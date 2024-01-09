Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonunun prodüksiyonuna başlandı

4. sezon böylesine büyük bir başarıya imza atarak Stranger Things'e olan ilgiyi yeniden canlandırdığı için, dizinin 5. sezonu da pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden bu bekleyiş epey uzamış olsa da Stranger Things 5. sezon sonunda şekillenmeye başlıyor. Netflix, bugün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı görselle, dizinin heyecanla beklenen 5. sezonunun prodüksiyonuna başlandığını duyurdu.
Stranger Things 5. Sezon, Aynı Zamanda Final Sezonu Olacak
Dizinin ana kadrosunu oluşturan David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton, yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Nitekim Netflix tarafından paylaşılan ilk görselde de bu isimlerin yeniden bir araya geldiğini görüyoruz.
Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.
5. sezon için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak prodüksiyona bugün başlanmış olması, yeni sezonu büyük ihtimalle 2025'te izleyeceğimiz anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.