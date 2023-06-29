Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri 2023 başladı!

- Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman sona erecek? 📅
- Steam Yaz İndirimleri 2023 hangi oyunlar indirimde? 🔥
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Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman sona erecek? 📅
29 Haziran saat 20.00'de başlayan Steam Yaz İndirimleri, 13 Temmuz saat 20.00'de sona erecek.
Steam Yaz İndirimleri 2023 hangi oyunlar indirimde? 🔥
İndirime giren tüm oyunlara Steam'in anasayfasını ziyaret ederek erişebilirsiniz. Steam Yaz İndirimleri 2023'ün öne çıkan indirimli oyunları şunlar:
- God of War: 197,40 TL
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu: 299,40 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord: 209,99 TL
- Car For Sale Simulator 2023: 47,40 TL
- Dying Light 2 Stay Human: 174,50 TL
- DOOM Eternal Deluxe Edition: 207,57 TL
- Disco Elysium - The Final Cut: 15,25 TL
- Subnautica: 85,47 TL
- Satisfactory: 154,00 TL
- Stray: 168,75 TL
- INSIDE: 13,00 TL
- Plague Inc: Evolved: 7,20 TL
- Euro Truck Simulator 2: 37,25 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 91,60 TL
- ARK: Survival Evolved: 8,00 TL
- Untitled Goose Game: 16,00 TL
- Sea of Thieves 2023 Edition: 199,50 TL
- Sifu: 216,75 TL
- Marvel's Guardians of the Galaxy: 110,70 TL
- Europa Universalis IV: 119,00 TL
- Assetto Corsa Ultimate Edition: 15,19 TL
- Overcooked 2: 17,50 TL
- Hellblade: Senua's Sacrifice: 7,35 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 53,80 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition: 144,50 TL
- Back 4 Blood: 49,80 TL
- STAR WARS: Squadrons: 41,99 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D