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    Anlık Bildirim

    Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri 2023 başladı!

    Steam'de merakla beklenen Yaz İndirimleri 2023 başladı. Steam Yaz İndirimleri 2023 öne çıkan indirimler neler? İndirimler ne zamana kadar devam edecek?            
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    Steam Yaz İndirimleri 2023! İşte indirime giren oyunlar Tam Boyutta Gör
    Steam'in en büyük indirim dönemlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri 2023 başladı. Çok sayıda oyunda indirimler göze çarpıyor. Steam'de yakın zamanda kur güncellemesi yapılması bekleniyor. Kur güncellemesinden önceki son şans olabilir.

    Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman sona erecek? 📅

    29 Haziran saat 20.00'de başlayan Steam Yaz İndirimleri, 13 Temmuz saat 20.00'de sona erecek.

    Steam Yaz İndirimleri 2023 hangi oyunlar indirimde? 🔥

    İndirime giren tüm oyunlara Steam'in anasayfasını ziyaret ederek erişebilirsiniz. Steam Yaz İndirimleri 2023'ün öne çıkan indirimli oyunları şunlar:

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

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    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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