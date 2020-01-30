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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi

    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen ve sürü harekat yeteneklerine sahip olan Kargu - 2 kamikaze İHA’ların ilk örnekleri Türk askerinin emrine verildi.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi
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    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları kapsamında Türk askerinin önemli güçlerinden olan birinci nesil Kargu Mini İHA’ların daha gelişmiş versiyonları ile Türk askerinin emrine girmeye başladı. İmzalanan ilk sözleşme ile 356 adet olarak belirlenen teslimatların ilk örnekleri bugün envantere girdi.

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    Özellikle son dönemde çok konuşulan “sürü drone” mantığına uygun olarak görev icra edebilen Kargu - 2, gerektiği durumlarda hava savunma sistemlerini çaresiz bırakabilecek sürü saldırılar düzenleyebiliyor. Yerleşim bölgelerindeki operasyonlarda kullanılabilecek niteliklere haiz olan mini İHA’lar bina içerisine girip hedef tespiti yapabiliyor veya görüntü aktarabiliyor. Hatta otonom olarak mağaraların içerisine girip algılanan hedeflere kamikaze saldırılar düzenleyebiliyor.

    Bir önceki nesle kıyasla operasyon süreleri uzayan Kargu - 2 İHA’lar daha gelişmiş otonom uçuş özelliklerine sahip. Gece ve gündüz operasyon icra edebilmenin yanı sıra önceki nesle kıyasla ciddi manada düşürülen ses seviyesi artırılan hedef tespit algoritması ile daha etkili bir güç haline gelmiş durumda.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sounderland 1 sa. ebavamqko
    Çok değil birazcık araştırıp muhalif olsaydın. Üzüleceksin ama yazılım yerli. Tıpkı İha ve Sihalar'da olduğu gibi. Odanda ağlayabilirsin.
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    IbrahimAkca 2 sa.
    Bunu elestirenler ne yapmislar onu da gormek lazim, madem begenmiyorsunuz buyrun meydan sizin.
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    Amd64x2 3 sa.
    "Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA"
    ...
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    Zerathull 3 sa.
    İstemezukculer gelmeden.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ebavamqko 2 sa. yeni yorumcu Zerathull


    akil ile yasi ayni oranda gelismemis insanlarin yorumlari cok cok ilginc.

    idda ediyorum... ulkende bu turde yazilim yapacak kapasite yok! cinden alip getirip millete "milli" diye yedirip, kendi secmenini aptal yerine koyan duzeni elestirmek "istemeyuzuk" degil dir? bunu o akpli kafalarina sokmali sen ve senin gibi yandaslar.

    -----------------

    Ise yarar sistem. umarim birgun ulke olarak nano teknolojilere yogunlasiriz. gecen gun geohotz`u izledim. cocouk cok ileri... 9 saatte videolardan yol takibi yapan program gelistirdi. gecim derdi yok, para derdi yok ... egitim sisteminin nimetleri. bizde boyle biri ciksin da desin ben yazabiliyorum diye ...

    Damatlarin, istanbulda profesorlere hazirlatip ders ve diploma aliklari, baba servetleri ile okuduklari amerikan universitelerinin sistemini Turkiyeye getirin. istenilen bu dur... yoksa Galip Ulsoy gibi 50 yil amerikada sistem gelistirip, 90 ninda gomulmek icin Turkiyeye gelen adamlara ancak plaket verirsiniz.
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    por favor 2 sa. Zerathull
    Gelmiş bile karalamaktan başka üretimi olmayanlar.
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