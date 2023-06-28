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    Steam kur zammı yolda! Çoğu oyun tekrardan zamlanabilir

    Oyuncuları üzecek haberler gelemeye devam ediyor. Son dönemlerdeki söylentilere göre Steam’in Türkiye’de geçerli olan dolar kurunda güncellemeye gitmesi bekleniyor. Oyunlar zamlanabilir.
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    Steam kur zammı yolda! Çoğu oyun tekrardan zamlanabilir Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre önümüzdeki dönem oyun severler için kötü geçebilir. Türkiye’de yükselişini sürdüren dolar kuru ve enflasyon neredeyse tüm sektörlerde ürün ve hizmetlerin fiyatını yükseltiyor. Geçtiğimiz aylarda Steam, bu nedenden ötürü yerel dolar kurunu ciddi bir şekilde artırmış ve oyunlar peşi sıra zamlanmıştı. Son gelen bilgilere göre Steam, tekrardan dolar kurunu yükseltebilir.

    Steam dolar kuru 24 TL olabilir!

    Steam, Ekim 2022’de 1,8 TL olan tavsiye edilen yerel dolar kurunu 10 TL yapmıştı. Ekim 2022’de Türkiye’deki resmi dolar kuru 18,60 TL civarında bulunuyordu. O dönemden beri oyun fiyatları ciddi bir şekilde artış göstermişti. Orhun Kayaalp ve sektördeki önemli isimlerden gelen yeni gelen bilgilere göre ise Steam’in Sonbahar indirimleri öncesinde bir kez daha dolar kurunu yükselterek 18-24 TL bandına çekeceği söyleniyor. Öte yandan bu içeriğin yazıldığı tarihte resmi dolar kuru 26,04 TL seviyesinde bulunuyor.

    Eğer bu söylentiler doğruysa ki, Steam’in kuru güncellemesi oldukça muhtemel görünüyor -olaya geliştirici tarafından bakarsak ise bu durum kaçınılmaz diyebiliriz. Dolayısıyla halihazırda satışta olan oyunların tıpkı bu yılın başlarında olduğu gibi ciddi bir şekilde zamlandığını göreceğiz. Halihazırda 800-1.000 TL fiyat bandı güncel AAA oyunlar için standart haline geldi. Steam dolar kuru 18-24 TL dolaylarında olursa yeni ve mevcut oyunları 2.000 TL bandında görme ihtimalimiz bulunuyor.

    Steam yaz indirimleri zamsız son fırsat

    Oyuncular için belki de tek iyi haber halihazırda Steam Yaz İndirimleri dönemine girmiş olmamız. İndirimlerde yer alacağını bildiren firmalar bu dönemde fiyatlarda değişiklik yapamayacak. Dolayısıyla Yaz İndirimleri zamsız son indirim dönemi olabilir.

    Eğer bilmiyorsanız, Steam Yaz İndirimleri 29 Haziran saat 20.00 ile 13 Temmuz saat 20.00 arasında gerçekleşecek. Eğer almayı düşündüğünüz bir oyun varsa ve indirime girmişse değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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