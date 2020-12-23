Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi

    Dün akşam saatlerinde Steam indirimleri başladı. Bizler de sizin için indirimlerde alabileceğiniz 10 oyunu listelemek istedik. Oyunları yazımızda bulabilirsiniz.
    14 sa.
    2,1b
    4
    7
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Dün akşam saatlerinde Steam'in yeni indirimi olan Steam Kış İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun indirime girmiş durumda. İndirime giren oyunlar arasında eğer bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa ve indirimi güzel olan oyunları arıyorsanız bu listemiz sizin için. Eğer listenin devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtmeniz durumunda birkaç gün içinde yeni bir liste daha yayınlarız.

    Ayrıca Bkz. "Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler"

    Bu listede gerçekten indirimi güzel olan oyunları, çok bilinmeyen ama güzel olan oyunları ve yakın zamanda büyük ihtimalle bir daha indirime girmeyecek olan oyunlara yer verdik.

    Her şeyden önce Half Life serisi, Batman serisi, Dishonored serisi, BioShock serisi ve bunun gibi her indirimde aynı fiyata düşen oyunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bu oyunları eğer oynamadıysanız mutlaka oynayın. Daha düşük fiyata zaten düşmezler.

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Hades

    Geçtiğimiz günlerde "Yılın En İyi Bağımsız Oyunu" ödülünü kazanan Hades, kesinlikle bu yılın en iyi oyunlarından birisi. Tüm oyuncuların deneyebileceği ve sevebileceği bir yapım. Şu anda müthiş bir indirim yok ancak yakın zamanda fiyatını daha düşük bulamazsınız. Bu yüzden eğer oyun arıyorsanız tam dönemi. Steam Sayfası.

    Divinity: Original Sin 2

    Sıra tabanlı rol yapma oyunu sevenler, DnD tarzı oyunları sevenler kesinlikle kaçırmasın. Zaten popüler bir oyun, bilenler biliyordur. Ancak şu sıralar Cyberpunk 2077'nin yarattığı bir RPG rüzgarı var oyun dünyasında. Eğer RPG oyun oynamak istiyorsanız daha iyisini sanırım Baldur's Gate 3 çıkana kadar bulamazsınız. 30 TL'lik fiyatı da kesinlikle müthiş. Yakın zamanda daha düşük fiyata da inmez. Steam Sayfası.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'de The Game Awards indirimleri başladı; birçok oyunun demosu da erişime açıldı

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Disco Elysium

    Aynı Hades gibi bu oyun da "Yılın En İyi bağımsız Oyunu" ödülünü kaznan bir oyun ama geçen yıl. Oyun saf bir rol yapma oyunu. Oyunun büyük bir kısmında metin okuyarak gidiyorsunuz desem yalan olmaz. Şunu da belirteyim ciddi bir İngilizce bilgisi istiyor. Şu anki fiyatı ise 36,60 TL. Bu oyununda yakın zaman fiyatının daha fazla düzeşeceğini sanmıyorum. Steam Sayfası.

    Amnesia: Rebirth

    Amnesia serisinin bu yıl yayınlanan oyunu. Hem korku anlamında hem de genel olarak oyun anlamında başarılı bir oyun. Eski oyunlara göre hikaye anlatımı daha kuvvetli ve bu yüzden fazlasıyla keyifli. Fiyatı ise 40 TL'ye düşmüş durumda. Zaten yeni çıkan bir oyun olduğu için fiyatı daha fazzla büyük ihtimalle düşmez. Bu yüzden korku oyunu sevenler kaçırmasın. Steam Sayfası.

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi

    Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

    Sherlock Holmes tarzı ile bulmaca ve cinayet çözmek isteyenlerin mutlaka bakması ereken bir oyun çünkü fiyatı çok iyi. 7,50 TL'ye düşen oyun kesinlikle bu fiyatı hak ediyor. Steam Sayfası. 

    HITMAN 2 - Gold Edition

    Hitman 3'ün çıkışına az bir süre kalmışken Hitman 2'yi oynamadan yeni oyuna geçmek olmaz. Gizlilik oyunları arasında belki de en başarılılardan birisi Hitman serisi. Piyasaya sürülen son oyun olan Hitman 2'nin bu fiyatı da kesinlikle kaçırılmayacak bir fiyat. %85'lik bir indirim oyunun Gold Edition fiyatı 21,60 TL'ye düşmüş durumda. Steam Sayfası.

