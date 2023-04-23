Steam’deki Ubisoft oyunları artıyor: Far Cry 6, Riders Republic ve dahası

Far Cry 6 ve Rainbow Six Extraction Steam’e geliyor
PC Gamer tarafından gelen açıklamaya göre Ubisoft, 4 farklı oyunu önümüzdeki aylarda Steam platformuna ekleyecek. Far Cry 6, 11 Mayıs’ta, Riders Republic 8 Haziran’da, Rainbow Six Extraction 15 Haziran’da, Monopoly Madness ise 22 Haziran’da platforma eklenecek. Ubisoft, önümüzeki yıllarda daha çok oyunu Steam’e getirecektir.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)