Tam Boyutta Gör Valve'ın oyun dağıtım platformu Steam, ilk kez 10 milyon eşzamanlı oyun içi oyuncuyu ve aynı zamanda 33 milyon eşzamanlı çevrimiçi kullanıcıyı aşarak rekor kıran bir hafta sonu geçirdi.

Anlık 10 milyon aktif oyuncu

Steam’e bağlı bir veritabanı olan SteamDB’ye göre geçtiğimiz hafta sonunda tüm zamanların yeni zirvesi olan 33.078.963 kullanıcıya ulaşıldığı bildirdi. Öte yandan Steam, Covid-19 salgının başlangıcına denk gelen 2020’nin başlarından beri eşzamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısını sürekli olarak artırıyor. 2020 yılının Mart ayına kadar eşzamanlı kullanıcı için tüm zamanların rekoru 20.3 milyon kişi ile kırıldı. Sadece 2 yıl sonra Mart 2022’de bu sayı 30 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı.

Bununla birlikte Steam’deki en popüler iki oyun şaşırtıcı olmayacak şekilde Counter-Strike: Global Offensive oldu. CS: GO hafta sonunda 1,08 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise 766.096 oyuncu ile DOTA 2 yer aldı. Listenin devamında ise Goose Goose Duck (605.694), PUBG: Battlegrounds (439.944) ve Apex Legends (367.585) bulunuyor.

Bu arada 8 Ocak 2023'te sona eren yılın ilk haftasında Steam’de en çok satan oyunlar listesinde Hogwarts Legacy'nin güçlü ön siparişleri dikkat çekerken Steam Deck ise bu birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Steam Deck Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare II Hogwarts Legacy - Ön sipariş Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Ready or Not FIFA 23 God of War Project Zomboid

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Steam’den büyük rekor: 10 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşıldı