Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

En popüler ekran kartları
Paylaşılan tabloya göre RTX 3060, Ekim ayında %1,6 oranında artışla tüm Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor ve toplam %7,46'lık bir paya sahip. Geçtiğimiz ay listenin ikinci sırasında bulunan RTX 4060 ise, yerini RTX 4060 mobil sürüme bıraktı. Eylül ayında en fazla kullanıcı kazanan ekran kartı ise, şaşırtıcı bir biçimde GTX 1660 SUPER oldu. Ekran kartı %1,83 oranında artışla Steam kullanıcılarının %3,77'si tarafından tercih ediliyor. İşte Ekim ayının en popüler ekran kartları...
- GeForce RTX 3060 - %7.46
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %5.61
- GeForce RTX 4060 - %5.25
- GeForce GTX 1650 - %4.71
- GeForce RTX 2060 - %4.33
- GeForce RTX 4060 Ti - %4.29
- GeForce RTX 3060 Ti - %4.26
- GeForce RTX 3070 - %4.23
- GeForce GTX 1660 SUPER - %3.77
- GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3.65
- Intel: -%1,76 %65,62
- AMD: -%4.19 %36,76
Windows 10'un yerini Windows 11 aldı
İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği sonlandı. Windows 11 Ekim ayı içerisinde %53.40'lık bir paya sahip oldu ve artık Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği işletim sistemi olmuş durumda. Windows 10 ise, toplam %47,24 olmak üzere Ekim ayında %3,01 oranında kullanıcı kaybetti. Sırasıyla Windows 7 64 bit ve diğer işletim sistemi sürümlerinin ise %0.24 ve %0.07'lik payı bulunuyor.
- Windows 11 64 bit - %53.40 (+4.15%)
- Windows 10 64 bit - %47.24 (-3.01%)
- Windows 7 64 bit - %0.24 (-0.08%)
- Diğer - %0.07 (-0.03%)
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über