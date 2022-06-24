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    Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

    Steam'in her yıl düzenli olarak düzenlediği Steam Yaz İndirimleri sonunda başladı. Her zaman olduğu gibi indirimler dışında birçok etkinlik de Steam'de bulunuyor.
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    Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı
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    PC platformunun temel taşlarından biri haline gelen Steam'in her indirimi büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de yılın büyük indirimlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri başladı.

    Her zaman olduğu gibi neredeye tüm oyunlar indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 7 Temmuz. İndirimler dışında Steam'e girdiğinizde her zaman olduğu gibi çeşitli etkinliklerle de karşılaşıyorsunuz. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkanları da aşağıda bulabilirsiniz.

    Steam Yaz İndirimleri

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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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