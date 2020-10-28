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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve üretilen KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu/Kamikaze İHA, Azerbaycan’da görüntülendi.
    2 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi
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    Divan-I Harp adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre Kargu Kamikaze İHA, Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet KARGU Kamikaze İHA görülüyor. Fotoğraflarda fazla sayıda görüntülenen Kargu'ların sürü halinde operasyonel kullanımda olduğunu düşündürdü.

    Bu kamikaze İHA'lar daha önce Libya'da da görüntülenmişti.

    Kargu asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü. Kargu platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedefere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı

     

    Ayrıca Bkz. "Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi"

     

    Sistem, “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi” bileşenlerinden oluşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kargu, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle tehdit açısından riskli bölgelere askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlamakta ve sahadaki erler tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

    Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilme imkanı sunan Kargu, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş kabiliyetine sahip. Kargu ayrıca farklı mühimmat seçenekleri ile kullanıcına avantajlar sunarken hareketli hedeferde hedefe yönelim özelliği ile yüksek isabet oranına sahip.

    STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
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    İstiklalFMK 1 sa. en beğenilen
    Haber metnini yazarken yararlandığınız veya doğrudan kopyaladığınız yeri kaynak göstermekten imtina etmemeniz gerekir..
    https://www.defenceturk.net/stmnin-yerli-kamikaze-ihasi-kargu-azerbaycanda-goruldu
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