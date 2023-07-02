Sega açıkladı: Satılık değiliz

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen davada delil olarak mahkemeye sunulan belgeler, Microsoft hakkında ilginç bilgiler gözler önüne serdi. Bu belgelerden biri ise Kasım 2020’de Xbox Başkanı Phil Spencer’ın Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Microsoft CFO’su Amy Hood’a attığı e-posta oldu. Bu e-postaya göre Spencer, Microsoft’un Sega’yı satın almasının iyi bir fikir olduğunu ve firmanın oyun kütüphanesinin Xbox Game Pass’i zenginleştirebileceğini belirtmiş. 2021'den kalan bir belge de firmanın bir noktada Sega'yı satın almak istediğini doğrular nitelikte. Bu belgelere rağmen Microsoft'un Sega'ya bir teklif yapıp yapmadığı bilinmiyor.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D