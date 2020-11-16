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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere

    Aksiyon ve araba denilince akla gelen ilk film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin yapımı bitmek üzere. Filmin uzayda geçeceğini hatırlatalım.
    2 sa.
    1,9b
    71
    6
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
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    Popüler aksiyon filmi serisi Fast & Furious'un ya da Türkçesi ile Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasındaydı. Film, salgın sebebiyle bazı sorunlar yaşasa da finale ulaşmak üzere.

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    Fİlmin yönetmenliğini yapan Justin Lin, geçtiğimiz günlerde filmin ses miksajının tamamlandığını duyurdu. Bu da demek oluyor ki filmin tamamen hazır hale gelmesine de çok kısa bir süre kaldı. Ancak ne yazık ki filmi izleyebilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda filmin uzayda geçeceği iki farklı oyuncu tarafından onaylanmıştı. Uzaya nasıl gidecekler, uzayda yarış olacak mı veya filmin uzaydaki bölümü filmin ne kadarlık bir alanını kapsayacak şu an için bilinmiyor. Her şeye rağmen uzayda geçecek olması yine de oldukça enteresan.

    Ayrıca serinin 10. ve 11. filmlerinin final filmleri olacağını da hatırlatalım. Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 ancak salgın sebebiyle bu kadar büyük gişe beklenen bir filmi tekrar erteleyebilirler. Umuyoruz ki salgın o zaman kadar geçmiş olur.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    8 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oha ben bunu troll zannediyordum ciddi ciddi uzayda mı geçecek ? :D
    Yanıtla +8
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    ilhami onay (ilhami onay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Şakaydı, gerçek oldu.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batman (Bruce Wayne) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Napacaklar ? Vin Diesel'in Charger'ı X-Wing tarzı yapıp uzay boşluğunda drift mi atacaklar ? Bunun bir tık üstünde de Prehistoric Age yaşayıp T-rex ile drag atarlar.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee o zaman Die Hard 6 da çekilebilir, abartmayalım artık diye 5 te bırakmayı düşünüyorlardır. Die Hard 1 bir binada geçti, DH2 bir havalanında geçti, DH3 bir şehirde geçti, DH4 bir ülkede geçti, DH5 ülkeler arasında geçti. DH6 nın gezegenler arasında, DH7 nin güneş sistemleri arasında, DH8 in galaksiler arasında geçmesi lazım gidişata göre.

    DH McClane diye origin hikayesi gelecek deniliyor bakalım nasıl bir şey olacak.

    Konuya gelecek olursak FF9 uzay kesmez ise FF10-11 quantum evreninde geçsin, şahane olur bir anda atom altı parçacıklar ile drift atarlar filan güzel olur.
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeter ya bıktırdı
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oha ben bunu troll zannediyordum ciddi ciddi uzayda mı geçecek ? :D
    Yanıtla +8
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    sadrag 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji gelişti.. Senaryolar öldü..
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    ilhami onay (ilhami onay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Şakaydı, gerçek oldu.
    Yanıtla +4
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