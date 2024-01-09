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    Anlık Bildirim

    Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonunun prodüksiyonuna başlandı

    Stranger Things'in Hollywood'daki grevler yüzünden geciken 5. sezonu, nihayet prodüksiyon aşamasına geçti. Netflix, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonun setinden ilk görseli paylaştı.
    Stranger Things 5. sezon, prodüksiyon aşamasına geçti Tam Boyutta Gör
    Steven Spielberg, Stephen King, John Carpenter gibi ustaların 80'li yıllarda ortaya koyduğu işlerden esinlenerek hazırlanan Stranger Things, ilk sezonundan beri Netflix'in en başarılı dizilerinden biriydi. Ancak dizi asıl zirvesini 4. sezonuyla yaşadı. 2022 yılında izleyici ile buluşan 4. sezon, pek çok kişi tarafından Stranger Things2in en iyi sezonu olarak değerlendirirken, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı. Öyle ki o güne kadar diziyi hiç izlememiş pek çok izleyici bile 4. sezonun yarattığı sansasyon sayesinde Stranger Things'e o dönemde başladı ve dört sezonunu birden izledi. Bu da Stranger Things'i, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen İngilizce dizisi yaptı.

    4. sezon böylesine büyük bir başarıya imza atarak Stranger Things'e olan ilgiyi yeniden canlandırdığı için, dizinin 5. sezonu da pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden bu bekleyiş epey uzamış olsa da Stranger Things 5. sezon sonunda şekillenmeye başlıyor. Netflix, bugün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı görselle, dizinin heyecanla beklenen 5. sezonunun prodüksiyonuna başlandığını duyurdu.

    Stranger Things 5. Sezon, Aynı Zamanda Final Sezonu Olacak

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton, yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Nitekim Netflix tarafından paylaşılan ilk görselde de bu isimlerin yeniden bir araya geldiğini görüyoruz.

    Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    5. sezon için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak prodüksiyona bugün başlanmış olması, yeni sezonu büyük ihtimalle 2025'te izleyeceğimiz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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