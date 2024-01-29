Tam Boyutta Gör İtalya'nın veri koruma otoritesi tarafından yapılan açıklamada OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin veri koruma kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Garante olarak bilinen İtalyan otorite, yapay zeka platformlarının veri gizliliği rejimine uygunluğunu değerlendirmede Avrupa Birliği'nin en proaktif kurumlarından biri. Hatırlanacağı üzere kurum, geçen yıl AB gizlilik kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ChatGPT'yi yasaklamıştı.

ChatGPT veri gizliliğini ihlal ediyor

Geçtiğimiz yılki yasaklamanın ardından OpenAI’ın diğer hususların yanı sıra, kullanıcıların algoritmalarını eğitmek için kişisel verileri kullanmasına izin vermeyi reddetme hakkı ile ilgili sorunları ele almasının ardından ChatGPT ülkede erişime tekrar açılmıştı. O dönemde düzenleyici kurum soruşturmalarını sürdüreceğini açıklamıştı. Daha fazla ayrıntı verilmeden yapılan açıklamada, o zamandan beri bir veya daha fazla potansiyel veri gizliliği ihlaline işaret eden unsurlar olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

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Garante, Microsoft destekli OpenAI'nin savunma argümanlarını sunmak için 30 günü olduğunu söyledi ve soruşturmasının ulusal gizlilik gözlemcilerinden oluşan bir Avrupa görev gücü tarafından yapılan çalışmaları dikkate alacağını ekledi. AB'nin 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca, kuralları ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir şirket küresel cirosunun %4'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

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ChatGPT’nin gizliliği ihlal ettiği tespit edildi