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    Sega açıkladı: Satılık değiliz

    Microsoft ve Activision davasında verilen ifadeler, Sega firmasının satılık olabileceğini düşündürmüştü. Ancak firmanın Baş İşletme Görevlisi, bu iddiaları yalanladı.
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    Sega satılık olmadıklarını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Microsoft, Activision Blizzard firmasını satın almak için işlemlere başladığını duyurmuştu. Bahsi geçen satışın, devasa bir birleşme olması birçok ülkede soruşturmalara ve davalara neden oldu. Bu doğrultuda ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu, birleşmenin oyunculara ve sektöre zarar verebileceğini belirterek satışın durdurulması için Microsoft’a dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen davada birçok belge ve ifade, oyun dünyasının gizli bilgilerini gözler önüne serdi. Bu ifadelerden biri ise ünlü Japon firması Sega hakkındaydı.

    Sega ile Microsoft’un arası iyi

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen davada delil olarak mahkemeye sunulan belgeler, Microsoft hakkında ilginç bilgiler gözler önüne serdi. Bu belgelerden biri ise Kasım 2020’de Xbox Başkanı Phil Spencer’ın Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Microsoft CFO’su Amy Hood’a attığı e-posta oldu. Bu e-postaya göre Spencer, Microsoft’un Sega’yı satın almasının iyi bir fikir olduğunu ve firmanın oyun kütüphanesinin Xbox Game Pass’i zenginleştirebileceğini belirtmiş. 2021'den kalan bir belge de firmanın bir noktada Sega'yı satın almak istediğini doğrular nitelikte. Bu belgelere rağmen Microsoft'un Sega'ya bir teklif yapıp yapmadığı bilinmiyor.

    Sega satılık olmadıklarını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Davada bu belgelerin çıkması ile Sega’nın satılık olup olmadığı tekrar gündeme geldi. Bunun sonucunda Sega’nın COO görevini üstlenen Shuji Utsumi, firmanın satılık olmadığını ve Sega’nın hala Sega Sammy Holdings’e bağlı olduğunu Bloomberg’e açıkladı. Buna rağmen Utsumi, geçtiğimiz yıllarda olası bir birleşme için Microsoft ile görüşüp görüşmedikleri hakkında bir yorum yapmadı. Ancak Utsumi, Sega’nın Microsoft ile muhteşem bir ilişki içerisinde olduğunu belirtti. Firmanın Yakuza ve Persona serisini Xbox konsollarına getirmesi de zaten bu ilişkinin başarısını doğrular nitelikte. 
    Kaynakça https://gamerant.com/sega-microsoft-next-gen-development-alliance/ https://www.engadget.com/segas-coo-says-the-company-is-not-for-sale-174334550.html
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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