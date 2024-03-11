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    Anlık Bildirim

    Steam rekor tazeledi: Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı

    Oyuncuların kalesi Steam, eş zamanlı kullanıcı rekorunu bir kez daha kırdı. İşte bu rekorda payı olan oyunlar ve tüm zamanların en çok oynanan oyunları...       
    Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 34 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı.  Geçtiğimiz hafta ise bu rekor tazelendi. 

    Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı

    SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 11:00'da 35.385.530 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bundan önceki rekor ise, 34.298 milyon eş zamanlıoyuncuydu. Ayrıca SteamDB'den gelen veriler arasında, son 24 saat içerisinde en çok oynanan oyunlar da yer alıyor. Burada ilginç olan, ilk altı oyunun geçen haftaki oyunlarla aynı olması.

    Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı Tam Boyutta Gör
    Buna göre Counter-Strike 2 listenin başında yer alırken, onu DOTA 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Apex Legends, Helldivers 2 ve NARAKA: BLADEPOINT takip ediyor. Ayrıca GTA 5, 8. sıraya tırmandı ve Palworld 9. sıraya geriledi. Yakın tarihte yayınlanan Last Epoch da iki sıra kaybetti şu anda son sırada bulunuyor.

    Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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