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Mortal Kombat 11

    Mortal Kombat'i sanırım bilmeyen yoktur artık. Serinin son oyunu. Klasik Mortal Kombat. Ancak fiyatı fazlasıyla uygun. Bu yüzden türü sevenler kaçırmamalı. Steam Sayfası.

    DOOM Eternal

    2020 yılının kesinlikle en iyi oyunlarından birisi. Son yılların en iyi FPS oyunlarından biri. Doom serisini de yine bilmeyen yoktur. Yılın başlarında çıkan ve AAA bir oyun olması zaten fiyatın yüksek olması için yeterli. Ancak fiyat 65,67. Oynamayanlar kaçırmasın. Steam Sayfası.

    Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Outer Wilds 

    Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından olan bir başka isim: Outer Wilds. Sonsuz bir zaman döngüsüne düşmüş bir güneş sisteminde geçen oyun, hikaye anlamında kesinlikle çok dolu. 24 TL'lik fiyatı çok uygun. yakın zamanda daha fazla düşeceğini sanmıyorum. Steam Sayfası.

    Satisfactory

    Üs inşa etme oyunu sevenler için son yıllardaki çıkan türünün en iyi örneklerinden biri olan Satisfactory, size kesinlikle onlarca saat oynanış sunuyor. Büyük bir indirimde değil ancak yakın bir zaman 40 TL'den aşağıya da zaten düşmez. Eğer bu tarz bir oyun arıyorsanız mutlaka değerlendirin. Steam Sayfası.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Giyilebilir sandalye: Lex

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı
    8 sa.
    Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak
    9 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    sendemail (umit erdem) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arada dil canlı kalsın diye yabancı dil kitap okuyorum ,
    Klasik kiremit kalınlığında kitaplarda oluyor bazen ,

    he işte bunları anlıyorum , ama Disco Elysium'um dan bir halt anlamadım arkadaş , oyun dolu dolu ,ciddi sanatsal tasarım şöleni var fakat kasvetli havası bir yana kullandığı dil işkence resmen...

    Paradise Lost İngilizcesi bunun yanında " it's a pencil " kalır....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satisfactory için üs inşaası tabiri olmamış. Üretim zinciri oyunu. Üs denilince akla diğer oyunlar gelmesin
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Muazzam bir oyundur. Karantinada canı sıkılan varsa mutlaka alsın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lucifered 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kış yeni yıl indirimlerini sene boyunca bekliyorum. Yoksa o fiyatlar ne aaga
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de hala oynamayan var ise Terraria'yı önerebilirim 9TL'ye düşmüş ve yeni bir büyük update'i gelmiş. Adamlar bir update yayınlıyor 1000 tane daha yeni item, özellik falan ekliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Giyilebilir sandalye: Lex 7 sa. Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük 8 sa. Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı 9 sa. Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak 10 sa. Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor 10 sa. ABD dava açtı, Ripple çakıldı 11 sa. Telegram, Discord benzeri grup sesli sohbetler özelliğini duyurdu 11 sa. NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı 12 sa. 69 TL değerindeki Tropico 5, Epic Store'da ücretsiz 12 sa. Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri 13 sa. Nokia markalı ilk klima tanıtıldı 13 sa. Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi Sonraki Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran! 14 sa. Smart, ürün gamını elektrikli SUV ile genişletmeye hazırlanıyor 15 sa. AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi 15 sa. Twitter; Beyaz Saray hesaplarını sıfırlıyor 15 sa. Tüm detaylarıyla 2 dakikada Samsung Galaxy S20 FE 16 sa. Sony, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi/film projesi üzerinde çalışıyor 16 sa. Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü 16 sa. Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite masamızda - Kutu Açılışı 17 sa. Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı 17 sa. Bakan Karaismailoğlu'dan eSIM açıklaması 18 sa. Microsoft, McAfee gibi firmalar fidye saldırılarına karşı birleşiyor 18 sa. Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın 19 sa. Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş 20 sa. Warner Bros, filmleri internette yayınlama kararından dönebilir; Dune'un sadece sinemalarda yayınlanması planlanıyor 20 sa. Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı 21 sa. AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu 22 sa. İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi 1 gün Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu 1 gün KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole 1 gün Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız