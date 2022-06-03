Popüler oyun serisi Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 2023'te geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın yeni oyunundan güzel haber geldi.

Street Fighter 6 2023'te

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Street Fighter 6, 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki net tarih paylaşılmadı.

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Capcom'un kendi oyun motoru RE Engine ile geliştirilen Street Fighter 6; Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub isimli üç yeni mod daha sunacak. Oyun için paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Videonun içerisinde oynanış görüntüleri de mevcut.

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Street Fighter 6 2023'te geliyor