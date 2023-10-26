Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı

Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, ülkemizde de adını duyuran Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1,5 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak satın aldı. Bu sayede, Stellantis, kıyasıya rekabetin yaşandığı Çin pazarında yeni bir sayfa açabilecek. Leapmotor ise Avrupa pazarına daha emin adımlarla giriş yapacak.
Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Otomotivdeki Çin saldırısı her yerden görülebilecek şekilde açık. Yaptığımız bu anlaşma ile mağdur olmak yerine bu durumdan faydalanabiliriz" ifadelerine yer verdi.
Stellantis ve Leapmotor, anlaşma kapsamında Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracak. 2024'ün ikinci yarısında ihracat faaliyetine başlaması planlanan ortak girişimin başkanı Stellantis tarafından atanacak. Ayrıca, Stellantis'in yönetim kurulunda iki sandalyesi olacak. Bu da demek oluyor ki Leapmotor'un Çin dışına ihracatı, satışı ve üretimi Stellantis kontrolünde yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.