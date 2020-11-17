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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stephen King'in aynı isimli kitabından uyarlanan "The Stand" dizisinden fragman paylaşıldı

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Stephen King'in sevilen The Stand isimli romanından uyarlanan, aynı isimli diziden yeni bir fragman paylaşıldı. 17 Aralık'ta yayında.
    3 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stephen King'in aynı isimli kitabından uyarlanan
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    Korku, gerilim ve fantastik edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Stephen King’in aynı isimli kitabından uyarlanan The Stand (Mahşer) dizisinden yeni bir fragman paylaşıldı.

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    The Stand isimli kitap, ölümcül bir salgının neredeyse tüm insanları öldürmesinden sonrasını anlatıyor ve kitap bir yerden sonra fantastik bir hikâyeye dönüşüyor. 9 bölümden oluşacak olan dizinin final bölümünü Stephen King’in kendisi yönetecek.

    The Stand, 17 Aralık 2020'de yayınlanacak. Dizinin yaratıcılığını Josh Boone ve Benjamin Cavell yapıyor. Oyuncu kadrosunda ise Alexander Skarsgård, Amber Heard, Whoopi Goldberg, James Marsden, Jovan Adepo, Heather Graham gibi isimler bulunuyor.

    Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    2 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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