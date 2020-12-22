Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

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Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Kış İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.

Steam'de şu anda ayrıca Yılın Oyunu adayları için de oylama başlamış durumda. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar sizlerin oylarıyla belirlenecek. Buradan adayları görebilir ve oyunuzu kullanabilirsiniz.

Kış İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

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Resident Evil 3 -- 85,47 TL

-- 85,47 TL Resident Evil 2 -- 71,60 TL

-- 71,60 TL FIFA 21 -- 207,19 TL

-- 207,19 TL Hearts of Iron IV -- 14,75

-- 14,75 DiRT 5 -- 64,40 TL

-- 64,40 TL DiRT Rally 2.0 -- 10,00 TL

-- 10,00 TL Control -- 104,50 TL

-- 104,50 TL Fall Guys Ultimate Knockout -- 30,40 TL

-- 30,40 TL Dark Souls III Deluxe Edition -- 54,50 TL

-- 54,50 TL Hades -- 32,00 TL

-- 32,00 TL Sekiro: Shadows Die Twice -- 187,35 TL

-- 187,35 TL Black Mesa -- 15,50 TL

-- 15,50 TL Ori and the Will of the Wisps -- 25,00 TL

-- 25,00 TL Death Stranding -- 199,50 TL

-- 199,50 TL Left 4 Dead 2 -- 3,70 TL

-- 3,70 TL Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL

-- 200,33 TL Borderlands 3 -- 101,97 TL

-- 101,97 TL The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 22,49 TL

-- 22,49 TL Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL

-- 9,75 TL DOOM -- 29,70 TL

-- 29,70 TL DOOM Eternal -- 65.67 TL

-- 65.67 TL Mortal Kombat 11 -- 24,60 TL

-- 24,60 TL Devil May Cry 5 -- 91,20 TL

-- 91,20 TL Metro Exodus -- 99,60 TL

-- 99,60 TL The Evil Within -- 21,59 TL

-- 21,59 TL The Evil Within 2 -- 33,50 TL

-- 33,50 TL Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL

-- 80,70 TL Jurassic World Evolution -- 17,10 TL

-- 17,10 TL Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 13,75 TL

-- 13,75 TL A Plague Tale: Innocence -- 39.00 TL

-- 39.00 TL Mount & Blade II: Bannerlord -- 119,99 TL

-- 119,99 TL Portal 2 -- 3,70 TL

-- 3,70 TL Dead by Daylight -- 12,40 TL

-- 12,40 TL Terraria -- 9,00 TL

-- 9,00 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 45,99 TL

-- 45,99 TL Little Nightmares -- 6,20 TL

-- 6,20 TL Payday 2 -- 1,85 TL

-- 1,85 TL Hollow Knight -- 12,00 TL

-- 12,00 TL Rise of the Tomb Raider -- 17,80 TL

-- 17,80 TL Sonic Generation Collection -- 7,75 TL

-- 7,75 TL Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 4,00 TL

-- 4,00 TL Yakuza 0 -- 15,00 TL

-- 15,00 TL Yakuza Kiwami 2 -- 54,50 TL

-- 54,50 TL Farming Simulator 19 -- 70,00 TL

-- 70,00 TL ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL

-- 15,40 TL Fallout 76 -- 42,57 TL

-- 42,57 TL Fallout New Vegas -- 5,40 TL

-- 5,40 TL Fallout 4 -- 39,90 TL

-- 39,90 TL Fallout 3 GOTY Edition -- 12,40 TL

-- 12,40 TL Cuphead -- 21,70 TL

https://store.steampowered.com

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