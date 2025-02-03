Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Ocak 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine dair güncel veriler, işletim sistemlerinden ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Ocak 2025 anket sonuçları:

En popüler ekran kartları

Ocak ayında ekran kartları arasında büyük değişimler yaşandı. GeForce RTX 3060, %5,20 kullanım oranıyla zirvedeki yerini koruyor ancak bir önceki aya göre %0,82’lik bir düşüş yaşadı. GeForce RTX 4060 Laptop GPU %4,61 ile ikinci sırada yer alırken, GeForce RTX 4060 %4,60 ile üçüncü sıraya yerleşti. Aralık ayında yükseliş gösteren bazı modellerin Ocak ayında kullanım oranlarının düştüğü görülüyor. İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranları:

GeForce RTX 3060 : %5,20 (-0,82%)

: %5,20 (-0,82%) GeForce RTX 4060 Laptop GPU : %4,61 (-0,43%)

: %4,61 (-0,43%) GeForce RTX 4060 : %4,60 (-0,26%)

: %4,60 (-0,26%) GeForce GTX 1650 : %3,56 (-0,94%)

: %3,56 (-0,94%) GeForce RTX 4060 Ti : %3,45 (-0,46%)

: %3,45 (-0,46%) GeForce RTX 3060 Ti : %3,15 (-0,54%)

: %3,15 (-0,54%) GeForce RTX 3070 : %2,94 (-0,65%)

: %2,94 (-0,65%) GeForce RTX 3050 : %2,93 (-0,52%)

: %2,93 (-0,52%) GeForce RTX 4070 : %2,89 (-0,41%)

: %2,89 (-0,41%) GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %2,81 (-0,55%)

İşlemci pazarına gelirsek, Ocak ayında işlemci pazarında Intel ve AMD arasındaki fark korunmaya devam etti. Intel %63,75 kullanım oranına ulaşarak %0,32’lik bir artış yaşarken, AMD %36,19 ile %2,54’lük bir düşüş gösterdi. Buna göre AMD’nin önceki aylardaki yükselişi duraksamış gibi görünüyor.

Intel : %63,75 (+0,32%)

: %63,75 (+0,32%) AMD: %36,19 (-2,54%)

Windows 11’in payı geriliyor

Windows 11’in pazar payı Ocak ayında %55,38 olarak ölçüldü ve %1,42’lik bir düşüş yaşandı. Buna karşın Windows 10, uzun süredir devam eden düşüş eğilimine rağmen Ocak ayında %44,41’e çıkarak %0,57’lik bir artış gösterdi. Windows 7 ve diğer eski sistemler ise neredeyse tamamen devre dışı kalmış durumda.

Windows 11 64-bit : %55,38 (-1,42%)

: %55,38 (-1,42%) Windows 10 64-bit : %44,41 (+0,57%)

: %44,41 (+0,57%) Windows 7 64-bit : %0,15 (-0,01%)

: %0,15 (-0,01%) Diğer: %0,06 (-0,02%)

Genel olarak, Ocak 2025 verileri ekran kartı kullanımında düşüşler ve işlemci tarafında küçük değişimler olduğunu gösteriyor. Windows 11’in büyümesi duraksarken, Windows 10’un hâlâ önemli bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edildiği görülüyor. Önümüzdeki aylarda donanım trendlerinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu.

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