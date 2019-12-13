Steam Game Awards indirimleri başladı

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The Game Awards ödüllerinin belli olması ile birlikte oyun mağazalarında da yeni bir indirim dalgası başladı. Epic Games mağazasının ardından Steam de bugün sona erecek kısa bir indirim kampanyası başlattı.

Steam Game Awards indirimleri neler?

Steam mağazası hem ödül kazananlar hem de aday olanlarda yüzde 75’e varan indirimler yapmış. Yine ödül etkinliğinin önceki yıllarında kazanan oyunlarında da indirim yapmayı ihmal etmemiş. Bunun haricinde hafta sonu indirimleri de var.

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The Game Awards ödüllerini kazananlardan Destiny 2 ek paketlerinde yüzde 40’a varan indirimler var. Devil May Cry 5 ise orb hediyesiyle yüzde 67 indirim almış ve 131.67TL olmuş. GRIS yüzde 50 indirimle 13.5TL iken Sekiro: Shadow Die ise indirime girmemiş.

Aday oyunlardan Life is Strange yüzde 75 indirimle 6TL olmuş. Gears 5 yüzde 50 indirimle 46TL. No Man’s Sky yüzde 50 indirimle 75TL. Dirt Rally 2.0 yüzde 70 indirimle 27.6TL seviyesinde. RDR2 ise yüzde 20 indirim ile 239TL olmuş.

Önceki ödüllerden ise Into The Breach oyunu yüzde 50 indirimle 12.5TL, Wolfenstein 2 yüzde 40 indirimle 40TL, Dishonored 2 yüzde 75 indirimle 28.74TL seviyelerine gelmiş durumda.

https://store.steampowered.com/sale/thegameawards?snr=1_4_4__118