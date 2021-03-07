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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Şubat 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyunlar belli oldu. İlk sıradaki oyunlar şaşırtmıyor.
    07 Mart 2021, 21:30 (18 sa.)
    4,9b
    40
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada
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    Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın şubat ayı istatistikleri paylaşıldı ve şubat ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir"

    Listelere baktığımızda PlayStation 5 sahiplerinin bölge fark etmeksizin en çok FIFA 21 indirdiğini görebiliyoruz. Her ne kadar bu durum Birleşik Krallık için şaşırtıcı olmasa da Amerika için şaşırtıcı olduğunu söylemek gerek. Başka bir şaşırtıcı olmayan durum ise PlayStation 4 tarafında GTA 5'in hala ilk sıralarda olması. Oyunun yeni nesil özel sürümünün çıkması ile birlikte de tüm listelerde tekrar birinciliğe uzunca bir süre sahip olacağını söyleyebiliriz. GTA 5'in yeni nesil sürümü için yapılan "Öylesine bir port olmayacak." açıklaması oyuncuları bir hayli heyecanlandırmıştı.

    Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

    1. FIFA 21
    2. Call of Duty: Black Ops Cold War
    3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    4. Madden NFL 21
    5. NBA 2K21
    6. Assassin’s Creed Valhalla
    7. Mortal Kombat 11
    8. Hitman 3
    9. Rainbow Six Siege
    10. Demon’s Souls

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

    1. FIFA 21
    2. Assassin’s Creed Valhalla
    3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    4. Call of Duty: Black Ops Cold War
    5. Rainbow Six Siege
    6. Mortal Kombat 11
    7. Hitman 3
    8. Demon’s Souls
    9. Borderlands 3
    10. Madden NFL 21

     PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

    1. GTA 5
    2. Call of Duty: Black Ops Cold War
    3. Minecraft
    4. NBA 2K21
    5. Little Nightmares 2
    6. Red Dead Redemption 2
    7. FIFA 21 Red Dead Redemption 2
    8. Persona 5 Strikers
    9. Call of Duty: Modern Warfare
    10. Ark: Survival Evolved

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

    1. FIFA 21
    2. GTA 5
    3. Minecraft
    4. Call of Duty: Black Ops Cold War
    5. The Witcher 3: Wild Hunt
    6. Tekken 7
    7. Red Dead Redemption 2
    8. Little Nightmares 2
    9. Ark: Survival Evolved
    10. Rainbow Six Siege


    https://www.vg247.com/2021/03/06/fifa-21-gta-5-downloaded-games-playstation-february/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    dünya üzerinde gta 5 oynamayan insan kalmayıncaya kadar devam edecek bu gidişle
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 5 çıkalı neredeyse 10 sene olacak daha yeni nesil konsollara port edilecek derken 2-3 seneye gta 6 çıkmaz. Zaten bu gidişle niye yeni oyun çıkarsınlar ki? Rp yapan twitchciler oyunu ayakta tutuyor. Ben online ını sırf o loading ekranları yüzünden sildim. Millet nesini beğeniyor bu kadar alıyor anlamıyorum.
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    Denorath 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne GTA’ymış be arkadaş 🙃
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    canguler917 (can guler) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    dünya üzerinde gta 5 oynamayan insan kalmayıncaya kadar devam edecek bu gidişle
    Yanıtla +8
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    WeDneS (Ercan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta damga vurdu gta 6 yı düşünemiyorum
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dün laptop takası yaptım ps5le, hemen bi heyecan kurdum store girdim oyun alayım diye, nba 2k21 500 küsür f1 2020 300₺. Ne heyecan kaldı ne mutluluk. Kutusuna geri koyup satılık ilanı açtım. Satılsın da hemen xbox alırım, bu nedir arkadaş.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    ßLacKLioN (Yağız Karaaslan ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    forumda playstation kardeşlik konusuna bakmanı tavsiye ederim ya da letgo ile kutulu alıp daha sonra 5 10 yukarı ve aşağı takas ile de oyunlara ucuz yollu sahip olbilirsin
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Konsolcuların çoğu pc geçti bende dahil yada xbox game pass olayına gittiler okadar oyuna psn plus zam geldi hiç mi görmedin haberlerini insan hayret ediyor bu ülke de konsol devri bitti anlayın artık
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    S superegoid (Burak Kaya) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Almadan önce nba nin 50 tl, diğer oyunların 30 tl olduğunu mu düşünüyordun.
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