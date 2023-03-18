Bu da oldu: Microsoft, kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi

Tam Boyutta Gör Bir Windows 10 kullanıcısı, satın aldığı işletim sisteminin, Microsoft teknik desteği tarafından korsan yöntem kullanılarak etkinleştirildiğini açıkladı.

Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor 14 sa. önce eklendi

TCNOco adlı Twitter kullanıcısı, 200 dolar ödeyerek Windows 10 Pro işletim sistemini etkinleştirmek için resmi olarak bir lisans anahtarı satın aldı, ancak sorunlarla karşılaştı ve etkinleştirme işlemini gerçekleştiremedi. Ardından da Microsoft'un teknik desteğiyle iletişime geçti, ancak çalışan ona yasal yollarla yardımcı olamadı. Ardından da Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yönteme başvurdu.

Microsoft için "crack" bir çözüm yolu mu?

Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve bunu işletim sistemini etkinleştirmek için kullandığını söyledi.

Yaşanan bu ilginç olay internette pek çok tartışmaya yol açmış durumda. Öte yandan yazılım korsanlığına karşı tutumu çok katı olan Microsoft şirketinde bu tür işlemlere ne sıklıkla başvurulduğu ise büyük bir soru işareti.

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Microsoft, kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi