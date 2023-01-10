Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam’den büyük rekor: 10 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşıldı

    Steam bir kez daha önemli bir rekora imza attı. Bu hafta sonu 33 milyondan fazla kişi Valve'ın oyun platformu Steam’e giriş yaparak eşzamanlı çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı.
    1
    Steam’den büyük rekor: 10 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Valve'ın oyun dağıtım platformu Steam, ilk kez 10 milyon eşzamanlı oyun içi oyuncuyu ve aynı zamanda 33 milyon eşzamanlı çevrimiçi kullanıcıyı aşarak rekor kıran bir hafta sonu geçirdi.

    Anlık 10 milyon aktif oyuncu

    Steam’den büyük rekor: 10 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşıldı

    Steam’e bağlı bir veritabanı olan SteamDB’ye göre geçtiğimiz hafta sonunda tüm zamanların yeni zirvesi olan 33.078.963 kullanıcıya ulaşıldığı bildirdi. Öte yandan Steam, Covid-19 salgının başlangıcına denk gelen 2020’nin başlarından beri eşzamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısını sürekli olarak artırıyor. 2020 yılının Mart ayına kadar eşzamanlı kullanıcı için tüm zamanların rekoru 20.3 milyon kişi ile kırıldı. Sadece 2 yıl sonra Mart 2022’de bu sayı 30 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı.

    Bununla birlikte Steam’deki en popüler iki oyun şaşırtıcı olmayacak şekilde Counter-Strike: Global Offensive oldu. CS: GO hafta sonunda 1,08 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise 766.096 oyuncu ile DOTA 2 yer aldı. Listenin devamında ise Goose Goose Duck (605.694), PUBG: Battlegrounds (439.944) ve Apex Legends (367.585) bulunuyor.

    Bu arada 8 Ocak 2023'te sona eren yılın ilk haftasında Steam’de en çok satan oyunlar listesinde Hogwarts Legacy'nin güçlü ön siparişleri dikkat çekerken Steam Deck ise bu birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

    1. Steam Deck
    2. Elden Ring
    3. Call of Duty: Modern Warfare II
    4. Hogwarts Legacy - Ön sipariş
    5. Cyberpunk 2077
    6. Red Dead Redemption 2
    7. Ready or Not
    8. FIFA 23
    9. God of War
    10. Project Zomboid
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız