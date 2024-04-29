Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yarı iletkenlerin önemi büyük bir hızla artıyor. ABD’nin 53 milyar dolarlık CHIPS Yasası, ülkenin yarı iletken tedarikini güvence altına almayı amaçlarken 43 milyar Avro değerindeki Avrupa Çip Yasası da geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Öte yandan İtalya, Avrupa'nın en büyük mikroelektronik üreticisi olmak için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yarı iletken yatırım planlıyor.

İtalya'dan yarı iletken yatırımı

İtalyan haber ajansı ANSA’nın Sanayi Bakanı Adolfo Urso'ya dayandırdığı haberine göre İtalya, 2024 yılında yarı iletkenlere yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bakan Urso, "İtalya Avrupa'nın en büyük mikroelektronik üreticilerinden biri olmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanırken önümüzdeki haftalarda önemli duyurular yapacaklarının altını çizdi.

Geçtiğimiz mart ayında Urso, Singapurlu girişim Silicon Box'ın ülkenin kuzeyinde bir çip fabrikası kurmak üzere 3.2 milyar Avroluk (3.4 milyar $) bir yatırım yapacağını duyurmuştu. İtalya, bu duyuru öncesinde Intel’i ülkede yatırım yapması için ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

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Bunlara ek olarak Avrupa Çip Yasası (European Chips Act), kapsamında AB genelinde hâlihazırda yüzde 10 olan küresel çip üretimindeki payının 2030 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda AB, çip üretiminde teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere Üye Devletler, AB Komisyonu, kamu ve özel sektör eşgüdümünde yaklaşık 43 milyar Avroluk destek sağlanmasını planlıyor.

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İtalya, yarı iletkenlere 10 milyar dolar yatırım yapacak