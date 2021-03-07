Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın şubat ayı istatistikleri paylaşıldı ve şubat ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir"

Listelere baktığımızda PlayStation 5 sahiplerinin bölge fark etmeksizin en çok FIFA 21 indirdiğini görebiliyoruz. Her ne kadar bu durum Birleşik Krallık için şaşırtıcı olmasa da Amerika için şaşırtıcı olduğunu söylemek gerek. Başka bir şaşırtıcı olmayan durum ise PlayStation 4 tarafında GTA 5'in hala ilk sıralarda olması. Oyunun yeni nesil özel sürümünün çıkması ile birlikte de tüm listelerde tekrar birinciliğe uzunca bir süre sahip olacağını söyleyebiliriz. GTA 5'in yeni nesil sürümü için yapılan "Öylesine bir port olmayacak." açıklaması oyuncuları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Mortal Kombat 11 Hitman 3 Rainbow Six Siege Demon’s Souls

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Rainbow Six Siege Mortal Kombat 11 Hitman 3 Demon’s Souls Borderlands 3 Madden NFL 21

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

GTA 5 Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K21 Little Nightmares 2 Red Dead Redemption 2 FIFA 21 Red Dead Redemption 2 Persona 5 Strikers Call of Duty: Modern Warfare Ark: Survival Evolved

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

FIFA 21 GTA 5 Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War The Witcher 3: Wild Hunt Tekken 7 Red Dead Redemption 2 Little Nightmares 2 Ark: Survival Evolved Rainbow Six Siege

https://www.vg247.com/2021/03/06/fifa-21-gta-5-downloaded-games-playstation-february/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.