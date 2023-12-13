Togg’un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak

Avrupa ihracatı ve Togg sedan üretimi 2025’te
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi. Bakan Kacır ayrıca yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı. Togg’un günlük üretim miktarının 280 adede çıktığı söylenmişti. Dolayısıyla bu kapasitenin 840-900 adet bandına çıkarılması hedefleniyor.
Togg, bu yıl 20 bin adetlik satışı gerçekleştirdiğinde esasında kurayla belirlenen asil talihliler araçlarını almış olacak. Bunun akabinde ise 2024’te hedef 20 bin kişilik yedek talihliler olacak. Bu talep de giderildikten sonra kalan üretim kapasitesi kura yoluyla değil, Trumore üzerinden sipariş yoluyla alınması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.