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    Steam, yapay zeka içerikli “oyunlar” hakkında açıklama yaptı

    Valve telif haklarını ihlal eden yapay zeka unsurları içeren oyunları yayınlamayacak. Yakın zamanda birkaç oyun yapay zeka tarafından oluşturulan içerik içerdiği için zaten reddedilmişti.
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    Steam, yapay zeka “oyunları” hakkında açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın kullanımı artarak devam ederken geliştiriciler bu araçları oyun geliştirme süreçlerine entegre etmeye çalışıyor. Ancak görünüşe göre en azından Steam'de bu oyunları yayınlaması biraz zor görünüyor. Kısa bir süre önce Valve'ın yapay zeka tarafından oluşturulan sanat ve diğer içeriklere sahip oyunları yayınlamayı reddettiğine dair raporlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Hafta sonu, şirket nihayet konuyla ilgili bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi.

    Valve yapay zekaya değil, telif sorunlarına karşı

    Valve sözcüsü Kaci Aitchison Boyle tarafından yapılan açıklamada şirketin Steam'de yapay zeka kullanımını engellemeye çalışmadığını belirtti. Aitchison Boyle, yaşanan karışıklığın Valve'in mevcut telif hakkı kurallarıyla ilgili olduğunu aktarıyor. Zira firma, henüz yapay zeka kullanımının mevcut inceleme süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda net bir fikre sahip değil.

    Aitchison Boyle, yaşanan problemlerinin çoğunun ise telif hakkı sorunlarından kaynaklandığını ima etti: "Yenilikleri memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. Yapay zeka teknolojisinin oyunlarda yeni ve heyecan verici deneyimler yaratması kaçınılmaz. Geliştiriciler bu yapay zeka teknolojilerini uygun ticari lisanslarla çalışmalarında kullanabilirken, mevcut telif haklarını ihlal edemezler."

    Valve'ın, oyunlarında yapay zeka tarafından üretilen içerik kullandıkları gerekçesiyle şirketin mevcut kurallarına aykırı davrananlara başvuru kredilerini iade ettiğinin de altı çizildi. Valve'in hızla teknolojinin en çetrefilli konularından biri haline gelen bu konunun önüne geçmeye çalıştığını görmek ise şaşırtıcı değil. Üretken yapay zekanın telif sorunu sadece oyunlarda değil sanatta ve özellikle müzik endüstrisinde bir baş ağrısı yarattığını zaten gördük, görmeye de devam ediyoruz.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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