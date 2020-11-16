Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere

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Popüler aksiyon filmi serisi Fast & Furious'un ya da Türkçesi ile Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasındaydı. Film, salgın sebebiyle bazı sorunlar yaşasa da finale ulaşmak üzere.

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Fİlmin yönetmenliğini yapan Justin Lin, geçtiğimiz günlerde filmin ses miksajının tamamlandığını duyurdu. Bu da demek oluyor ki filmin tamamen hazır hale gelmesine de çok kısa bir süre kaldı. Ancak ne yazık ki filmi izleyebilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda filmin uzayda geçeceği iki farklı oyuncu tarafından onaylanmıştı. Uzaya nasıl gidecekler, uzayda yarış olacak mı veya filmin uzaydaki bölümü filmin ne kadarlık bir alanını kapsayacak şu an için bilinmiyor. Her şeye rağmen uzayda geçecek olması yine de oldukça enteresan.

Ayrıca serinin 10. ve 11. filmlerinin final filmleri olacağını da hatırlatalım. Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 ancak salgın sebebiyle bu kadar büyük gişe beklenen bir filmi tekrar erteleyebilirler. Umuyoruz ki salgın o zaman kadar geçmiş olur.

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