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Squid Game dizisi şüphesiz geçen yıla damga vuran en önemli yapımlardan birisiydi. Milyonlarca etkileşim alan dizinin en büyük faydasını elbette Netflix gördü. İkinci sezon resmen tanıtılırken Netflix bir de şov hazırlıyor.

Squid Game: The Challenge nedir?

Squid Game: The Challenge adıyla hazırlanan yapım bir reality şov. Toplamda 456 kişi 4.56 milyon dolarlık büyük ödül için yarışacak. 10 bölümden oluşacak yarışmada farklı etkinlikler de yer alacak.

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Şov için İngilizce bilen adaylar seçiliyor ve çekimler İngiltere’de olacak. Studio Lambert ve The Garden stüdyoları yapımı üstlenirken adayların 2023 başlarında çağrılacağı belirtilmiş. Çekimlerin toplamda 4 hafta süreceği belirtiliyor.

İkinci sezonun öncesinde yayınlanacak bir yapım olduğu için bazı ipuçları da barındıracak mı şimdiden merak konusu oldu. Katılım için resmi sayfası üzerinden kayıtlar devam ediyor. Netflix platformundaki yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

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Squid Game gerçek hayata uyarlanıyor