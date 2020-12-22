Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

İlginizi Çekebilir Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
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Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Kış İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.
Steam'de şu anda ayrıca Yılın Oyunu adayları için de oylama başlamış durumda. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar sizlerin oylarıyla belirlenecek. Buradan adayları görebilir ve oyunuzu kullanabilirsiniz.
Kış İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
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- Resident Evil 3 -- 85,47 TL
- Resident Evil 2 -- 71,60 TL
- FIFA 21 -- 207,19 TL
- Hearts of Iron IV -- 14,75
- DiRT 5 -- 64,40 TL
- DiRT Rally 2.0 -- 10,00 TL
- Control -- 104,50 TL
- Fall Guys Ultimate Knockout -- 30,40 TL
- Dark Souls III Deluxe Edition -- 54,50 TL
- Hades -- 32,00 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice -- 187,35 TL
- Black Mesa -- 15,50 TL
- Ori and the Will of the Wisps -- 25,00 TL
- Death Stranding -- 199,50 TL
- Left 4 Dead 2 -- 3,70 TL
- Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
- Borderlands 3 -- 101,97 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 22,49 TL
- Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
- DOOM -- 29,70 TL
- DOOM Eternal -- 65.67 TL
- Mortal Kombat 11 -- 24,60 TL
- Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
- Metro Exodus -- 99,60 TL
- The Evil Within -- 21,59 TL
- The Evil Within 2 -- 33,50 TL
- Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL
- Jurassic World Evolution -- 17,10 TL
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 13,75 TL
- A Plague Tale: Innocence -- 39.00 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord -- 119,99 TL
- Portal 2 -- 3,70 TL
- Dead by Daylight -- 12,40 TL
- Terraria -- 9,00 TL
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 45,99 TL
- Little Nightmares -- 6,20 TL
- Payday 2 -- 1,85 TL
- Hollow Knight -- 12,00 TL
- Rise of the Tomb Raider -- 17,80 TL
- Sonic Generation Collection -- 7,75 TL
- Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 4,00 TL
- Yakuza 0 -- 15,00 TL
- Yakuza Kiwami 2 -- 54,50 TL
- Farming Simulator 19 -- 70,00 TL
- ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
- Fallout 76 -- 42,57 TL
- Fallout New Vegas -- 5,40 TL
- Fallout 4 -- 39,90 TL
- Fallout 3 GOTY Edition -- 12,40 TL
- Cuphead -- 21,70 TL
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Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı
AREryilmaz9 saat önce
Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?
Sanal Dilenci10 saat önce
bu haber biraz eski değil mi?
Assassin's Creed Origins - Gold Edition yine kupanla ucuza almıştım epicten
Bu oyunların çoğu yıl içinde bu fiyatlara hatta daha düşüğe iniyor zaten. Dahası bir çok oyun fiyat politikası en çok eleştirilen PS Store'da bile daha aşağıları gördü. Örnek Rdr 2 135 lira oldu.
Ayrıca eskiden bir sürü paket yapardı firmalar, 20-30 oyunlu. paket içindeki oyunların toplam fiyatının yüzde 3 tutarına alırdık. Fiyatlar öyle bir inerdi ki indirimler açılınca Steam sunucuları kilitlenirdi.
Sekiro 190 lira. Yıl sonu indirimi diye heyecan yapmayın bari. Yıl içinde bunun gibi yüz tane indirim oluyor.
Epic Games aynı oyunları bir kaç defa tekrar tekrar bedavaya dağıtsa söylenmedik laf bırakmayacak tipler gelip bu sözde "indirimler"i savunur.
Edit: Oyun mantarmış. İade etmem belki arada bir girer çıkarım ama sarmadı.
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