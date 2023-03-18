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    Anlık Bildirim

    Bu da oldu: Microsoft, kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi

    Microsoft teknik destek çalışanı, kullanıcının satın aldığı Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yöntem kullandı. İşte enteresan olayın detayları.            
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    Microsoft, kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bir Windows 10 kullanıcısı, satın aldığı işletim sisteminin, Microsoft teknik desteği tarafından korsan yöntem kullanılarak etkinleştirildiğini açıkladı.

    TCNOco adlı Twitter kullanıcısı, 200 dolar ödeyerek Windows 10 Pro işletim sistemini etkinleştirmek için resmi olarak bir lisans anahtarı satın aldı, ancak sorunlarla karşılaştı ve etkinleştirme işlemini gerçekleştiremedi. Ardından da Microsoft'un teknik desteğiyle iletişime geçti, ancak çalışan ona yasal yollarla yardımcı olamadı. Ardından da Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yönteme başvurdu.

    Microsoft için "crack" bir çözüm yolu mu?

    Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve bunu işletim sistemini etkinleştirmek için kullandığını söyledi.

    Yaşanan bu ilginç olay internette pek çok tartışmaya yol açmış durumda. Öte yandan yazılım korsanlığına karşı tutumu çok katı olan Microsoft şirketinde bu tür işlemlere ne sıklıkla başvurulduğu ise büyük bir soru işareti.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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