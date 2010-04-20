Steve Jobs; "Porno istiyorsanız, Android'li telefon alın"

Son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Steve Jobs yine konuştu. Hemde bu sefer Google'ın son dönemlere damgasını vuran Android hakkında.

Çizdiği siyasi karikatürlerden dolayı Pulitzer ödülüne layık görülen gazeteci Mark Fiore'nin iPhone için hazırladığı uygulama Aralık ayında Apple tarafından "halkın tanıdığı kişilerle" dalga geçildiği gerekçesiyle reddetmişti. Gazetecinin Pulitzer ödülünü kazanmasından sonra Steve Jobs, bunun bir hata olduğunu belirterek uygulamanın en kısa zamanda AppStore'daki yerini alacağını ifade etmişti.

Ancak Apple'ın AppStore'da uyguladığı kısıtlamalardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiren ve mailini "Apple, ahlak polisi değil. Apple, kullanıcıların da istediği gibi, kaliteli cihazlar yapması gereken bir firma" şeklinde sonlandıran kullanıcıya Steve Jobs Android'e de laf vurarak şöyle bir cevap göndermiş;

"Fiore'nin uygulaması en kısa zamanda AppStore'daki yerini alacak. Uygulamanın reddedilmesi hataydı. Fakat, bizler ahlaki sorumluluk olarak pornoyu iPhone'dan uzak tutmamız gerektiğine inanıyoruz. Porno isteyenler Android'li telefon satın alsınlar."

Steve Jobs iPhone OS 4.0 etkinliğinden sonraki Soru&Cevap bölümünde de benzer cümleleri sarfetmişti;

"Biliyorsunuz Android için Porno mağazası var. Oradan porno yükleyebilirsiniz. Sizler yükleyebilirsiniz, çocuklarınız yükleyebilir. Bu bizim istemediğimiz bir durum ve bunu yapmayacağız."