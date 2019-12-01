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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar

    Bu yazımızda Steam Sonbahar İndirimleri'nden 50 TL'ye alınabilecek oyunları bir araya getirdik. Ne alacağınıza karar vermediyseniz, bu içerikteki oyun tavsiyelerimize göz atabilirsiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Steam Sonbahar İndirimleri geçtiğimiz Salı günü başladı ve önümüzdeki Salı günü saat 21.00'da sona erecek. İndirimleri değerlendirmek istiyor ancak ne alacağınıza karar veremiyorsanız bu yazımız size göre.

    Euro Truck Simulator 2 Map Booster Pack

    Tır simülasyonu Euro Truck Simulator 2'yi pek çoğumuz satın aldık. Şimdi ETS 2'nin harita DLC’lerini satın almanın tam zamanı. ETS 2’nin online moduna ProMods harita desteği geldi. Bu harita modunu kullanabilmek için ETS 2’nin tüm harita DLC’lerine sahip olmak gerekiyor. ETS 2’nin tüm harita DLC’lerini bir araya getiren Map Booster paketi 47,92 TL’ye satılıyor.

    Ayrıca 5 Aralık tarihinde oyuna Türkiye haritası eklenecek. Türkiye’yi Avrupa’ya bağlamak için indirim bitmeden Map Booster paketini almakta fayda var. Bu harita paketlerini oynayabilmek için oyunun kendisine sahip olmanız gerek. Oyun 9,75 TL'ye düştü. (Türkçe altyazılı)

    ETS 2 Map Booster Pack - 47,92 TL

    ETS 2 - 9,75 TL

    Gears 5

    Gears of War serisinin devam oyunu Gears 5, 46 TL’ye düştü. Eğer Game Pass aboneliğiniz yoksa Gears 5’i almanızı tavsiye ederiz. (Türkçe altyazılı)

    Gears 5 - 46 TL

    The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

    The Witcher’ın dizi uyarlaması 20 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak. Dizi yayınlanmadan önce oyunu oynayıp dünyaya hakim olmak isterseniz güzel bir fırsat sizi bekliyor. (Türkçe altyazılı)

    The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 22,49 TL

    Ayrıca Bkz. "Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor"

    Tom Clancy's Rainbow Six Siege

    Birlikte oyun oynadığınız arkadaşlarınız varsa hep birlikte Rainbow Six Siege almanızı öneririz. Taktiksel oynanışa sahip Rainbow Six Siege’i uzun yıllar oynayabilirsiniz. (Türkçe altyazılı)

    Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 41,19 TL

    Internet Cafe Simulator

    Internet Cafe Simulator çok yeni bir oyun olmasına rağmen yine de indirime girdi. Adından da anlaşılacağı üzere oyunda internet kafe işletiyoruz. Akla gelebilecek tüm detaylar düşünülmüş. Kafenin problemli müşteriyle uğraşmak, klima taktırmak, polis baskınları yaşamak, bilgisayarların parça geliştirmelerini yapmak gibi çok ince detaylar bile oyunda yer alıyor. (Türkçe altyazılı)

    Internet Cafe Simulator - 14,80 TL

    Just Cause 3

    Hikaye, fizik kalitesi, oynanış dinamikleri gibi kriterleri önemsemeyip sadece aksiyon istiyorsanız Just Cause 3 size göre. Oyunda herhangi bir zorluğa girmeden sağa sola ateş ediyor, ortalığı yıkıp patlatıyor, uçuyor ve araba sürüyoruz. Az fiyat farkı olduğu için Just Cause 3 XXL Edition versiyonunu almakta fayda var.

    Just Cause 3 XXL Edition - 7,48 TL



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    taktaktakirdama 1 hf. en beğenilen
    vay be eskiden 20 tl altı alınabilecek oyunlar olurdu konu başlığı.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    taktaktakirdama 1 hf. en beğenilen
    vay be eskiden 20 tl altı alınabilecek oyunlar olurdu konu başlığı.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Just cause 3 mu hani şu çöp gta çakması yok almasinlar kalsın ben aldım da ne oldu çöp herseyiyle çöp
    Yanıtla +1
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    ETS Map Booster'u alsam mı ki:/ yav bunlara başlayınca da iş/güç gidiyor! ooff offf
    Yanıtla +1
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    pesclass 1 hf.
    ETS2 yi gördüm ve gidiyorum.
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    AirSupport 1 hf.
    Hikaye, fizik kalitesi, oynanış dinamikleri gibi kriterleri önemsemeyip
    geriye ne kaldı ki
    Yanıtla +2
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