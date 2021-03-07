Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın şubat ayı istatistikleri paylaşıldı ve şubat ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.
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Listelere baktığımızda PlayStation 5 sahiplerinin bölge fark etmeksizin en çok FIFA 21 indirdiğini görebiliyoruz. Her ne kadar bu durum Birleşik Krallık için şaşırtıcı olmasa da Amerika için şaşırtıcı olduğunu söylemek gerek. Başka bir şaşırtıcı olmayan durum ise PlayStation 4 tarafında GTA 5'in hala ilk sıralarda olması. Oyunun yeni nesil özel sürümünün çıkması ile birlikte de tüm listelerde tekrar birinciliğe uzunca bir süre sahip olacağını söyleyebiliriz. GTA 5'in yeni nesil sürümü için yapılan "Öylesine bir port olmayacak." açıklaması oyuncuları bir hayli heyecanlandırmıştı.
Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Mortal Kombat 11
- Hitman 3
- Rainbow Six Siege
- Demon’s Souls
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5
- FIFA 21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Rainbow Six Siege
- Mortal Kombat 11
- Hitman 3
- Demon’s Souls
- Borderlands 3
- Madden NFL 21
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4
- GTA 5
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K21
- Little Nightmares 2
- Red Dead Redemption 2
- FIFA 21 Red Dead Redemption 2
- Persona 5 Strikers
- Call of Duty: Modern Warfare
- Ark: Survival Evolved
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4
- FIFA 21
- GTA 5
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Tekken 7
- Red Dead Redemption 2
- Little Nightmares 2
- Ark: Survival Evolved
- Rainbow Six Siege
https://www.vg247.com/2021/03/06/fifa-21-gta-5-downloaded-games-playstation-february/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...