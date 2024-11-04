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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Ekim ayı verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası...   
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Ekim 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    En popüler ekran kartları

    Paylaşılan tabloya göre RTX 3060, Ekim ayında %1,6 oranında artışla tüm Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor ve toplam %7,46'lık bir paya sahip. Geçtiğimiz ay listenin ikinci sırasında bulunan RTX 4060 ise, yerini RTX 4060 mobil sürüme bıraktı. Eylül ayında en fazla kullanıcı kazanan ekran kartı ise, şaşırtıcı bir biçimde GTX 1660 SUPER oldu. Ekran kartı %1,83 oranında artışla Steam kullanıcılarının %3,77'si tarafından tercih ediliyor. İşte Ekim ayının en popüler ekran kartları...

    • GeForce RTX 3060 - %7.46
    • GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %5.61
    • GeForce RTX 4060 - %5.25
    • GeForce GTX 1650 - %4.71
    • GeForce RTX 2060 - %4.33
    • GeForce RTX 4060 Ti - %4.29
    • GeForce RTX 3060 Ti - %4.26
    • GeForce RTX 3070 - %4.23
    • GeForce GTX 1660 SUPER - %3.77
    • GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3.65
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, Intel'in istikrarlı yükselişi artık sonlanmış durumda. Ekim ayında Intel'in payı %1,76 oranında düşerek %65,62'ye ulaştı. Rakibi AMD ise, %4.19 oranında rekor kullanıcı kazandı ve Steam kullanıcılarının %36,76'sı tarafından tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise 13. ve 14.nesil Intel işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları olabilir.
    • Intel: -%1,76 %65,62
    • AMD: -%4.19 %36,76

    Windows 10'un yerini Windows 11 aldı

    İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği sonlandı. Windows 11 Ekim ayı içerisinde %53.40'lık bir paya sahip oldu ve artık Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği işletim sistemi olmuş durumda. Windows 10 ise, toplam %47,24 olmak üzere Ekim ayında %3,01 oranında kullanıcı kaybetti. Sırasıyla Windows 7 64 bit ve diğer işletim sistemi sürümlerinin ise %0.24 ve %0.07'lik payı bulunuyor. 

    • Windows 11 64 bit - %53.40 (+4.15%)
    • Windows 10 64 bit - %47.24 (-3.01%)
    • Windows 7 64 bit - %0.24 (-0.08%)
    • Diğer - %0.07 (-0.03%)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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