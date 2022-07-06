Stranger Things 4. sezon 1 milyar saatten fazla izlenme ile rekor kırdı

Stranger Things 4. sezon son iki bölümünün yayınlanmasından bu yana sadece birkaç gün geçti. Bu gidişle Güney Kore yapımı popüler dizi Squid Game'i geçecek gibi görünüyor.
1.15 milyar saat izlenme
Stranger Things 4, son iki bölümünün gösterimiyle Netflix’in en popüler İngilizce dilde dizisi oldu. Netflix, dizinin her bölümünün yayınlanmasının ilk 28 günü içinde 1.15 milyar saat izlenme süresi sağlandığını açıkladı. The Hollywood Reporter’ın belirttiği gibi, ilk yedi bölümün izlenme süresi bir ay olmadan 930 milyon saati geçti. Bu arada 8. ve 9. bölümler, 27 Haziran - 3 Temmuz haftasında 221 milyon saate ulaştı.
Bu, diziyi yayınlandığı ilk 28 gün içinde 1.65 milyar saati aşan ve şu anda Netflix tarihinde en çok izlenen dizi unvanını elinde tutan Squid Game’den sonra ikinci yapıyor.
Netflix, Stranger Things 4’ün popülaritesinin abone sayıları üzerinde bir etkisi olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı. 2021’de kısmen Squid Game sayesinde üçüncü çeyrekte yılın en iyi abone büyümesini kaydeden şirket olduklarını söylemişti. Ancak bu yılın Nisan ayında daha sert rekabet ve hesap paylaşımı gibi çeşitli sorunlar nedeniyle 2022’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 200.000 abone kaybettiklerini itiraf etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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