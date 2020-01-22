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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor

    SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi yeni geliştirilen TrueMove sensörü sayesinde çok hassas ve akıcı tarama yapabiliyor. Böylece oyunlarda en iyi sonuç elde ediliyor.
    5 sa.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor
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    Üst seviye profesyonel ve oyuncu ekipmanları ile tanıdığımız SteelSeries markası bu kez fiyat-performans dengesini çok iyi bir şekilde kurduğu Rival 3 adındaki oyuncu faresi ile sürpriz yaptı.

    SteelSeries Rival 3 özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi PixArt ile geliştirilen TrueMove Core adında yeni bir sensör barındırıyor. Bu sensör gerçek birebir takip yaparken farenin hareketleri mükemmel bir şekilde ekranda yansıtılıyor. Fiyat sınıfına göre sensörün ortalamanın çok üzerinde olduğu ifade ediliyor.

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    Sensör 35g hızlandırma, inç başına 8500 sayım, saniyede 300 inç tarama şeklinde özelliklere sahip. RGB aydınlatma ise 750 lux gibi oldukça yüksek bir değerde ve uzun süre bakılmaması tavsiye ediliyor. Entegre hafızaya 5 profil yüklenebiliyor. 60 milyon basış ömrü olan fare 77g ağırlığında. SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi 30$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/21/steelseries-price-friendly-gaming-peripherals-are-made-for-ever/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V1CT0RY 35 dk.
    Üç kuruşluk plastik, ülkeye girince altın oluyor. Biz ne tarafa dönüp ağlayalım?
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    AtiMX4 2 sa.
    Yurtdışı destek çok kötü steelseries ürünlerini tovbe almam artik
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    Fenomenon 2 sa.
    30$ burada min 250 lira :(
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    barkin67 3 sa.
    Türkiye fiyatı ne kadar olur?
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    taktaktakirdama 3 sa.
    rival 110'u bimden almıştım 85tl'ye buda bime gelirse alırız :)
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    Abstergo Industries 5 sa.
    Güzel görünüyor Rival 110 bozulursa geçerim buna haber için teşekkürler. :)
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