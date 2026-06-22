Bekleyiş sona erdi, Steam Machine satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Valve, merakla beklenen Steam Machine için rezervasyon sürecini resmen başlattı. Şirket, cihazın satış fiyatlarını ve teknik özelliklerini açıklarken yoğun talep nedeniyle alışılmışın dışında bir rastgele rezervasyon sistemi uygulayacağını duyurdu. Steam Machine'in başlangıç fiyatı 1.049 dolar olarak belirlenirken ilk üretim partisinde sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak.

Steam Machine fiyatları

Steam Machine 512 GB: 1.049 dolar

Steam Machine 512 GB + Steam Controller: 1.128 dolar

Steam Machine 2 TB: 1.349 dolar

Steam Machine 2 TB + Steam Controller: 1.428 dolar

Konsol fiyatları:

Xbox Series S - 399 dolar

Nintendo Switch 2 - 499 dolar

PS5 Dijital - 599 dolar

Xbox Series X - 649 dolar

PS5 Standart - 649 dolar

PS5 Pro - 899 dolar

Ayrı olarak satın alındığında 99 dolar fiyat etiketine sahip Steam Controller, paket halinde alındığında yaklaşık 21 dolarlık avantaj sunuyor. Öte yandan 2 TB'lık modeller, standart ön kapağa ek olarak kırmızı kumaş ve ceviz ahşap olmak üzere iki farklı ön kapakla birlikte geliyor. Valve, açıklanan tüm fiyatlara ilgili ülkelerde geçerli KDV'nin dahil olduğunu belirtiyor.

2 TB sürümleri ayrıca standart tasarıma ek olarak kırmızı kumaş ve ceviz ahşap olmak üzere iki farklı ön kapak seçeneğiyle geliyor. Valve, açıklanan tüm fiyatlara ilgili ülkelerdeki KDV'nin dahil olduğunu belirtiyor.

Neden bu kadar pahalı?

Tam Boyutta Gör Valve, fiyat artışının arkasındaki nedenleri de ayrıntılı şekilde paylaştı. Şirket, Steam Machine için bileşen tedarikine 2023 yılında başladığını ve o dönemde bilgisayar donanımı maliyetlerinin geçmiş yıllardaki eğilime paralel olarak düşmeye devam edeceğini öngördüğünü ifade etti.

DRAM krizi derinleşiyor: Fiyat artışı DDR2 ve DDR3'e sıçradı! 10 sa. önce eklendi

Ancak son bir yıl içerisinde özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan sert maliyet artışları, bu planların değişmesine neden oldu. Bilindiği üzere yapay zeka talebi nedeniyle bu bileşenlerin fiyatların yüzde 600 ila 400 oranında yükseldi.

Rezervasyon sistemiyle satış yapılacak

Valve, ilk parti satışlarda karaborsacıların önüne geçebilmek için rastgele sıralamaya dayalı rezervasyon sistemi kullanacak.

Kullanıcılar 25 Haziran TSİ 20.00'ye kadar istedikleri model için kayıt yaptırabilecek. Süre tamamlandıktan sonra tüm başvurular tek seferde rastgele sıralanacak ve kullanıcılar ya rezervasyon kuyruğuna ya da bekleme listesine alınacak. 29 Haziran'dan itibaren rezervasyon hakkı kazanan kullanıcılara satın alma daveti gönderilmeye başlanacak.

Rezervasyon sistemine katılabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapacak kullanıcıların Steam hesabının herhangi bir kısıtlamaya sahip olmaması ve 27 Nisan 2026'dan önce Steam üzerinden en az bir satın alma gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Rezervasyonlar gönderim bölgelerine göre ayrı ayrı yürütülecek. Kuzey Amerika, Birleşik Krallık/Avrupa Birliği ve Avustralya için bağımsız sıralamalar oluşturulacak. Japonya, Tayvan ve Hong Kong'daki satışlar Valve'ın resmi distribütörü Komodo tarafından gerçekleştirilecek. Güney Kore'de ise Steam Machine satışa sunulmayacak. Ürün sayfasında ayrıca Türkiye için “Bu ürün bulunduğunuz bölgede satın alınamıyor.” ibaresi bulunuyor.

Steam Machine teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Valve, depolama kapasitesi dışında tüm Steam Machine modellerinin aynı donanımı kullandığını belirtiyor. Şirket, oyun uyumluluğunu kolaylaştırmak amacıyla farklı işlemci veya ekran kartı seçenekleri sunmuyor.

Steam Machine'in teknik özellikleri şöyle:

İşlemci : Yarı özel tasarıma sahip AMD Zen 4 mimarili, 6 çekirdek / 12 izlek

: Yarı özel tasarıma sahip AMD Zen 4 mimarili, 6 çekirdek / 12 izlek GPU : AMD RDNA 3 mimarili, 28 işlem birimli (28 CU) GPU

: AMD RDNA 3 mimarili, 28 işlem birimli (28 CU) GPU Bellek : 16 GB DDR5 RAM

: 16 GB DDR5 RAM VRAM : 8 GB GDDR6 VRAM

: 8 GB GDDR6 VRAM Depolama : 512 GB veya 2 TB seçenekleri

: 512 GB veya 2 TB seçenekleri Depolama genişletme : microSD kart yuvası

: microSD kart yuvası Bağlantılar : 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C

: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Görüntü çıkışları : DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0

: DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 Kontrolcü bağlantısı : Steam Controller için dahili 2.4 GHz kablosuz alıcı

: Steam Controller için dahili 2.4 GHz kablosuz alıcı Kasa boyutu: Yaklaşık 15 x 15 x 15 cm küp tasarım

Depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletilebiliyor. Bu sayede oyun dosyalarının Steam Machine ile Steam Deck arasında kolayca taşınabileceği belirtiliyor.

Valve, Steam Machine'i geleneksel anlamda bir oyun konsolu olarak konumlandırmadığını özellikle vurguluyor. Şirkete göre cihaz, bilgisayar oyunculuğunu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir mini PC olarak geliştirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Bilgisayar Haberleri

Steam Machine satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: