iPhone Air'in anakart tasarımı ortaya çıktı: Sanıldığı kadar küçük değil

iPhone Air'in anakartı sanıldığı kadar küçük değil
Sızıntılarıyla tanınan ShrimpApplePro’nun paylaştığı şema görselleri, A19 Pro’nun önemli ölçüde yer kapladığını gösteriyor. Anakart tasarımı, yerden tasarruf sağlamak için bileşenlerin her iki tarafa da istiflendiği "sandviç" yapıda. Ayrıca C1X 5G modemi ve N1 kablosuz iletişim yongası da kartın iki tarafında konumlanmış. Apple, kendi geliştirdiği çiplerle alandan kazanmayı başarmış görünüyor.
Bununla birlikte, birkaç nesil sonra Apple’ın daha da küçültülmüş anakart tasarımlarıyla tüm bileşenleri yalnızca kamera kümesine sığdırması ve kalan alanı çok daha büyük bir bataryaya ayırması şaşırtıcı olmaz. Yine de anakartın tam olarak bu şekilde olup olmadığını doğrulamak için söküm videolarını beklemek gerekiyor.Kaynakça https://x.com/VNchocoTaco/status/1966299667152646368 https://wccftech.com/iphone-air-logic-board-arrangement-inside-device-first-look/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...