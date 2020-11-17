Stephen King'in aynı isimli kitabından uyarlanan "The Stand" dizisinden fragman paylaşıldı

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Korku, gerilim ve fantastik edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Stephen King’in aynı isimli kitabından uyarlanan The Stand (Mahşer) dizisinden yeni bir fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere"

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The Stand isimli kitap, ölümcül bir salgının neredeyse tüm insanları öldürmesinden sonrasını anlatıyor ve kitap bir yerden sonra fantastik bir hikâyeye dönüşüyor. 9 bölümden oluşacak olan dizinin final bölümünü Stephen King’in kendisi yönetecek.

The Stand, 17 Aralık 2020'de yayınlanacak. Dizinin yaratıcılığını Josh Boone ve Benjamin Cavell yapıyor. Oyuncu kadrosunda ise Alexander Skarsgård, Amber Heard, Whoopi Goldberg, James Marsden, Jovan Adepo, Heather Graham gibi isimler bulunuyor.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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