Tam Boyutta Gör Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, T10X SUV modeliyle stabil bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 15.000 adet T10X'in kullanıcılarla buluştuğu belirtildi. 32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonunun olduğunun altını çizdi. Öte yandan Togg’un sedan modeli hakkında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamalarda bulundu.

Avrupa ihracatı ve Togg sedan üretimi 2025’te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi. Bakan Kacır ayrıca yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı. Togg’un günlük üretim miktarının 280 adede çıktığı söylenmişti. Dolayısıyla bu kapasitenin 840-900 adet bandına çıkarılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, “Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.” ifadesini kullandı.

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Togg, bu yıl 20 bin adetlik satışı gerçekleştirdiğinde esasında kurayla belirlenen asil talihliler araçlarını almış olacak. Bunun akabinde ise 2024’te hedef 20 bin kişilik yedek talihliler olacak. Bu talep de giderildikten sonra kalan üretim kapasitesi kura yoluyla değil, Trumore üzerinden sipariş yoluyla alınması bekleniyor.

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Togg’un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak