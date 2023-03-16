GeForce Now'a zam geldi: Aylık abonelik 200 TL'ye yaklaştı!

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın ülkemizde Turkcell ortaklığıyla hizmet verdiği bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now powered by GAME+ servisine zam geldi. Yüzde 35 oranındaki zamla birlikte 1 aylık GeForce Now Premium ücreti 200 TL’ye yaklaştı. Fiyatlara en son 2022’nin Aralık ayında zam gelmişti.

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Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre yeni fiyatlar 18 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Abonelik yenilemeleri yeni ücretler üzerinden yapılacak. Henüz GeForce Now Premium’a abone olmadıysanız 18 Mart’a kadar zamsız fiyatlar üzerinden abonelik başlatabilirsiniz.

GeForce Now Premium fiyatları 2023

1 Aylık GeForce Now Premium: 190 TL (Eski fiyat: 140 TL)

3 Aylık GeForce Now Premium: 450 TL (Eski fiyat: 300 TL)

6 Aylık GeForce Now Premium: 790 TL (Eski fiyat: 520 TL)

12 Aylık GeForce Now Premium: 1.380 TL (Eski fiyat: 960 TL)

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