Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi: Oyunseverler kızgın

    Capcom, Steam'da yer alan Street Fighter 6 sayfasını güncelleyerek yeni dövüş oyununun Denuvo kopya koruma teknolojisini kullanacağını açıkladı.                 
    Oy Ver
    Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi Tam Boyutta Gör
    Japon oyun şirketi Capcom, Steam dijital mağazasındaki resmi Street Fighter 6 dövüş oyunu sayfasını, oyunun tartışmalı Denuvo korsan karşıtı kopya koruma sisteminden bahsederek güncelledi.

    Street Fighter 6'nın resmi çıkışının 2 Haziran 2023'te yapılacak olması, şirketin oyunculara lansmandan sadece 3 gün önce oyuna DRM (Digital Rights Management) ekleme planlarını bildirdiği anlamına geliyor. Bu gelişme ise oyunun Steam topluluğunda bir olumsuzluk dalgasına neden oldu. Oyuncular Capcom'u onlara saygısızlık etmekle suçluyor ve ön siparişleri iptal edeceklerini berlitiyorlar.

    Oyunculara göre DRM, performansı olumsuz etkiliyor

    Denuvo gibi DRM teknolojileri son derece tartışmalı. Bazı oyuncular, DRM'nin oyun performansını etkileyebileceğini, yetkisiz kopyalama önlemlerinin oyun deneyimini olumsuz etkileyebileceğini ve kullanıcıların oyunu yasal olarak satın aldıklarında bile rahatsızlık yaşayabileceğini öne sürüyorlar.

    Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo koruması ekledi Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara paralel olarak Capcom, eski projelerinden Denuvo'yu düzenli olarak kaldıran birkaç yayıncıdan biri. Örneğin, yaklaşık bir ay önce yayıncı Resident Evil Village'dan DRM'yi kaldırmıştı. Şirketin Street Fighter 6 için bu kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
    Kaynakça https://steamcommunity.com/app/1364780/discussions/0/3837676019933975364/ https://steamcommunity.com/app/1364780/discussions/0/3837676019931840475/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    flashscore 1/2 ve 2/1 maç bulmak ve oran şikesi kumru kuluçka süresi işlemci soğutucu gerekli mi basketbol alt üst hesaplama srs airbag

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız