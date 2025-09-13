iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı: Sanıldığı kadar küçük değil

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, hafta başında ultra ince gövdeye sahip iPhone Air modelini tanıttı. Apple'ın tanıtımda paylaştığı görseller, şirketin bu inceliği sağlamak için anakart bileşenlerini tamamen çıkıntılı kamera adasına taşıdığı izlenimini vermişti. Ancak telefona ait anakart tasarım görselleri bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor.

iPhone Air'in anakartı sanıldığı kadar küçük değil

Sızıntılarıyla tanınan ShrimpApplePro’nun paylaştığı şema görselleri, A19 Pro’nun önemli ölçüde yer kapladığını gösteriyor. Anakart tasarımı, yerden tasarruf sağlamak için bileşenlerin her iki tarafa da istiflendiği "sandviç" yapıda. Ayrıca C1X 5G modemi ve N1 kablosuz iletişim yongası da kartın iki tarafında konumlanmış. Apple, kendi geliştirdiği çiplerle alandan kazanmayı başarmış görünüyor.

Tam Boyutta Gör Buna rağmen Apple, tüm PCB'yi kamera adasında sığdıracak kadar küçültülememiş. X platformunda @BasQuxFoo isimli kullanıcı, anakartın cihazın içinde nasıl konumlandığını gösteren bir çizim paylaştı ve görselde yalnızca A19 Pro’nun kamera çıkıntısına yerleştirildiği net şekilde görülüyor.

iPhone Air pil ömrünü artıran Adaptif Güç Modu nedir? 20 sa. önce eklendi

Bununla birlikte, birkaç nesil sonra Apple’ın daha da küçültülmüş anakart tasarımlarıyla tüm bileşenleri yalnızca kamera kümesine sığdırması ve kalan alanı çok daha büyük bir bataryaya ayırması şaşırtıcı olmaz. Yine de anakartın tam olarak bu şekilde olup olmadığını doğrulamak için söküm videolarını beklemek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: