Steam rekor tazeledi: Eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar aşıldı

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı
SteamDB’den gelen verilere göre göre Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 11:00'da 35.385.530 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bundan önceki rekor ise, 34.298 milyon eş zamanlıoyuncuydu. Ayrıca SteamDB'den gelen veriler arasında, son 24 saat içerisinde en çok oynanan oyunlar da yer alıyor. Burada ilginç olan, ilk altı oyunun geçen haftaki oyunlarla aynı olması.
Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları ise değişmedi. PUBG: BATTLEGROUNDS 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld, devamında ise Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 bulunuyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 olurken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.