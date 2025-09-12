Apple'ın yeni ince modeli iPhone Air'de eksik olan 9 özellik

1. Batarya
iPhone Air, 3.149 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Günümüzde 5.000 mAh bataryaların standart olduğu, hatta 6.000 mAh ve üzeri pilli telefonların yaygınlaştığı göz önüne alındığında bu değer oldukça düşü kalıyor. Hatta Apple standardına göre bile düşük bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. Daha kalın ama küçük gövdeli iPhone 17 3.692 mAh, 17 Pro Max ise 4.832 mAh batarya ile geliyor. AB enerji etiketine göre Air yaklaşık 40 saat dayanıyor. iPhone 17 için bu süre 41 saat, Pro Max için ise 53 saat.
iPhone Air'in bir artısı ise MagSafe desteğinden vazgeçilmemiş olması. Bu sayede, Air modeline özel MagSafe pil paketiyle kullanım süresini arttırmak mümkün.
2. Şarj hızı
Bu seneki iPhone 17 serisi 40W şarj hızı desteğiyle önceki seriden daha hızlı şarj olabiliyor. Apple'ın açıklamasına göre yeni iPhone'lar 20 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabiliyor. iPhone Air ise önceki modellerle aynı hızda şarj oluyor ve 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor.
3. Ana kamera
Ek olarak Air, video çekiminde 4K 60 fps ile sınırlı. Pro’lar ise 120 fps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ProRes, ProRes RAW ve Apple Log 2 desteği de bulunmuyor. Dahası, telefonda LiDAR sensörü de yer almıyor. Bu sensör Pro modellerde hızlı odaklama, daha iyi portreler, AR doğruluğu ve nesneleri 3D tarama gibi işlevler için kullanılıyor.
4. Telefoto kamera
iPhone Air'in 48 MP sensörü ile yalnızca 2x kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha fazlasında kalite hızla düşüyor. Air'in rakibi Galaxy S25 Edge’de de telefoto kamera bulunmuyor, ancak 200 MP’lik ana kamerası ile daha iyi yakınlaştırma performansı sunması muhtemel.
5. Ultra geniş kamera
Ultra geniş açı lens sıklıkla kullanılan bir kamera olmasa da, bazı durumlarda oldukça işlevsel olabiliyor. Ayrıca iPhone’larda makro çekimler için de görev yapıyor. Air’de bu kamera da yer almıyor.
6. İşlemci
7. USB 3.0 portu
Çoğu kullanıcı USB-C’yi yalnızca şarj için kullansa da, video ve fotoğraflarını kabloyla bilgisayara bağlayanlar için USB 3.0 desteği büyük önem arz ediyor. iPhone Air, Pro modellerin aksine sadece USB 2.0 hızını destekliyor. Pro modeller, harici depolama ile 4K 120 fps ProRes video kaydı yapabiliyor. Air’de ProRes desteği olmadığı için (ve tabi maliyet) Apple bu özelliği koymaya gerek duymamış gibi görünüyor.
8. Stereo hoparlörler
9. Fiziksel SIM
iPhone Air, fiziksel SIM girişi içermiyor ve sadece eSIM destekleyen ilk iPhone modeli olma özelliği taşıyor. Bu, birçok ülke için bir sorun teşkil etmese de, eSIM adaptasyonu düşük ve sorunlu olan ülkemiz için problemlere yol açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
