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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

    Steam Kış İndirimleri resmen başladı. Binlerce oyunda şu anda büyük kampanyalar var. Kış İndirimleri iki hafta boyunca devam edecek.
    14 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    13,7b
    106
    31
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    17

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Kış İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.

    Steam'de şu anda ayrıca Yılın Oyunu adayları için de oylama başlamış durumda. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar sizlerin oylarıyla belirlenecek. Buradan adayları görebilir ve oyunuzu kullanabilirsiniz.

    Kış İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

    ----------

    • Resident Evil 3 -- 85,47 TL
    • Resident Evil 2 -- 71,60 TL
    • FIFA 21 -- 207,19 TL
    • Hearts of Iron IV -- 14,75
    • DiRT 5 -- 64,40 TL
    • DiRT Rally 2.0 -- 10,00 TL
    • Control -- 104,50 TL
    • Fall Guys Ultimate Knockout -- 30,40 TL
    • Dark Souls III Deluxe Edition -- 54,50 TL
    • Hades -- 32,00 TL
    • Sekiro: Shadows Die Twice -- 187,35 TL
    • Black Mesa -- 15,50 TL
    • Ori and the Will of the Wisps -- 25,00 TL
    • Death Stranding -- 199,50 TL
    • Left 4 Dead 2 -- 3,70 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
    • Borderlands 3 -- 101,97 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 22,49 TL
    • Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
    • DOOM -- 29,70 TL
    • DOOM Eternal -- 65.67 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 24,60 TL
    • Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
    • Metro Exodus -- 99,60 TL
    • The Evil Within -- 21,59 TL
    • The Evil Within 2 -- 33,50 TL
    • Assassin's Creed Odyssey --  80,70 TL
    • Jurassic World Evolution -- 17,10 TL
    • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 13,75 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 39.00 TL
    • Mount & Blade II: Bannerlord -- 119,99 TL
    • Portal 2 -- 3,70 TL
    • Dead by Daylight -- 12,40 TL
    • Terraria -- 9,00 TL
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 45,99 TL
    • Little Nightmares -- 6,20 TL
    • Payday 2 -- 1,85 TL
    • Hollow Knight -- 12,00 TL
    • Rise of the Tomb Raider -- 17,80 TL
    • Sonic Generation Collection -- 7,75 TL
    • Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 4,00 TL
    • Yakuza 0 -- 15,00 TL
    • Yakuza Kiwami 2 -- 54,50 TL
    • Farming Simulator 19 -- 70,00 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
    • Fallout 76 -- 42,57 TL
    • Fallout New Vegas -- 5,40 TL
    • Fallout 4 -- 39,90 TL
    • Fallout 3 GOTY Edition -- 12,40 TL
    • Cuphead -- 21,70 TL


    https://store.steampowered.com Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mrthr3535 (murat hür) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    60 tllik kupon + altın değeri , teşekkürler epic , steam her zaman ki fiyatlar ...
    Yanıtla +30
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    -SWARTHY (Can ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) emin14265
    Emrin olur paşam, başka?
    Yanıtla +16
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    Mr.Demon (Umur Yallur) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağolsun Steam en azından paramızla oyun alabiliyoruz. Fiyatlardan memnun olmayan varsa bi Playstation Store'a baksın. İndirimde bile 300-400 tl'lere anca inen oyunları görünce koşarak Steam'e gelirsiniz
    Sağolsun Steam en azından paramızla oyun alabiliyoruz. Fiyatlardan memnun olmayan varsa bi Playstation Store'a baksın. İndirimde bile 300-400 tl'lere anca inen ...
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    Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Sayko RGB 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birkaç birşey aldım. Efsane değil fakat kayda değer şeyler yokta değil hani. Gabe Newell seviyorum seni. :)
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    DH Misafiri 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition alacaktım en uygun yine epic ordan alırım 60 tl kuponla
    Assassin's Creed Origins - Gold Edition yine kupanla ucuza almıştım epicten
    Yanıtla +1
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    Paetzold 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kafamıza eserse alırız belki birşeyler. Gerçi doldu kütüphanede.
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    Mr.Demon (Umur Yallur) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağolsun Steam en azından paramızla oyun alabiliyoruz. Fiyatlardan memnun olmayan varsa bi Playstation Store'a baksın. İndirimde bile 300-400 tl'lere anca inen oyunları görünce koşarak Steam'e gelirsiniz
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her sene aynı saçmalık.
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    tobepeople 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fallout New Vegas almayan kalmasın(Curier DLC'yi de alın 1-2 lira falandı yoksa Türkçe yamayla oynayamazsınız); hala gideri olan efsane oyundur , onun harici hiç bir şey yok :)
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    Virinom (Süleyman Kenar) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic'in bedavaya verdiği FS19, Steam kış indiriminde 70TL. Sevip sevmemek ayrı konu da piyasaya girmeleri ne güzel olmuş.
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    kbere (Önder D) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerde o eski indirimler?



    Bu oyunların çoğu yıl içinde bu fiyatlara hatta daha düşüğe iniyor zaten. Dahası bir çok oyun fiyat politikası en çok eleştirilen PS Store'da bile daha aşağıları gördü. Örnek Rdr 2 135 lira oldu.



    Ayrıca eskiden bir sürü paket yapardı firmalar, 20-30 oyunlu. paket içindeki oyunların toplam fiyatının yüzde 3 tutarına alırdık. Fiyatlar öyle bir inerdi ki indirimler açılınca Steam sunucuları kilitlenirdi.



    Sekiro 190 lira. Yıl sonu indirimi diye heyecan yapmayın bari. Yıl içinde bunun gibi yüz tane indirim oluyor.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yine mi Witcher3,Euro Track,L4D2,Tomb Raider ve Portal

    Epic Games aynı oyunları bir kaç defa tekrar tekrar bedavaya dağıtsa söylenmedik laf bırakmayacak tipler gelip bu sözde "indirimler"i savunur.
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    CMFT 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    The Crew 2 Gold Edition aldım millet oynayışa bayağı bir sövmüş ama bakalım Forza için para yok.

    Edit: Oyun mantarmış. İade etmem belki arada bir girer çıkarım ama sarmadı.
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    X4eros 10 sa. ( Mesaj Silindi ) CMFT
    Playstore indiriminde 9 TL olmuştu...
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