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    Anlık Bildirim

    Steve Jobs'ın nadir bulunan imzası 95.000 dolara satışa çıktı

    Apple'ın efsane ismi Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür plaketi satışa çıktı. Prensip olarak nadiren bir şey imzaladığı belirtilen Jobs'ın hatırasına biçilen fiyat 95.000 dolar.
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    Steve Jobs'ın nadir bulunan imzası 95.000 dolara satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür mektubu satışa çıkarıldı. TMZ portalında her alan habere göre Jobs imza vermezdi ve prensip olarak nadiren bir şey imzalardı. Bu parçayı değerli kılan şey de tam olarak bu.

    Steve Jobs plaketi 2000 yılında Apple pazarlama müdürü Suzanne Lindbergh'e takdim edilmek üzere imzaladı. Efsane isim teşekkür mesajında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

    "Bu plaket, Apple'ın olağanüstü başarısına on yılı aşkın bir süredir kişisel başarılarıyla katkıda bulunanlara verilir. Apple sizi yalnızca yeteneğiniz, coşkunuz ve enerjiniz için değil, aynı zamanda on yıllık yaratıcılığınız ve kariyerinize bağlılığınız için de onurlandırıyor. Umarız siz de bizim gibi yolculuğun kendisinin en iyi ödül olduğuna inanmaya devam edersiniz."

    Steve Jobs'ın nadir bulunan imzası 95.000 dolara satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Mektubun en sonunda Jobs'un siyah keçeli kalemle atılmış imzasını görebilirsiniz ki bu da nadir rasatlanan bir durum. Apple bu tür belgelerde genellikle faksimile kullanıyor. Ödül plaketi Moments In Time platformunda 95.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 7 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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