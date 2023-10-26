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    Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı

    Stellantis'in Çin'de, Leapmotor'un ise Avrupa'da güçlenmesini sağlayacak yeni anlaşma ile ayrıca merkezi Hollanda'da bulunan bir ortak girişim kurulacak. İşte detaylar:
    Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar otomotiv dünyasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın köklü otomotiv şirketleri bir yandan Çinlilerin Avrupa pazarına yönelik atılımlarına önlem çağrısında bulunurken diğer yandan bu üreticilere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylardaki Volkswagen-Xpeng iş birliğinden sonra bir adım da Stellantis'ten geldi.

    Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, ülkemizde de adını duyuran Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1,5 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak satın aldı. Bu sayede, Stellantis, kıyasıya rekabetin yaşandığı Çin pazarında yeni bir sayfa açabilecek. Leapmotor ise Avrupa pazarına daha emin adımlarla giriş yapacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Otomotivdeki Çin saldırısı her yerden görülebilecek şekilde açık. Yaptığımız bu anlaşma ile mağdur olmak yerine bu durumdan faydalanabiliriz" ifadelerine yer verdi.

    Stellantis ve Leapmotor, anlaşma kapsamında Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracak. 2024'ün ikinci yarısında ihracat faaliyetine başlaması planlanan ortak girişimin başkanı Stellantis tarafından atanacak. Ayrıca, Stellantis'in yönetim kurulunda iki sandalyesi olacak. Bu da demek oluyor ki Leapmotor'un Çin dışına ihracatı, satışı ve üretimi Stellantis kontrolünde yapılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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