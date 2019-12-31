Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları

Valve, Steam Ödülleri 2019'un kazananlarını nihayet açıkladı. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.
2019 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Destiny 2 ve Devil May Cry 5'di. Sekiro, tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü almayı başarmış. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü PUBG kazanmıştı.
Steam kış indirimleri nedeniyle aşağıdaki listede yer alan birçok oyunda şu anda büyük indirimler var. Satın almak için şu anda uygun bir zaman diyebiliriz. Kış indirimleri 2 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.
2019 Steam Ödülleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Yılın En İyi Oyunu
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
Yılın En İyi VR Oyunu
- Beat Saber
- Blade and Sorcery
- GORN
- Borderlands 2 VR
- FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED
Aşk İle Devam Ettirilen
- Warframe
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V
- Dota 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ
En Yenilikçi Oynanış
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
- A Plague Tale: Innocence
- Disco Elysium
- Far Cry New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Kötü Olduğunuz En İyi Oyunlar
- MORDHAU
- CODE VEIN
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11
Üstün Görsel Stil
- GRIS
- Total War: THREE KINGDOMS
- ASTRONEER
- Katana ZERO
- Subnautica: Below Zero
https://store.steampowered.com/steamawards/2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle