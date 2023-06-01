Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi: Oyunseverler kızgın

Street Fighter 6'nın resmi çıkışının 2 Haziran 2023'te yapılacak olması, şirketin oyunculara lansmandan sadece 3 gün önce oyuna DRM (Digital Rights Management) ekleme planlarını bildirdiği anlamına geliyor. Bu gelişme ise oyunun Steam topluluğunda bir olumsuzluk dalgasına neden oldu. Oyuncular Capcom'u onlara saygısızlık etmekle suçluyor ve ön siparişleri iptal edeceklerini berlitiyorlar.
Oyunculara göre DRM, performansı olumsuz etkiliyor
Denuvo gibi DRM teknolojileri son derece tartışmalı. Bazı oyuncular, DRM'nin oyun performansını etkileyebileceğini, yetkisiz kopyalama önlemlerinin oyun deneyimini olumsuz etkileyebileceğini ve kullanıcıların oyunu yasal olarak satın aldıklarında bile rahatsızlık yaşayabileceğini öne sürüyorlar.Kaynakça https://steamcommunity.com/app/1364780/discussions/0/3837676019933975364/ https://steamcommunity.com/app/1364780/discussions/0/3837676019931840475/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)