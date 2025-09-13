Giriş
    iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı: Sanıldığı kadar küçük değil

    Apple'ın iPhone Air'in tanıtımında paylaştığı görseller, şirketin inceliği sağlamak için bileşenleri tamamen kamera adasına taşıdığı izlenimini vermişti. Ancak gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı.

    iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, hafta başında ultra ince gövdeye sahip iPhone Air modelini tanıttı. Apple'ın tanıtımda paylaştığı görseller, şirketin bu inceliği sağlamak için anakart bileşenlerini tamamen çıkıntılı kamera adasına taşıdığı izlenimini vermişti. Ancak telefona ait anakart tasarım görselleri bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor.

    iPhone Air'in anakartı sanıldığı kadar küçük değil

    Sızıntılarıyla tanınan ShrimpApplePro’nun paylaştığı şema görselleri, A19 Pro’nun önemli ölçüde yer kapladığını gösteriyor. Anakart tasarımı, yerden tasarruf sağlamak için bileşenlerin her iki tarafa da istiflendiği "sandviç" yapıda. Ayrıca C1X 5G modemi ve N1 kablosuz iletişim yongası da kartın iki tarafında konumlanmış. Apple, kendi geliştirdiği çiplerle alandan kazanmayı başarmış görünüyor.

    iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Buna rağmen Apple, tüm PCB'yi kamera adasında sığdıracak kadar küçültülememiş. X platformunda @BasQuxFoo isimli kullanıcı, anakartın cihazın içinde nasıl konumlandığını gösteren bir çizim paylaştı ve görselde yalnızca A19 Pro’nun kamera çıkıntısına yerleştirildiği net şekilde görülüyor.

    Bununla birlikte, birkaç nesil sonra Apple’ın daha da küçültülmüş anakart tasarımlarıyla tüm bileşenleri yalnızca kamera kümesine sığdırması ve kalan alanı çok daha büyük bir bataryaya ayırması şaşırtıcı olmaz. Yine de anakartın tam olarak bu şekilde olup olmadığını doğrulamak için söküm videolarını beklemek gerekiyor.

    Kaynakça https://x.com/VNchocoTaco/status/1966299667152646368 https://wccftech.com/iphone-air-logic-board-arrangement-inside-device-first-look/
