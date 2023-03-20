Steve Jobs'ın nadir bulunan imzası 95.000 dolara satışa çıktı

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür mektubu satışa çıkarıldı. TMZ portalında her alan habere göre Jobs imza vermezdi ve prensip olarak nadiren bir şey imzalardı. Bu parçayı değerli kılan şey de tam olarak bu.
Steve Jobs plaketi 2000 yılında Apple pazarlama müdürü Suzanne Lindbergh'e takdim edilmek üzere imzaladı. Efsane isim teşekkür mesajında aşağıdaki ifadelere yer verdi:
"Bu plaket, Apple'ın olağanüstü başarısına on yılı aşkın bir süredir kişisel başarılarıyla katkıda bulunanlara verilir. Apple sizi yalnızca yeteneğiniz, coşkunuz ve enerjiniz için değil, aynı zamanda on yıllık yaratıcılığınız ve kariyerinize bağlılığınız için de onurlandırıyor. Umarız siz de bizim gibi yolculuğun kendisinin en iyi ödül olduğuna inanmaya devam edersiniz."
Mektubun en sonunda Jobs'un siyah keçeli kalemle atılmış imzasını görebilirsiniz ki bu da nadir rasatlanan bir durum. Apple bu tür belgelerde genellikle faksimile kullanıyor. Ödül plaketi Moments In Time platformunda 95.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)