Bu da oldu: Microsoft, kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi

TCNOco adlı Twitter kullanıcısı, 200 dolar ödeyerek Windows 10 Pro işletim sistemini etkinleştirmek için resmi olarak bir lisans anahtarı satın aldı, ancak sorunlarla karşılaştı ve etkinleştirme işlemini gerçekleştiremedi. Ardından da Microsoft'un teknik desteğiyle iletişime geçti, ancak çalışan ona yasal yollarla yardımcı olamadı. Ardından da Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yönteme başvurdu.
Microsoft için "crack" bir çözüm yolu mu?
Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve bunu işletim sistemini etkinleştirmek için kullandığını söyledi.
Yaşanan bu ilginç olay internette pek çok tartışmaya yol açmış durumda. Öte yandan yazılım korsanlığına karşı tutumu çok katı olan Microsoft şirketinde bu tür işlemlere ne sıklıkla başvurulduğu ise büyük bir soru işareti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)