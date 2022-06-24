Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

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PC platformunun temel taşlarından biri haline gelen Steam'in her indirimi büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de yılın büyük indirimlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri başladı.

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Her zaman olduğu gibi neredeye tüm oyunlar indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 7 Temmuz. İndirimler dışında Steam'e girdiğinizde her zaman olduğu gibi çeşitli etkinliklerle de karşılaşıyorsunuz. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkanları da aşağıda bulabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri

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Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı