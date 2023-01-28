Yerli savunma teknolojileri şirketi STM, NATO'ya istihbarat yazılımı geliştirecek

Tam Boyutta Gör Yerli savunma teknolojileri firması STM, NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency) açtığı iki önemli ihaleyi kazandı. NATO’nun istihbaratlarının yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik yazılım sunacak.

STM, NATO için hangi yazılımları geliştirecek?

STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak. NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS projelerinin yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Söz konusu projeler toplamda bir Türk firmasının NCI Agency ile imzaladığı en büyük ölçekli sözleşmelerden birisi olarak öne çıkıyor.

INTEL-FS geliştirme süreci, uygulanacak teknoloji ve sunacağı çözümlerle bünyesinde ilkleri barındıran bir proje olacak. Projeler, NATO için çevik (agile) yazılım yönetimiyle yazılacak ilk projeler arasında olma özelliği taşıyor. Proje, NATO'nun kendi platformu üzerinde geliştirilecek ve çalıştırılacak. Verilerin entegrasyonunu da içeren proje, mikro servis tabanlı, dağıtık yapıda ve genişleyebilir olacak.

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Geliştirilecek yazılımların NATO için çok önemli olduğuna vurgu yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları söyledi:

"STM ThinkTech üzerinden özellikle kriz durumlarında NATO'nun karar vermesine yönelik hem yazılımsal hem danışmanlık hizmetleri üretiyoruz. Bunların paket paket ihracatlarını gerçekleştirdik. 2022 yılında 5 ve 6'ncı paketi imzaladık. NATO ile imzalanan en büyük işimiz Teşkilatın istihbarat altyapısını hem arka plan dediğimiz mekanizma oluşturan yazılım çözümünü hem de ön planda kullanıcıların önündeki ekran ve ara yüzleri oluşturan ihaleleri biz kazandık. Bunlar yazılım alanında ülkemizde NATO'dan alınan en büyük işler arasında ve çok önemli projeler. NATO'nun istihbarat veri akışı bundan sonra STM'nin yazılımları üzerinden gerçekleşecek. NATO'nun bütün kullanıcıları dünyadaki tüm birimlerden yapacakları girişleri bu yazılımları kullanarak yapacaklar, o anlamda çok kritik yazılımlar."

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