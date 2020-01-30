Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi

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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları kapsamında Türk askerinin önemli güçlerinden olan birinci nesil Kargu Mini İHA’ların daha gelişmiş versiyonları ile Türk askerinin emrine girmeye başladı. İmzalanan ilk sözleşme ile 356 adet olarak belirlenen teslimatların ilk örnekleri bugün envantere girdi.

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Özellikle son dönemde çok konuşulan “sürü drone” mantığına uygun olarak görev icra edebilen Kargu - 2, gerektiği durumlarda hava savunma sistemlerini çaresiz bırakabilecek sürü saldırılar düzenleyebiliyor. Yerleşim bölgelerindeki operasyonlarda kullanılabilecek niteliklere haiz olan mini İHA’lar bina içerisine girip hedef tespiti yapabiliyor veya görüntü aktarabiliyor. Hatta otonom olarak mağaraların içerisine girip algılanan hedeflere kamikaze saldırılar düzenleyebiliyor.

Bir önceki nesle kıyasla operasyon süreleri uzayan Kargu - 2 İHA’lar daha gelişmiş otonom uçuş özelliklerine sahip. Gece ve gündüz operasyon icra edebilmenin yanı sıra önceki nesle kıyasla ciddi manada düşürülen ses seviyesi artırılan hedef tespit algoritması ile daha etkili bir güç haline gelmiş durumda.

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