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    ChatGPT’nin gizliliği ihlal ettiği tespit edildi

    OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT için Avrupa’dan kötü haber geldi. İtalya’ya göre Chatgpt, gizlilik kuralların ihlal ediyor.
    ChatGPT’nin gizliliği ihlal ettiği tespit edildi Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın veri koruma otoritesi tarafından yapılan açıklamada OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin veri koruma kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Garante olarak bilinen İtalyan otorite, yapay zeka platformlarının veri gizliliği rejimine uygunluğunu değerlendirmede Avrupa Birliği'nin en proaktif kurumlarından biri. Hatırlanacağı üzere kurum, geçen yıl AB gizlilik kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ChatGPT'yi yasaklamıştı.

    ChatGPT veri gizliliğini ihlal ediyor

    Geçtiğimiz yılki yasaklamanın ardından OpenAI’ın diğer hususların yanı sıra, kullanıcıların algoritmalarını eğitmek için kişisel verileri kullanmasına izin vermeyi reddetme hakkı ile ilgili sorunları ele almasının ardından ChatGPT ülkede erişime tekrar açılmıştı. O dönemde düzenleyici kurum soruşturmalarını sürdüreceğini açıklamıştı. Daha fazla ayrıntı verilmeden yapılan açıklamada, o zamandan beri bir veya daha fazla potansiyel veri gizliliği ihlaline işaret eden unsurlar olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

    Garante, Microsoft destekli OpenAI'nin savunma argümanlarını sunmak için 30 günü olduğunu söyledi ve soruşturmasının ulusal gizlilik gözlemcilerinden oluşan bir Avrupa görev gücü tarafından yapılan çalışmaları dikkate alacağını ekledi. AB'nin 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca, kuralları ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir şirket küresel cirosunun %4'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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