Steam rekor tazeledi: Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 34 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta ise bu rekor tazelendi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı

SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 11:00'da 35.385.530 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bundan önceki rekor ise, 34.298 milyon eş zamanlıoyuncuydu. Ayrıca SteamDB'den gelen veriler arasında, son 24 saat içerisinde en çok oynanan oyunlar da yer alıyor. Burada ilginç olan, ilk altı oyunun geçen haftaki oyunlarla aynı olması.

Tam Boyutta Gör Buna göre Counter-Strike 2 listenin başında yer alırken, onu DOTA 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Apex Legends, Helldivers 2 ve NARAKA: BLADEPOINT takip ediyor. Ayrıca GTA 5, 8. sıraya tırmandı ve Palworld 9. sıraya geriledi. Yakın tarihte yayınlanan Last Epoch da iki sıra kaybetti şu anda son sırada bulunuyor.

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Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.

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Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı