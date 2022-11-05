Subaru, McDonald’s ile rekabet edemediği için ABD’de elektrikli araba üretmeyecek

ABD'de elektrikli araçlar için federal vergi kredisi reformunun duyurulmasından bu yana, elektrikli otomobil üretimi yapmak için yatırımlarda bulunan bir dizi yabancı otomobil firması ülkede var olmaya başlamıştı. Ancak görünen o ki Subaru bunlardan bir tanesi olmayacak. Kararın arkasındaki sebep ise oldukça şaşırtıcı.
Subaru, McDonald’s yüzünden ABD’de elektrikli araba üretemiyor
Subaru şu anda Indiana'da Ascent, Impreza, Legacy ve Outback modellerini üretmek için yaklaşık 6.000 işçi çalıştırdığı bir araç montaj fabrikası işletiyor. Otomobil üreticisinin Türkiye'de de satılan yalnızca bir elektrikli aracı var: Subaru Solterra. Ancak bu araç Toyota ortaklığıyla ortaya çıkarılmış ve esasında bZ4x ile aynı araç.
Subaru da diğer Japon otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlara geçiş konusunda geride kalıyor gibi görünüyor. Firma şu anda sadece Japonya'da kurduğu yeni fabrika ile 2027'de kendi özel elektrikli otomobil üretimine sahip olmayı planlıyor. Subaru’nun gecikmiş ve çok az olan elektrikli otomobilleri firmanın birçok pazarda geriye düşmesine ve hatta tamamen vazgeçmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence