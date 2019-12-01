Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor

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Kullanıcıların etkileşimini arttırmak adına Twitter sık sık platformuna yeni özellikler ekliyor. Bu özellikleri de yayınlamadan önce kendi beta programında deniyor. Son eklenen özellik Reddit ile benzer esintiler içeriyor.

Ağaç dalı tasarımı

Daha önce Twttr beta uygulamasında ortaya çıkan sohbet ağaçları özelliği artık ana sayfada test edilmeye başlandı. Bu özellik Reddit platformundan hatırlayacağımız üzere sohbet ağaçları oluşturuyor. Bir gönderinin altına devam eden cevaplar ve gönderiler içeriye doğru girecek şekilde sıralanıyor. Böylece bir cevap hangi gönderiye verildi veya önce mi yoksa sonra mı verildi daha kolay anlaşılabiliyor.

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Sohbet ağaçları özelliğinde küçük bir yenilik daha tespit edilmiş. Herhangi bir gönderiye veya cevaba tıkladığınız zaman pencere biraz daha büyüyor ve menü tuşları ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tarih linkine tıkladığınız zaman da aynı davranış sergileniyor.

Twitter sohbet ağacı özelliğinin yanı sıra birkaç yeni özelliği daha Twttr uygulamasında test ettikten sonra nihai sürüme geçireceğini açıkladı. Bu özellikler en erken 2020 yılında hayata geçecek.

https://www.engadget.com/2019/11/28/twitter-testing-nested-conversations/