İtalya, yarı iletkenlere 10 milyar dolar yatırım yapacak

İtalya'dan yarı iletken yatırımı
İtalyan haber ajansı ANSA’nın Sanayi Bakanı Adolfo Urso'ya dayandırdığı haberine göre İtalya, 2024 yılında yarı iletkenlere yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bakan Urso, "İtalya Avrupa'nın en büyük mikroelektronik üreticilerinden biri olmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanırken önümüzdeki haftalarda önemli duyurular yapacaklarının altını çizdi.
Geçtiğimiz mart ayında Urso, Singapurlu girişim Silicon Box'ın ülkenin kuzeyinde bir çip fabrikası kurmak üzere 3.2 milyar Avroluk (3.4 milyar $) bir yatırım yapacağını duyurmuştu. İtalya, bu duyuru öncesinde Intel’i ülkede yatırım yapması için ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.
Bunlara ek olarak Avrupa Çip Yasası (European Chips Act), kapsamında AB genelinde hâlihazırda yüzde 10 olan küresel çip üretimindeki payının 2030 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda AB, çip üretiminde teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere Üye Devletler, AB Komisyonu, kamu ve özel sektör eşgüdümünde yaklaşık 43 milyar Avroluk destek sağlanmasını planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.