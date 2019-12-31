Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları

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Valve, Steam Ödülleri 2019'un kazananlarını nihayet açıkladı. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.

2019 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Destiny 2 ve Devil May Cry 5'di. Sekiro, tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü almayı başarmış. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü PUBG kazanmıştı.

Steam kış indirimleri nedeniyle aşağıdaki listede yer alan birçok oyunda şu anda büyük indirimler var. Satın almak için şu anda uygun bir zaman diyebiliriz. Kış indirimleri 2 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.

2019 Steam Ödülleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yılın En İyi Oyunu

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Yılın En İyi VR Oyunu

Beat Saber

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED

Aşk İle Devam Ettirilen

Warframe

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ

En Yenilikçi Oynanış

Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun

A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry New Dawn

Gears 5

GreedFall

Kötü Olduğunuz En İyi Oyunlar

MORDHAU

CODE VEIN

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Mortal Kombat 11

Üstün Görsel Stil

GRIS

Total War: THREE KINGDOMS

ASTRONEER

Katana ZERO

Subnautica: Below Zero

https://store.steampowered.com/steamawards/2019/