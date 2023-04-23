Steam’deki Ubisoft oyunları artıyor: Far Cry 6, Riders Republic ve dahası

Tam Boyutta Gör Valve’nin %30’luk komisyon payından kurtulmak için geçtiğimiz yıllarda Steam platformundan çekilen Ubisoft, bu süreçte oyunlarını Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden satışa sunmuştu. Ubisoft, zamanında bu kararın The Division 2 gibi oyunlarda satış artışına sebep olduğunu belirtmişti ancak 2022 yılında firma, ani bir karar ile Steam platformuna döneceğini açıklamıştı. Bu süreçte Valve’un mağazasına eklenen Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 ve Watch Dogs: Legion gibi oyunlara şimdi yenileri ekleniyor.

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Far Cry 6 ve Rainbow Six Extraction Steam’e geliyor

PC Gamer tarafından gelen açıklamaya göre Ubisoft, 4 farklı oyunu önümüzdeki aylarda Steam platformuna ekleyecek. Far Cry 6, 11 Mayıs’ta, Riders Republic 8 Haziran’da, Rainbow Six Extraction 15 Haziran’da, Monopoly Madness ise 22 Haziran’da platforma eklenecek. Ubisoft, önümüzeki yıllarda daha çok oyunu Steam’e getirecektir.

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Steam platformundaki Ubisoft oyunları artıyor