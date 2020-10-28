STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi

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Divan-I Harp adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre Kargu Kamikaze İHA, Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet KARGU Kamikaze İHA görülüyor. Fotoğraflarda fazla sayıda görüntülenen Kargu'ların sürü halinde operasyonel kullanımda olduğunu düşündürdü.

Bu kamikaze İHA'lar daha önce Libya'da da görüntülenmişti.

Kargu asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü. Kargu platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedefere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

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Ayrıca Bkz. "Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi"

Sistem, “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi” bileşenlerinden oluşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kargu, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle tehdit açısından riskli bölgelere askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlamakta ve sahadaki erler tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilme imkanı sunan Kargu, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş kabiliyetine sahip. Kargu ayrıca farklı mühimmat seçenekleri ile kullanıcına avantajlar sunarken hareketli hedeferde hedefe yönelim özelliği ile yüksek isabet oranına sahip.

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