Steam Deck için RGB dock istasyonu

Jsaux RGB dock istasyonu
Jasux tarafından geliştirilen dock istasyonu hem Steam Deck için geniş bir bağlantı seçeneği sunarken RGB aydınlatma da barındırıyor. Bir stand şeklinde tasarlanan aksesuar, cihazın dik durmasını da sağlıyor.
Orijinal versiyonda USB, HDMI, Ethernet girişleri yer alırken üst versiyonda kulaklık girişi, DP 1.4, TF ve SD kart girişleri yer alıyor. Aydınlatma ise Open RGB tarafından sağlanıyor ve 6 aydınlatma modu ile geliyor. Orijinal versiyon 60$ iken üst versiyon da 90$ olarak satılıyor. Aksesuar uyumlu diğer taşınabilir konsollar ile de kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)