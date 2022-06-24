Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

PC platformunun temel taşlarından biri haline gelen Steam'in her indirimi büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de yılın büyük indirimlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri başladı.
Her zaman olduğu gibi neredeye tüm oyunlar indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 7 Temmuz. İndirimler dışında Steam'e girdiğinizde her zaman olduğu gibi çeşitli etkinliklerle de karşılaşıyorsunuz. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkanları da aşağıda bulabilirsiniz.
Steam Yaz İndirimleri
- Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition - 144,50 TL
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 30,00 TL
- Devil May Cry 5 - 82,50 TL
- Mafia Trilogy - 168,30 TL
- Metro Exodus - 61,71 TL
- Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL
- God of War - 263,20 TL
- The Elder Scrolls® Online - 29,70 TL
- Forza Horizon 4 - 30,36 TL
- Detroit: Become Human - 71,00 TL
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