Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İtalya, yarı iletkenlere 10 milyar dolar yatırım yapacak

    İtalyan haber ajansı ANSA’nın Sanayi Bakanı Adolfo Urso'ya dayandırdığı haberine göre, İtalyan hükümeti iletken endüstrisine 2024 yılında 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
    İtalya, yarı iletkenlere 10 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde yarı iletkenlerin önemi büyük bir hızla artıyor. ABD’nin 53 milyar dolarlık CHIPS Yasası, ülkenin yarı iletken tedarikini güvence altına almayı amaçlarken 43 milyar Avro değerindeki Avrupa Çip Yasası da geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Öte yandan İtalya, Avrupa'nın en büyük mikroelektronik üreticisi olmak için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yarı iletken yatırım planlıyor.

    İtalya'dan yarı iletken yatırımı

    İtalyan haber ajansı ANSA’nın Sanayi Bakanı Adolfo Urso'ya dayandırdığı haberine göre İtalya, 2024 yılında yarı iletkenlere yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bakan Urso, "İtalya Avrupa'nın en büyük mikroelektronik üreticilerinden biri olmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanırken önümüzdeki haftalarda önemli duyurular yapacaklarının altını çizdi.

    Geçtiğimiz mart ayında Urso, Singapurlu girişim Silicon Box'ın ülkenin kuzeyinde bir çip fabrikası kurmak üzere 3.2 milyar Avroluk (3.4 milyar $) bir yatırım yapacağını duyurmuştu. İtalya, bu duyuru öncesinde Intel’i ülkede yatırım yapması için ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

    Bunlara ek olarak Avrupa Çip Yasası (European Chips Act), kapsamında AB genelinde hâlihazırda yüzde 10 olan küresel çip üretimindeki payının 2030 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda AB, çip üretiminde teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere Üye Devletler, AB Komisyonu, kamu ve özel sektör eşgüdümünde yaklaşık 43 milyar Avroluk destek sağlanmasını planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilyeli kapak nasıl açılır c3 aircross yorum sayısal 390 puan kaç bin 9230 nedir vazektomi devlet hastanesinde yapılıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7 V20.6.5
    Monster Tulpar T7 V20.6.5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız