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    GeForce Now'a zam geldi: Aylık abonelik 200 TL'ye yaklaştı!

    Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'a 2023'ün ilk zammı geldi. Yeni zamla birlikte aylık abonelik 190 TL'ye yükseldi. GeForce Now fiyatları ne kadar?
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    GeForce Now zamlandı! GeForce Now fiyatları 2023 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın ülkemizde Turkcell ortaklığıyla hizmet verdiği bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now powered by GAME+ servisine zam geldi. Yüzde 35 oranındaki zamla birlikte 1 aylık GeForce Now Premium ücreti 200 TL’ye yaklaştı. Fiyatlara en son 2022’nin Aralık ayında zam gelmişti.

    Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre yeni fiyatlar 18 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Abonelik yenilemeleri yeni ücretler üzerinden yapılacak. Henüz GeForce Now Premium’a abone olmadıysanız 18 Mart’a kadar zamsız fiyatlar üzerinden abonelik başlatabilirsiniz.

    GeForce Now Premium fiyatları 2023

    • 1 Aylık GeForce Now Premium: 190 TL (Eski fiyat: 140 TL)
    • 3 Aylık GeForce Now Premium: 450 TL (Eski fiyat: 300 TL)
    • 6 Aylık GeForce Now Premium: 790 TL (Eski fiyat: 520 TL)
    • 12 Aylık GeForce Now Premium: 1.380 TL (Eski fiyat: 960 TL)
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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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