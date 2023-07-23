Steam Deck için RGB dock istasyonu

Tam Boyutta Gör Taşınabilir masa üstü oyun konsolu konseptinin yayılmasındaki en büyük pay sahibi Steam Deck için yeni aksesuarlar gelmeye devam ediyor. Jsaux markası aydınlatma tutkunları için RGB bir dock ünitesi geliştirdi.

Jsaux RGB dock istasyonu

Jasux tarafından geliştirilen dock istasyonu hem Steam Deck için geniş bir bağlantı seçeneği sunarken RGB aydınlatma da barındırıyor. Bir stand şeklinde tasarlanan aksesuar, cihazın dik durmasını da sağlıyor.

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Orijinal versiyonda USB, HDMI, Ethernet girişleri yer alırken üst versiyonda kulaklık girişi, DP 1.4, TF ve SD kart girişleri yer alıyor. Aydınlatma ise Open RGB tarafından sağlanıyor ve 6 aydınlatma modu ile geliyor. Orijinal versiyon 60$ iken üst versiyon da 90$ olarak satılıyor. Aksesuar uyumlu diğer taşınabilir konsollar ile de kullanılabiliyor.

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