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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor

    Yakın zamanda Twitter gönderilerine verilen cevaplar veya eklenen gönderiler ağaç dalları gibi içe doğru bir şekilde sıralanacak. Böylece cevap sırası daha kolay anlaşılabilecek.
    1 hf.
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    10
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcıların etkileşimini arttırmak adına Twitter sık sık platformuna yeni özellikler ekliyor. Bu özellikleri de yayınlamadan önce kendi beta programında deniyor. Son eklenen özellik Reddit ile benzer esintiler içeriyor.

    Ağaç dalı tasarımı

    Daha önce Twttr beta uygulamasında ortaya çıkan sohbet ağaçları özelliği artık ana sayfada test edilmeye başlandı. Bu özellik Reddit platformundan hatırlayacağımız üzere sohbet ağaçları oluşturuyor. Bir gönderinin altına devam eden cevaplar ve gönderiler içeriye doğru girecek şekilde sıralanıyor. Böylece bir cevap hangi gönderiye verildi veya önce mi yoksa sonra mı verildi daha kolay anlaşılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Sohbet ağaçları özelliğinde küçük bir yenilik daha tespit edilmiş. Herhangi bir gönderiye veya cevaba tıkladığınız zaman pencere biraz daha büyüyor ve menü tuşları ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tarih linkine tıkladığınız zaman da aynı davranış sergileniyor.

    Twitter sohbet ağacı özelliğinin yanı sıra birkaç yeni özelliği daha Twttr uygulamasında test ettikten sonra nihai sürüme geçireceğini açıkladı. Bu özellikler en erken 2020 yılında hayata geçecek.



    https://www.engadget.com/2019/11/28/twitter-testing-nested-conversations/ Yorum Yaz
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    soneday 1 hf. en beğenilen
    dallama diye okudum
    Yanıtla +7
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    HoLyZz! 1 hf.
    Bu sistemin sıkıntısı çok uzun devam eden dallanma nedeniyle gittikçe cevapların çok daha dar alanda yazması sebebiyle okunamaması. Bu duruma ne çözüm getirecek acaba.
    Bu sistemin sıkıntısı çok uzun devam eden dallanma nedeniyle gittikçe cevapların çok daha dar alanda yazması sebebiyle okunamaması. Bu duruma ne çözüm getirecek...
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    Yanıtla +5
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    astegon 1 hf.
    Berbat ötesi olmuş. 1500 reply olduğu zaman ne olacak?

    Yanıtla +1
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    ESESLİFERHAT 1 hf. yeni yorumcu
    Ben de bi an dallama okudum.
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    sessizlik2500 1 hf.
    Bu çok dalga konusu olur
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    rella 1 hf.
    Dallama diye okudum

    Beta versiyonuna geçebiliyor muyuz bir yerden?
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    bkaakco 1 hf.
    Estetiği bozan bir yapı.
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    prodog 1 hf.
    Tam Bir Saçmalık, sayfayı kasmaktan başka bir şey değil
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    msingil 1 hf.
    Dallama mı
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    HoLyZz! 1 hf.
    Bu sistemin sıkıntısı çok uzun devam eden dallanma nedeniyle gittikçe cevapların çok daha dar alanda yazması sebebiyle okunamaması. Bu duruma ne çözüm getirecek acaba.
    Yanıtla +5
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    Galatas4ray 1 hf.
    vay dallama vay
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    soneday 1 hf. en beğenilen
    dallama diye okudum
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    uygulama haber, twitter nested tweets ve
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