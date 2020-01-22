SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor

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Üst seviye profesyonel ve oyuncu ekipmanları ile tanıdığımız SteelSeries markası bu kez fiyat-performans dengesini çok iyi bir şekilde kurduğu Rival 3 adındaki oyuncu faresi ile sürpriz yaptı.

SteelSeries Rival 3 özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi PixArt ile geliştirilen TrueMove Core adında yeni bir sensör barındırıyor. Bu sensör gerçek birebir takip yaparken farenin hareketleri mükemmel bir şekilde ekranda yansıtılıyor. Fiyat sınıfına göre sensörün ortalamanın çok üzerinde olduğu ifade ediliyor.

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Sensör 35g hızlandırma, inç başına 8500 sayım, saniyede 300 inç tarama şeklinde özelliklere sahip. RGB aydınlatma ise 750 lux gibi oldukça yüksek bir değerde ve uzun süre bakılmaması tavsiye ediliyor. Entegre hafızaya 5 profil yüklenebiliyor. 60 milyon basış ömrü olan fare 77g ağırlığında. SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi 30$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.engadget.com/2020/01/21/steelseries-price-friendly-gaming-peripherals-are-made-for-ever/

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