Türk savunma sanayisinde kuantum teknolojisine geçiliyor

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 8 farklı Ar-Ge projesi için imza töreni düzenledi. Törende Ar-Ge projeleri hakkında detaylar verildi. Türk savunma sanayisine kuantum teknolojisi dahil olmak üzere çeşitli yeni teknolojiler kazandırılacak.

Kuantum radar geliyor

Mevcut Lidar radarlar tarafından tespit edilemeyen hedefleri tespit edebilen radar geliştirilmesi için Kuantum Radar Projesi başlatıldı. Kuantum teknoloji sayesinde; görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen, aldatılamayan radar geliştirilecek.

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Kuantum Radar Projesi hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Lidar ve Kudar projelerimiz kuantum teknoloji ile görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen, aldatılamayan sahada oyun değiştirici projeler olacaktır. Klasik radarlar tarafından tespit edilemeyen hedeflerin tespiti ülke savunması için kritik öneme sahiptir. Her zaman söylüyoruz: "Görülmeden görmek, vurulmadan vurmak." diye. İşte bu projeler bu anlamda bize katkı sağlayacak. Lidar ve Kudar projeleri ile kritik bir teknoloji alanına doğru adım atmış, kritik bir eşiği dünyanın birçok ülkesinden önce aşmış olacağız.” dedi.

Yerli kuantum kuyuruları geliştirilecek

Orta ve uzun kızılötesi dalga boyunda çalışan keşif gözetleme sistemlerine yönelik yarı iletken katmanların ardışık olarak kullanıldığı Süperörgü Kızılötesi Dedektör Takımları yurt dışından tedarik ediliyor. Kuantum kuyuları da olarak adlandırılan süperörgülerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi için Süperörgü Projesi hayata geçiriliyor.

Tam Boyutta Gör Deniz platformlarında kullanılmak üzere hassas navigasyon sistemi olan Ataletsel Navigasyon Sistemi’nin yerli versiyonun geliştirilmesi için Mira projesi hayata geçirildi. Ultra geniş bant haberleşme ile sürü sistemleri için göreli konumlandırmanın sağlanması ve sürü formasyonunun oluşturulması için Göksu Projesi, Proton Değişim Membran PEM Yakıt Hücresi Teknolojisinin geliştirilmesi için Çağın Projesi başladı.

Milli çip projesi

Savunma sanayide kullanılan çiplerin yerlileştirilmesi için özgün çekirdek ile milli işlemci tasarımı, çevresel arayüzlerin yerlileştirilmesi ve bu alanda ekosistemin büyütülmesi amacıyla çok çekirdekli mikro işlemci geliştirilmesi için Yonca Projesi çalışmaları başladı. Daha önce Çakıl projesi ile tek çekirdekli mikro işlemci projesi başarıyla tamamlanmıştı. Şimdi Yonca projesi ile birlikte çift çekirdekli çip için araştırmalar başlatılıyor.

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