Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Game Awards indirimleri başladı

    Steam Game Awards indirimleri arasında Devil May Cry 5, GRIS, Destiny 2 ek paketleri, Gears 5, Dirt Rally 2.0, RDR 2 gibi ödül alan veya aday olan oyunlar yer alıyor.
    13 sa.
    1,4b
    2
    1
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam Game Awards indirimleri başladı
    Tam Boyutta Gör

    The Game Awards ödüllerinin belli olması ile birlikte oyun mağazalarında da yeni bir indirim dalgası başladı. Epic Games mağazasının ardından Steam de bugün sona erecek kısa bir indirim kampanyası başlattı.

    Steam Game Awards indirimleri neler?

    Steam mağazası hem ödül kazananlar hem de aday olanlarda yüzde 75’e varan indirimler yapmış. Yine ödül etkinliğinin önceki yıllarında kazanan oyunlarında da indirim yapmayı ihmal etmemiş. Bunun haricinde hafta sonu indirimleri de var.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    The Game Awards ödüllerini kazananlardan Destiny 2 ek paketlerinde yüzde 40’a varan indirimler var. Devil May Cry 5 ise orb hediyesiyle yüzde 67 indirim almış ve 131.67TL olmuş. GRIS yüzde 50 indirimle 13.5TL iken Sekiro: Shadow Die ise indirime girmemiş.

    Aday oyunlardan Life is Strange yüzde 75 indirimle 6TL olmuş. Gears 5 yüzde 50 indirimle 46TL. No Man’s Sky yüzde 50 indirimle 75TL. Dirt Rally 2.0 yüzde 70 indirimle 27.6TL seviyesinde. RDR2 ise yüzde 20 indirim ile 239TL olmuş.

    Önceki ödüllerden ise Into The Breach oyunu yüzde 50 indirimle 12.5TL, Wolfenstein 2 yüzde 40 indirimle 40TL, Dishonored 2 yüzde 75 indirimle 28.74TL seviyelerine gelmiş durumda.



    https://store.steampowered.com/sale/thegameawards?snr=1_4_4__118 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mesutzgvn 6 sa.
    rdr 2 100 tl nin altına düşüne kadar bekleriz. Yama çıkınca heyecanlanıp hemen indirmeyeceğim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları 7 sa. ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı 8 sa. Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu 8 sa. Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı 8 sa. Bu kadar para vermeye değer miydi? "1 yıldan sonra Sony WF-1000X" 9 sa. Honda Civic Type R'ın pistlere özel yeni bir versiyonu tanıtıldı 9 sa. Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi 10 sa. Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı 10 sa. Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 11 sa. Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı 11 sa. Ebeveynler dikkat: Çocuk akıllı saatlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 12 sa. Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor 12 sa. Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? 12 sa. Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk 13 sa. Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam Game Awards indirimleri başladı Sonraki Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor 14 sa. Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi 15 sa. 1 milyon Galaxy Fold satıldı 15 sa. Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 16 sa. Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek 16 sa. Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı 17 sa. Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir 17 sa. Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek 18 sa. TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama 18 sa. Yılın Oyunu açıklandı: İşte The Game Awards 2019 kazananları 18 sa. Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu 19 sa. Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı 19 sa. Radeon RX 5500 XT satışa başladı 20 sa. Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X! 22 sa. Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek 1 gün Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu 1 gün Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı 1 gün Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı 1 gün Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak 1 gün Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim