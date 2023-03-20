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Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür mektubu satışa çıkarıldı. TMZ portalında her alan habere göre Jobs imza vermezdi ve prensip olarak nadiren bir şey imzalardı. Bu parçayı değerli kılan şey de tam olarak bu.

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Steve Jobs plaketi 2000 yılında Apple pazarlama müdürü Suzanne Lindbergh'e takdim edilmek üzere imzaladı. Efsane isim teşekkür mesajında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Bu plaket, Apple'ın olağanüstü başarısına on yılı aşkın bir süredir kişisel başarılarıyla katkıda bulunanlara verilir. Apple sizi yalnızca yeteneğiniz, coşkunuz ve enerjiniz için değil, aynı zamanda on yıllık yaratıcılığınız ve kariyerinize bağlılığınız için de onurlandırıyor. Umarız siz de bizim gibi yolculuğun kendisinin en iyi ödül olduğuna inanmaya devam edersiniz."

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Mektubun en sonunda Jobs'un siyah keçeli kalemle atılmış imzasını görebilirsiniz ki bu da nadir rasatlanan bir durum. Apple bu tür belgelerde genellikle faksimile kullanıyor. Ödül plaketi Moments In Time platformunda 95.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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Steve Jobs'ın nadir bulunan imzası 95.000 dolara satışa çıktı