 2 tabanlı NPU ve RDNA 3.5 mimarisine dayanan Radeon 890M GPU ile geliyor. Dolayısıyla AI görevlerini çok daha verimli bir şekilde halledebilecek.

    Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan AYANEO 3, şirketin iddiasına göre daha ergonomik bir gövdeyle geliyor. Dahası yeni bir arka düğme tasarımına sahip ve bunlar arasında tetik kilidi etkinleştirme seçeneği de olacak. Bir diğer gelişme ise, ses bölümünde. AYANEO, yeni cihazın "beklentilerin ötesinde sürükleyici ses" deneyimi sunacağını söylüyor. 

    Şimdilik bildiğimiz her şey bu kadar. AYANEO henüz AYANEO 3'ün fiyatı ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak, bu bilgileri muhtemelen önümüzdeki günlerde alacağız. Hatırlamak gerekirse, Ayaneo 2S, AMD Ryzen 7 7840U işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneği ile 999 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkmıştı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    arabaya başka motor takmak cedrina uyku ilacı mı solunum hidroliz midir b37 motor bioxcin işe yarıyor mu

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