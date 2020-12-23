Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi

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Dün akşam saatlerinde Steam'in yeni indirimi olan Steam Kış İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun indirime girmiş durumda. İndirime giren oyunlar arasında eğer bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa ve indirimi güzel olan oyunları arıyorsanız bu listemiz sizin için. Eğer listenin devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtmeniz durumunda birkaç gün içinde yeni bir liste daha yayınlarız.

Ayrıca Bkz. "Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler"

Bu listede gerçekten indirimi güzel olan oyunları, çok bilinmeyen ama güzel olan oyunları ve yakın zamanda büyük ihtimalle bir daha indirime girmeyecek olan oyunlara yer verdik.

Her şeyden önce Half Life serisi, Batman serisi, Dishonored serisi, BioShock serisi ve bunun gibi her indirimde aynı fiyata düşen oyunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bu oyunları eğer oynamadıysanız mutlaka oynayın. Daha düşük fiyata zaten düşmezler.

Hades

Geçtiğimiz günlerde "Yılın En İyi Bağımsız Oyunu" ödülünü kazanan Hades, kesinlikle bu yılın en iyi oyunlarından birisi. Tüm oyuncuların deneyebileceği ve sevebileceği bir yapım. Şu anda müthiş bir indirim yok ancak yakın zamanda fiyatını daha düşük bulamazsınız. Bu yüzden eğer oyun arıyorsanız tam dönemi. Steam Sayfası.

Divinity: Original Sin 2

Sıra tabanlı rol yapma oyunu sevenler, DnD tarzı oyunları sevenler kesinlikle kaçırmasın. Zaten popüler bir oyun, bilenler biliyordur. Ancak şu sıralar Cyberpunk 2077'nin yarattığı bir RPG rüzgarı var oyun dünyasında. Eğer RPG oyun oynamak istiyorsanız daha iyisini sanırım Baldur's Gate 3 çıkana kadar bulamazsınız. 30 TL'lik fiyatı da kesinlikle müthiş. Yakın zamanda daha düşük fiyata da inmez. Steam Sayfası.

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Disco Elysium

Aynı Hades gibi bu oyun da "Yılın En İyi bağımsız Oyunu" ödülünü kaznan bir oyun ama geçen yıl. Oyun saf bir rol yapma oyunu. Oyunun büyük bir kısmında metin okuyarak gidiyorsunuz desem yalan olmaz. Şunu da belirteyim ciddi bir İngilizce bilgisi istiyor. Şu anki fiyatı ise 36,60 TL. Bu oyununda yakın zaman fiyatının daha fazla düzeşeceğini sanmıyorum. Steam Sayfası.

Amnesia: Rebirth

Amnesia serisinin bu yıl yayınlanan oyunu. Hem korku anlamında hem de genel olarak oyun anlamında başarılı bir oyun. Eski oyunlara göre hikaye anlatımı daha kuvvetli ve bu yüzden fazlasıyla keyifli. Fiyatı ise 40 TL'ye düşmüş durumda. Zaten yeni çıkan bir oyun olduğu için fiyatı daha fazzla büyük ihtimalle düşmez. Bu yüzden korku oyunu sevenler kaçırmasın. Steam Sayfası.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Sherlock Holmes tarzı ile bulmaca ve cinayet çözmek isteyenlerin mutlaka bakması ereken bir oyun çünkü fiyatı çok iyi. 7,50 TL'ye düşen oyun kesinlikle bu fiyatı hak ediyor. Steam Sayfası.

HITMAN 2 - Gold Edition

Hitman 3'ün çıkışına az bir süre kalmışken Hitman 2'yi oynamadan yeni oyuna geçmek olmaz. Gizlilik oyunları arasında belki de en başarılılardan birisi Hitman serisi. Piyasaya sürülen son oyun olan Hitman 2'nin bu fiyatı da kesinlikle kaçırılmayacak bir fiyat. %85'lik bir indirim oyunun Gold Edition fiyatı 21,60 TL'ye düşmüş durumda. Steam Sayfası.

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Mortal Kombat 11

Mortal Kombat'i sanırım bilmeyen yoktur artık. Serinin son oyunu. Klasik Mortal Kombat. Ancak fiyatı fazlasıyla uygun. Bu yüzden türü sevenler kaçırmamalı. Steam Sayfası.

DOOM Eternal

2020 yılının kesinlikle en iyi oyunlarından birisi. Son yılların en iyi FPS oyunlarından biri. Doom serisini de yine bilmeyen yoktur. Yılın başlarında çıkan ve AAA bir oyun olması zaten fiyatın yüksek olması için yeterli. Ancak fiyat 65,67. Oynamayanlar kaçırmasın. Steam Sayfası.

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Outer Wilds

Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından olan bir başka isim: Outer Wilds. Sonsuz bir zaman döngüsüne düşmüş bir güneş sisteminde geçen oyun, hikaye anlamında kesinlikle çok dolu. 24 TL'lik fiyatı çok uygun. yakın zamanda daha fazla düşeceğini sanmıyorum. Steam Sayfası.

Satisfactory

Üs inşa etme oyunu sevenler için son yıllardaki çıkan türünün en iyi örneklerinden biri olan Satisfactory, size kesinlikle onlarca saat oynanış sunuyor. Büyük bir indirimde değil ancak yakın bir zaman 40 TL'den aşağıya da zaten düşmez. Eğer bu tarz bir oyun arıyorsanız mutlaka değerlendirin. Steam Sayfası.

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