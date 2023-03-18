Steam İlkbahar İndirimleri 50 TL altı oyun tavsiyeleri

Bu seneki indirimler oyuncuları tatmin etmedi. Son zamanda yapılan zamlardan dolayı oyunları indirimli fiyatlarının da pahalı olduğunu görüyoruz. Az sayıda oyunda ise oldukça avantajlı fiyatlar mevcut. Bu içeriğimizde 50 TL altında fiyata satın alabileceğiniz indirimli oyun önerilerimizi listeliyoruz.
Steam İlkbahar İndirimleri 50 TL altındaki oyun önerileri
- Doom: 44,75 TL
- Shadow Warrior 2: 28 TL
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition: 15,25 TL
- METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN: 13,75 TL
- Oxygen Not Included: 13,26 TL
- Dying Light Enhanced Edition: 17,70 TL
- Assetto Corsa Ultimate Edition: 15,29 TL
- Turmoil: 7,20 TL
- Cooking Simulator: 19,80 TL
- Disco Elysium - The Final Cut: 15,25 TL
- Mark of the Ninja: Remastered: 2,94 TL
- World War Z: Aftermath - Deluxe Edition: 44,14 TL
- Stronghold Crusader 2 Ultimate Edition: 23,00 TL
- Mortal Shell: 14,70 TL
- Nioh: Complete Edition: 19,25 TL
- Road 96: 21,33 TL
- Batman: Arkham Collection: 15,30 TL
- HITMAN Essential Collection: 7,76 TL
- BioShock: The Collection: 19,80 TL
- Satisfactory: 30,00 TL
- The Forest: 17,60 TL
- BeamNG.drive: 32,00 TL
- Hunt: Showdown: 43,60 TL
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: 30,80 TL
- Mafia II: Definitive Edition: 29,85 TL
- Chivalry 2: 30,50 TL
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition: 49,75 TL
- Satisfactory: 30,00 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)