Popüler oyun serisi Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 2023'te geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın yeni oyunundan güzel haber geldi.
Street Fighter 6 2023'te
Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Street Fighter 6, 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki net tarih paylaşılmadı.
Capcom'un kendi oyun motoru RE Engine ile geliştirilen Street Fighter 6; Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub isimli üç yeni mod daha sunacak. Oyun için paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Videonun içerisinde oynanış görüntüleri de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.