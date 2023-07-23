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    Anlık Bildirim

    Steam Deck için RGB dock istasyonu

    Steam Deck için geliştirilen Jsaux RGB dock istasyonu; Ethernet, USB, HDMI, 3.5mm jak, DisplayPort gibi çeşitli genişleme seçenekleri sunarken RGB aydınlatma da sağlıyor. 
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    Steam Deck Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir masa üstü oyun konsolu konseptinin yayılmasındaki en büyük pay sahibi Steam Deck için yeni aksesuarlar gelmeye devam ediyor. Jsaux markası aydınlatma tutkunları için RGB bir dock ünitesi geliştirdi.

    Jsaux RGB dock istasyonu

    Jasux tarafından geliştirilen dock istasyonu hem Steam Deck için geniş bir bağlantı seçeneği sunarken RGB aydınlatma da barındırıyor. Bir stand şeklinde tasarlanan aksesuar, cihazın dik durmasını da sağlıyor.

    Orijinal versiyonda USB, HDMI, Ethernet girişleri yer alırken üst versiyonda kulaklık girişi, DP 1.4, TF ve SD kart girişleri yer alıyor. Aydınlatma ise Open RGB tarafından sağlanıyor ve 6 aydınlatma modu ile geliyor. Orijinal versiyon 60$ iken üst versiyon da 90$ olarak satılıyor. Aksesuar uyumlu diğer taşınabilir konsollar ile de kullanılabiliyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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