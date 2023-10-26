Tam Boyutta Gör Şu sıralar otomotiv dünyasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın köklü otomotiv şirketleri bir yandan Çinlilerin Avrupa pazarına yönelik atılımlarına önlem çağrısında bulunurken diğer yandan bu üreticilere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylardaki Volkswagen-Xpeng iş birliğinden sonra bir adım da Stellantis'ten geldi.

Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, ülkemizde de adını duyuran Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1,5 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak satın aldı. Bu sayede, Stellantis, kıyasıya rekabetin yaşandığı Çin pazarında yeni bir sayfa açabilecek. Leapmotor ise Avrupa pazarına daha emin adımlarla giriş yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Otomotivdeki Çin saldırısı her yerden görülebilecek şekilde açık. Yaptığımız bu anlaşma ile mağdur olmak yerine bu durumdan faydalanabiliriz" ifadelerine yer verdi.

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Stellantis ve Leapmotor, anlaşma kapsamında Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracak. 2024'ün ikinci yarısında ihracat faaliyetine başlaması planlanan ortak girişimin başkanı Stellantis tarafından atanacak. Ayrıca, Stellantis'in yönetim kurulunda iki sandalyesi olacak. Bu da demek oluyor ki Leapmotor'un Çin dışına ihracatı, satışı ve üretimi Stellantis kontrolünde yapılacak.

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Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı