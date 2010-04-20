Steve Jobs; "Porno istiyorsanız, Android'li telefon alın"

Son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Steve Jobs yine konuştu. Hemde bu sefer Google'ın son dönemlere damgasını vuran Android hakkında.
Çizdiği siyasi karikatürlerden dolayı Pulitzer ödülüne layık görülen gazeteci Mark Fiore'nin iPhone için hazırladığı uygulama Aralık ayında Apple tarafından "halkın tanıdığı kişilerle" dalga geçildiği gerekçesiyle reddetmişti. Gazetecinin Pulitzer ödülünü kazanmasından sonra Steve Jobs, bunun bir hata olduğunu belirterek uygulamanın en kısa zamanda AppStore'daki yerini alacağını ifade etmişti.
Ancak Apple'ın AppStore'da uyguladığı kısıtlamalardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiren ve mailini "Apple, ahlak polisi değil. Apple, kullanıcıların da istediği gibi, kaliteli cihazlar yapması gereken bir firma" şeklinde sonlandıran kullanıcıya Steve Jobs Android'e de laf vurarak şöyle bir cevap göndermiş;
"Fiore'nin uygulaması en kısa zamanda AppStore'daki yerini alacak. Uygulamanın reddedilmesi hataydı. Fakat, bizler ahlaki sorumluluk olarak pornoyu iPhone'dan uzak tutmamız gerektiğine inanıyoruz. Porno isteyenler Android'li telefon satın alsınlar."
Steve Jobs iPhone OS 4.0 etkinliğinden sonraki Soru&Cevap bölümünde de benzer cümleleri sarfetmişti;
"Biliyorsunuz Android için Porno mağazası var. Oradan porno yükleyebilirsiniz. Sizler yükleyebilirsiniz, çocuklarınız yükleyebilir. Bu bizim istemediğimiz bir durum ve bunu yapmayacağız."
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Apple sertifikasız(imzasız-onaylanmamış) uygulamaya karşı çıkma sebebini porno uygulamaya dayandırıyor. Benim fikrim ise bu tip bir durumda AppStore'un işlevselliğini yitireceği için karşı çıktıkları yönünde.
Ayrıca paragraflar arasında parallellik mevcut. Kullanıcı porno içerik için ebeveyn kontrolünden bahsediyor. Bir nevi kendince çözüm üretmiş bu sınırlamaya.
he he he he
ne alaka! bu ne demek şimdi? böyle birşey varmı ya!! bende iphone kullanıyorum bu adamın çıkardığı işleride seviyorum ama, ne olursa olsun insan rakibine saygılı olmalı ayıp yakıştıramadım! steve jobs
Bence Steve Jobs oldukça yanlış birşey yapmaktadır. Porno insanların kişisel bir tercihidir. Amaç 18 yaşından küçüklerin porno'ya erişimini engellemek ise telefona buna yönelik bir ayar koyulabilir. Onun dışında ne üretici ne de başkaları beni bu şekilde kısıtlamamalı. Kaldı ki Iphone internete girebilen browserı olan bir akıllı telefon. Yani isteyen browserdan gene istediği yere erişebilir. Appstore da porno ile ilgili uygulamaları özel bir kategoriye sokarsın insanlarda doğrudan görmez olur biter.
Bunun dışında porno isteyenler Android'li telefon alsın demek de bence suçtur. Rakibini kötülemektir. Google ve Android li telefon üreten firmalar dava açabilirler. Android isminin insanların kafasında porno ile özdeşleşmesine yol açacaktır. Android bence birçok yönden Iphone işletim sisteminden daha üstündür ve yükselişi durdurulamayacaktır. Steve Job's ın tepkisi de bunu öngördüğü içindir. Geliştirdikleri üründe kullanıcıların faydasına olabilecek birçok şeyi engelledikleri gibi kişisel tercihlerine de karışmaya başlamışlardır.
DipNot: Iphone da kokteyl hazırlamayla ilgili bir application var. İslam'da alkol kullanmak günah olduğundan bu tür uygulamalar da yasaklansın mesela :D
Kullanıcının gönderdiği mailin bütününde eminim 'porno' sözcüğü yer almıyordur bile. Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı üzere siyasi bir mizah anlayışı nedeniyle uygulama reddedilmiş ; ancak pek bilmiş Jobs sırf çamur atmak için(Android'in gösterdiği hızlı gelişmeden korktuğunu düşünmemek elde değil) lafı pornoya getirmiş.
Korkunun da böylesi, camur at izi kalsinin bi sekli, android alan pornocudur demenin daha kibari. Hangi tlfnu alacagina alici karar verir, satici degil. Sen benimkini al sen alma deyemez. Haddini asan cok aciklamasi var bu adamin, bi ipod yapti, ustune bi iphone yapti o gunden beri kucuk daglari ben yarattim havasinda... Olmaz böyle, bi örnegi daha var mi?
Anliyorum cihazinizi seviyorsunuz cunku guzel cihaz, anliyorum markaya sempati duyuyorsunuz cunku prestijli bir marka tamam ama jobs babaniz degil saniyorum.