BMW, gelecekteki elektrikli araçlarına güç verecek yeni merkezi bilgisayarını tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW, gelecekteki Neue Klasse serisi elektrikli araçlarına güç verecek olan "Heart of Joy" isimli merkezi bilgisayarını tanıttı. Vision Driving Experience isimli konsept araç üzerinde sergilenen sistem, sürüş dinamiklerini ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

BMW, konsept aracın üretime girmeyeceğini, sadece yeni merkezi bilgisayarını ve sürüş dinamiklerini test etmek için geliştirilen bir test aracı olduğunu söylüyor.

Heart of Joy neler getirecek?

Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş sürüş kontrol bilgisayarı olan Heart of Joy, önceki nesle göre sürüş verilerini 10 kat daha hızlı işleyebiliyor. Sistem, aktarma organları, frenleme, şarj, enerji geri kazanımı ve direksiyon sistemlerinden gelen verileri toplayarak BMW’nin Dinamik Performans Kontrolü yazılımı ile birlikte çalışıyor.

Tam Boyutta Gör BMW, bu yeni teknolojinin aktarma organlarını ve fren ünitelerini tek bir kontrol çatısı altında bir araya getirerek daha hızlı ve hassas tepkiler sağladığını, aynı zamanda daha az fren kullanımı, daha yüksek enerji kazanımı ve verimlilikte %25 artış sağladığını belirtiyor. Şirket hatta, frenlerin yalnızca acil durumlarda devreye gireceğini, geri kalan yavaşlama işleminin rejeneratif frenlemeyle halledileceğini iddia ediyor.

Elektrikli Kia EV4'ün resmi fotoğrafları yayınlandı 1 gün önce eklendi

BMW, Vision Driving Experience prototipinin 18.000 Newton metre gibi çok yüksek tork değerine sahip oladuğunu söylüyor. Ancak bu değer muhtemelen motordan ziyade, tekerlekle elde edilen tork değeri. Şirket, yeni kontrol bilgisayarıyla, çok yüksek güçlerde bile yüksek yol tutuş, hassas çekiş yönetimi sağlanabildiğini ve hızlı tepkiler verilebildiğini belirtiyor.

BMW'nin yaklaşımı, tıpkı Tesla ve Rivian gibi araç mimarilerini basitleştirmek ve birleştirmek isteyen otomobil üreticilerine benzeyen bir yaklaşım. Örneğin Rivian, ikinci nesil R1 modellerindeki ECU sayısını 17'den sadece 7 yüksek güçlü üniteye düşürdü.

BMW'nin stratejisi de benzer bir yaklaşımı takip ediyor. Heart of Joy, Neue Klasse modellerinde temel araç işlevlerini yöneten 4 merkezi bilgi işlem biriminden biri olacak. Diğer üçü otonom sürüş, bilgi-eğlence ve iklimlendirme ve aydınlatma gibi yardımcı sistemleri yönetecek. Heart of Joy ise hızlanma, frenleme, çekiş ve şarj gibi işlevlerden sorumlu olacak. Tüm bu işlevler, algılanabilir bir gecikme olmadan milisaniye seviyesinde birbirleriyle iletişim kuracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW, elektrikli araçları için yeni merkezi bilgisayarını tanıttı