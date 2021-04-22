Steam'in yeni güncellemesi yayınlandı: Mağazaya "Yeni ve Kayda Değer" bölümü eklendi

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Valve'in sahibi olduğu dijital oyun platformu Steam'in yeni güncellemesi yayınlandı. Steam Laboratuvarı'nda dört aydır betada olan özellik artık Steam mağazasına geldi.

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Steam'in güncellemesi daha çok mağazanın kullanımını rahatlaştırmak ve yeni seçenekler eklemek üzerine kurulu. Mağazadaki seçenekler kısmına artık popüler ve yeni yapımları görebileceğiniz "Yeni ve Kayda Değer" bölümü eklendi. Burada devam eden özel teklifler, son güncellemeler ve Steam'de çıkacak ürünler gösteriliyor.

Temel türler listesine göz atmak her ne kadar kolay olsa da Steam'in ürün katoloğu buradan tam anlamıyla keşfedilemiyordu. Yeni "Kategoriler" menüsü kullanıcıların, Steam'deki fazlasıyla farklı ve ilginç oyunları keşfetmesine yardımcı olacak. Bu menüde keşfedilebilecek birçok yeni oyun kategorisi yer alıyor. Steam'in güncelleme notlarının önemli kısmını aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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Yeni Başlangıç Noktaları: Türler, Temalar ve Oyuncu Modları

Yeni başlangıç noktaları oyuncuların Steam'i gezmede kullandığı üç ana yöntem olan tür, tema ve oyuncu modu baz alınarak oluşturuldu. Bu ana yöntemlerden her biri farklı bir soruyu yanıtlıyor:

Türler: "Bu ne tür bir oyun? Bu oyunu oynamak neye benziyor?"

Gerçek zamanlı strateji, Macera RYO, çiftçilik simülasyonu, metroidvania vb.

Temalar: "Oyunun içeriği nasıl?"

Bilim kurgu, hayatta kalma, gizem vb.

Oyuncu Modları: "Bu oyunu kimlerle oynayabilirim?"

Tek oyunculu, çok oyunculu, MMO, eşli vb.

Oyuncuların bu yönelimleri Steam etiketleri ve meta veriler kullanılarak bir araya getirilebilir ve gösterilebilir. Türler ve Temalar başlangıç noktaları altında gruplandırılmış kategoriler etiketlerle tanımlanırken Oyuncu Modları altındaki kategoriler doğrudan geliştiricilerin sağladığı meta veriler kullanılarak tanımlanır.

Bu üç ana üst seviye kategoride resmi araştırma yaparak, sezgilerimizi kullanarak ve beta geri bildirimlerini hesaba katarak karar kıldık. Aynı zamanda bu yöntemin bir emsali Steam'de, "Steam Küratörleri" adıyla mevcut. Birçok küratörün belirli türdeki oyunlardan oluşan listeler yaptığını gördük. Bu listelerin neredeyse tamamı yukarıda bahsettiğimiz şu üç ana başlığa uyuyordu: Şehir inşa etme gibi oynanış ve türe dayalı listeler, köpek içeren oyunlar gibi temaya dayalı listeler veya sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar gibi oynama moduna dayalı listeler.

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