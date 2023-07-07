Tam Boyutta Gör Capcom tarafından geliştirilen ve 2 Haziran'da çıkış yapan Street Fighter 6, kullanıcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Steam dövüş oyunları arasında anlık oyuncu rekoru kıran yapım, Metacritic üzerinden 92, IGN'den ise 9 puan almıştı. Son olarak CAPCOM, Street Fighter 6'nın yaklaşık bir ay içinde dünya çapında iki milyondan fazla sattığını duyurdu.

Street Fighter 6, 2 milyondan fazla sattı

Bilmeyenler için serinin bir önceki oyunu olan Street Fighter 5, 7 Milyon satış adedine ulaştı. Ancak Street Fighter 6'ya kıyasla oyun dünyasında büyük bir yankı oluşturamadı. Yapılan duyuruda ise Capcom, bu başarının arkasında basitleştirilmiş kontrol şemasının yer aldığını belirtti. Oyuncuların zorlu özel hareketleri daha kolay yapabilmelerini sağlayan bu mekanik, yapımı daha modern bir oynanışla birleştirdi diyebiliriz.

Elbette Street Fighter 6’ya olan ilginin bir diğer önemli nedeni de espor tarafı. Kısa süre önce Capcom, bu ayın sonlarına doğru başlayacak olan Street Fighter League:Pro-JP 2023’te yeni oyunun yer alacağını duyurdu. Önümüzdeki ay Capcom Pro Tour 2023'te ise, 1 milyon dolar ödül ve toplam 2 milyon dolarlık bir ödül havuzu yer alacak.

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Bu noktada “Tüm oyunculara oyun içinde minnettarlığımızın küçük bir simgesi verilecektir. Devam eden tüm desteğiniz için teşekkür ederiz!” açıklamasında bulunan Capcom, Street Fighter 6'nın 10 milyon ömür boyu satışa ulaşacağını düşünüyor. Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC (Steam) için çıktı. Tüm yorumlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

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Street Fighter 6 kendi rekorunu tazeledi: 2 milyondan fazla sattı