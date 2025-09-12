Apple'ın yeni ince modeli iPhone Air'de eksik olan 9 özellik

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Salı günü ultra ince tasarımlı iPhone Air modelini tanıttı ve telefon oldukça ilgi çekti. Sadece 5,65 mm kalınlığında olan telefon, parlak titanyum çerçeveleri ve şık tasarımıyla göz alıcı olsa da, bu inceliğe ulaşmak için bazı özelliklerden feraget etmek durumunda kaldı. Peki iPhone Air'de eksik olan özellikler neler bir göz atalım.

1. Batarya

iPhone Air, 3.149 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Günümüzde 5.000 mAh bataryaların standart olduğu, hatta 6.000 mAh ve üzeri pilli telefonların yaygınlaştığı göz önüne alındığında bu değer oldukça düşü kalıyor. Hatta Apple standardına göre bile düşük bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. Daha kalın ama küçük gövdeli iPhone 17 3.692 mAh, 17 Pro Max ise 4.832 mAh batarya ile geliyor. AB enerji etiketine göre Air yaklaşık 40 saat dayanıyor. iPhone 17 için bu süre 41 saat, Pro Max için ise 53 saat.

iPhone Air'in bir artısı ise MagSafe desteğinden vazgeçilmemiş olması. Bu sayede, Air modeline özel MagSafe pil paketiyle kullanım süresini arttırmak mümkün.

Tam Boyutta Gör

2. Şarj hızı

Bu seneki iPhone 17 serisi 40W şarj hızı desteğiyle önceki seriden daha hızlı şarj olabiliyor. Apple'ın açıklamasına göre yeni iPhone'lar 20 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabiliyor. iPhone Air ise önceki modellerle aynı hızda şarj oluyor ve 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor.

3. Ana kamera

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone Air'in inceliğini sağlamak için telefonda tek bir kameraya yer veriyor. Üstelik bu kamera Apple'ın en iyi kamerası da değil. Air’deki sensör, iPhone 17’dekiyle aynı: 1/1,56 inç boyutunda. Pro modellerde ise 1/1,28 inçlik daha büyük sensör kullanılıyor. 1000 dolara satılan bir telefon için büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz.

Ek olarak Air, video çekiminde 4K 60 fps ile sınırlı. Pro’lar ise 120 fps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ProRes, ProRes RAW ve Apple Log 2 desteği de bulunmuyor. Dahası, telefonda LiDAR sensörü de yer almıyor. Bu sensör Pro modellerde hızlı odaklama, daha iyi portreler, AR doğruluğu ve nesneleri 3D tarama gibi işlevler için kullanılıyor.

Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılıyor! 1 gün önce eklendi

4. Telefoto kamera

iPhone Air'in 48 MP sensörü ile yalnızca 2x kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha fazlasında kalite hızla düşüyor. Air'in rakibi Galaxy S25 Edge’de de telefoto kamera bulunmuyor, ancak 200 MP’lik ana kamerası ile daha iyi yakınlaştırma performansı sunması muhtemel.

5. Ultra geniş kamera

Ultra geniş açı lens sıklıkla kullanılan bir kamera olmasa da, bazı durumlarda oldukça işlevsel olabiliyor. Ayrıca iPhone’larda makro çekimler için de görev yapıyor. Air’de bu kamera da yer almıyor.

6. İşlemci

Tam Boyutta Gör iPhone Air, Pro modelleri gibi gelişmiş A19 Pro yonga setiyle geliyor ancak farklı olarak 6 yerine 5 çekirdekli bir GPU ile geliyor. Dolayısıyla grafik tarafında Pro serisinden geride kalıyor. Ek olarak, ince gövdesi ve buhar odası soğutma sistemine sahip olmaması sebebiyle, performans olarak Pro'ların gerisinde kalması bekleniyor. Bellek tarafında ise diğer Pro modelleriyle aynı 12 GB RAM'e sahip olduğu belirtiliyor.

7. USB 3.0 portu

Çoğu kullanıcı USB-C’yi yalnızca şarj için kullansa da, video ve fotoğraflarını kabloyla bilgisayara bağlayanlar için USB 3.0 desteği büyük önem arz ediyor. iPhone Air, Pro modellerin aksine sadece USB 2.0 hızını destekliyor. Pro modeller, harici depolama ile 4K 120 fps ProRes video kaydı yapabiliyor. Air’de ProRes desteği olmadığı için (ve tabi maliyet) Apple bu özelliği koymaya gerek duymamış gibi görünüyor.

8. Stereo hoparlörler

Tam Boyutta Gör iPhone Air’de ahizeye entegre edilmiş tek bir hoparlör bulunuyor. Alt kısımda ise bir hoparlör yer almıyor. Yine ince gövdeden dolayı pile daha fazla yer açmak için yapılmış bir fedakarlık.

9. Fiziksel SIM

iPhone Air, fiziksel SIM girişi içermiyor ve sadece eSIM destekleyen ilk iPhone modeli olma özelliği taşıyor. Bu, birçok ülke için bir sorun teşkil etmese de, eSIM adaptasyonu düşük ve sorunlu olan ülkemiz için problemlere yol açabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'ın yeni ince modeli iPhone Air'de eksik olan 9 özellik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: