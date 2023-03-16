GeForce Now'a zam geldi: Aylık abonelik 200 TL'ye yaklaştı!

Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre yeni fiyatlar 18 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Abonelik yenilemeleri yeni ücretler üzerinden yapılacak. Henüz GeForce Now Premium’a abone olmadıysanız 18 Mart’a kadar zamsız fiyatlar üzerinden abonelik başlatabilirsiniz.
GeForce Now Premium fiyatları 2023
- 1 Aylık GeForce Now Premium: 190 TL (Eski fiyat: 140 TL)
- 3 Aylık GeForce Now Premium: 450 TL (Eski fiyat: 300 TL)
- 6 Aylık GeForce Now Premium: 790 TL (Eski fiyat: 520 TL)
- 12 Aylık GeForce Now Premium: 1.380 TL (Eski fiyat: 960 TL)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)