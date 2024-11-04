Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

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Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Ekim 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

En popüler ekran kartları

Paylaşılan tabloya göre RTX 3060, Ekim ayında %1,6 oranında artışla tüm Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor ve toplam %7,46'lık bir paya sahip. Geçtiğimiz ay listenin ikinci sırasında bulunan RTX 4060 ise, yerini RTX 4060 mobil sürüme bıraktı. Eylül ayında en fazla kullanıcı kazanan ekran kartı ise, şaşırtıcı bir biçimde GTX 1660 SUPER oldu. Ekran kartı %1,83 oranında artışla Steam kullanıcılarının %3,77'si tarafından tercih ediliyor. İşte Ekim ayının en popüler ekran kartları...

GeForce RTX 3060 - %7.46

GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %5.61

GeForce RTX 4060 - %5.25

GeForce GTX 1650 - %4.71

GeForce RTX 2060 - %4.33

GeForce RTX 4060 Ti - %4.29

GeForce RTX 3060 Ti - %4.26

GeForce RTX 3070 - %4.23

GeForce GTX 1660 SUPER - %3.77

GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3.65

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, Intel'in istikrarlı yükselişi artık sonlanmış durumda. Ekim ayında Intel'in payı %1,76 oranında düşerek %65,62'ye ulaştı. Rakibi AMD ise, %4.19 oranında rekor kullanıcı kazandı ve Steam kullanıcılarının %36,76'sı tarafından tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise 13. ve 14.nesil Intel işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları olabilir.

Intel: -%1,76 %65,62

AMD: -%4.19 %36,76

Windows 10'un yerini Windows 11 aldı

İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği sonlandı. Windows 11 Ekim ayı içerisinde %53.40'lık bir paya sahip oldu ve artık Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği işletim sistemi olmuş durumda. Windows 10 ise, toplam %47,24 olmak üzere Ekim ayında %3,01 oranında kullanıcı kaybetti. Sırasıyla Windows 7 64 bit ve diğer işletim sistemi sürümlerinin ise %0.24 ve %0.07'lik payı bulunuyor.

Windows 11 64 bit - %53.40 (+4.15%)

Windows 10 64 bit - %47.24 (-3.01%)

Windows 7 64 bit - %0.24 (-0.08%)

Diğer - %0.07 (-0.03%)

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