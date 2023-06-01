Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi: Oyunseverler kızgın

Tam Boyutta Gör Japon oyun şirketi Capcom, Steam dijital mağazasındaki resmi Street Fighter 6 dövüş oyunu sayfasını, oyunun tartışmalı Denuvo korsan karşıtı kopya koruma sisteminden bahsederek güncelledi.

Street Fighter 6, eleştirmenlerden yüksek puan aldı 1 gün önce eklendi

Street Fighter 6'nın resmi çıkışının 2 Haziran 2023'te yapılacak olması, şirketin oyunculara lansmandan sadece 3 gün önce oyuna DRM (Digital Rights Management) ekleme planlarını bildirdiği anlamına geliyor. Bu gelişme ise oyunun Steam topluluğunda bir olumsuzluk dalgasına neden oldu. Oyuncular Capcom'u onlara saygısızlık etmekle suçluyor ve ön siparişleri iptal edeceklerini berlitiyorlar.

Oyunculara göre DRM, performansı olumsuz etkiliyor

Denuvo gibi DRM teknolojileri son derece tartışmalı. Bazı oyuncular, DRM'nin oyun performansını etkileyebileceğini, yetkisiz kopyalama önlemlerinin oyun deneyimini olumsuz etkileyebileceğini ve kullanıcıların oyunu yasal olarak satın aldıklarında bile rahatsızlık yaşayabileceğini öne sürüyorlar.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara paralel olarak Capcom, eski projelerinden Denuvo'yu düzenli olarak kaldıran birkaç yayıncıdan biri. Örneğin, yaklaşık bir ay önce yayıncı Resident Evil Village'dan DRM'yi kaldırmıştı. Şirketin Street Fighter 6 için bu kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi