ChatGPT’nin gizliliği ihlal ettiği tespit edildi

ChatGPT veri gizliliğini ihlal ediyor
Geçtiğimiz yılki yasaklamanın ardından OpenAI’ın diğer hususların yanı sıra, kullanıcıların algoritmalarını eğitmek için kişisel verileri kullanmasına izin vermeyi reddetme hakkı ile ilgili sorunları ele almasının ardından ChatGPT ülkede erişime tekrar açılmıştı. O dönemde düzenleyici kurum soruşturmalarını sürdüreceğini açıklamıştı. Daha fazla ayrıntı verilmeden yapılan açıklamada, o zamandan beri bir veya daha fazla potansiyel veri gizliliği ihlaline işaret eden unsurlar olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
Garante, Microsoft destekli OpenAI'nin savunma argümanlarını sunmak için 30 günü olduğunu söyledi ve soruşturmasının ulusal gizlilik gözlemcilerinden oluşan bir Avrupa görev gücü tarafından yapılan çalışmaları dikkate alacağını ekledi. AB'nin 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca, kuralları ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir şirket küresel cirosunun %4'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.