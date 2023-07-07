Street Fighter 6 kendi rekorunu tazeledi: 2 milyondan fazla sattı

Street Fighter 6, 2 milyondan fazla sattı
Bilmeyenler için serinin bir önceki oyunu olan Street Fighter 5, 7 Milyon satış adedine ulaştı. Ancak Street Fighter 6'ya kıyasla oyun dünyasında büyük bir yankı oluşturamadı. Yapılan duyuruda ise Capcom, bu başarının arkasında basitleştirilmiş kontrol şemasının yer aldığını belirtti. Oyuncuların zorlu özel hareketleri daha kolay yapabilmelerini sağlayan bu mekanik, yapımı daha modern bir oynanışla birleştirdi diyebiliriz.
Elbette Street Fighter 6’ya olan ilginin bir diğer önemli nedeni de espor tarafı. Kısa süre önce Capcom, bu ayın sonlarına doğru başlayacak olan Street Fighter League:Pro-JP 2023’te yeni oyunun yer alacağını duyurdu. Önümüzdeki ay Capcom Pro Tour 2023'te ise, 1 milyon dolar ödül ve toplam 2 milyon dolarlık bir ödül havuzu yer alacak.
Bu noktada “Tüm oyunculara oyun içinde minnettarlığımızın küçük bir simgesi verilecektir. Devam eden tüm desteğiniz için teşekkür ederiz!” açıklamasında bulunan Capcom, Street Fighter 6'nın 10 milyon ömür boyu satışa ulaşacağını düşünüyor. Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC (Steam) için çıktı. Tüm yorumlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)